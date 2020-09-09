BenQ, ev içi kullanımlarının yanı sıra, dış koşullarda da kullanılmak için tasarlanan GS2 isimli yeni projektörünü duyurdu. GS2, hafifliği, dayanıklılığı, ve kolay taşınabilirliği ile öne çıkıyor.

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BenQ GS2, eğlenceyi ev dışına taşımak isteyen kullanıcılar için tasarlanmış

GS2, filmlerinizi, videolarınızı, müziğinizi ve 2020 yılının trendi olan uzaktan öğrenim ihtiyaçlarınızı, iç ve dış mekanlarda yansıtabilmeniz için tasarlanmış durumda. Su sıçramalarına ve düşmelere karşı dayanıklı olan GS2, açık havada yapılması planlanan aktiviteler için de biçilmiş bir kaftan olarak göze çarpıyor. Ayrıca GS2 modelinde, kablolu ve kablosuz oynatma seçenekleri de mevcut. Bu sayede yanınızda bir kablo yığını bulundurmadan da; görsel içeriklerinizi istediğiniz gibi yansıtabilmeniz mümkün kılınmış.

Ürünle ilgili açıklamalarda bulunan BenQ Corporation Başkanı Conway Lee, “GS2, ailelere, birbirleriyle vakit geçirmekten keyif almaları, eğlenmeleri ve hatta öğrenmeleri için yepyeni bir yol sunuyor. Dış mekanlarda çok rahat kullanılabilen bu ürün, ailelerin doğanın harikalarını keşfetmesine olanak sağlarken, deneyimi sınırsız öğrenme ve eğlence ile zenginleştiriyor.” dedi. Zorlu hava koşullarına ve her türlü arazideki dış mekan kullanımlarına uygun olarak tasarlanmış olan GS2; IPX2 su sıçramalarına karşı koruma sertifikası ile de, “acaba cihazım bozulur mu?” stresini sizlere yaşatmadan eğlencenize devam edebilmenizi sağlıyor. Ayrıca GS2, 0.5 metre gibi yüksekliklerden düşmeye karşı da dayanıklı durumda. Tabi biz yine de elektronik cihazlarınızı düşürmemek konusunda dikkatli olmanızı tavsiye ederiz.

BenQ GS2 modeli, Wi-Fi, HDMI, USB Type-C gibi bağlantı özelliklerine sahip. Ek olarak, yerleşik ortam okuyucusunu kullanarak, büyük boyutlu görsel ve işitsel içeriği anında oynatma opsiyonu da mevcut durumda. BenQ GS2’nin, aynı zamanda bir Bluetooth hoparlör olarak kullanılabileceğini de söylemeden geçmeyelim. BenQ tarafından belirtildiği üzere, GS2 sahibi kullanıcılar, Aptoide TV adı verilen uygulama ile de; cihazlarını tam potansiyeliyle kullanabilme şansına da sahip olabilecekler.

BenQ, kullanıcıların göz sağlığını da korumayı amaçlamış

İzleyicilerin konforunu ve görme sağlığını korumayı amaçlayan BenQ, GS2 modelinde izleme deneyimini optimize edebilmek amacıyla; canlı LED ışığı ve mevcut ortam ışığı seviyesini ve uygun parlaklığı analiz ederek gerekli ayarlamaları otomarik olarak gerçekleştiren LumiExpert ™ teknolojisine de sahip. Otomatik odaklama, otomatik dikey kilit taşı ve herhangi

bir ortamda kolay, anında çalıştırma için ayarlanabilir mafsala sahip GS2, aynı zamanda pratikliği ile de öne çıkmaya çalışan bir model.

Dünyadaki dijital sinemaların %90’ında kullanılan son derece dayanıklı DLP teknolojisi (Digital Light Processing) ile güçlendirilen GS2, markanın vadettiği üzere 30.000 saat boyunca bakım gerektirmeyen LED ışık kaynaklarına sahip. Ayrıca BenQ, bu modelde kullanıcılara, hassas renkler, keskin netlik ve uzun ömürlü görüntü kalitesi vadediyor. Peki ya siz BenQ GS2 ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!