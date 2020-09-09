Haber
BenQ, GS2 isimli yeni taşınabilir kablosuz LED projektörünü duyurdu
BenQ, ev içi kullanımlarının yanı sıra, dış koşullarda da kullanılmak için tasarlanan GS2 isimli yeni projektörünü duyurdu. GS2, hafifliği, dayanıklılığı, ve kolay taşınabilirliği ile öne çıkıyor.
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BenQ GS2, eğlenceyi ev dışına taşımak isteyen kullanıcılar için tasarlanmış
GS2, filmlerinizi, videolarınızı, müziğinizi ve 2020 yılının trendi olan uzaktan öğrenim ihtiyaçlarınızı, iç ve dış mekanlarda yansıtabilmeniz için tasarlanmış durumda. Su sıçramalarına ve düşmelere karşı dayanıklı olan GS2, açık havada yapılması planlanan aktiviteler için de biçilmiş bir kaftan olarak göze çarpıyor. Ayrıca GS2 modelinde, kablolu ve kablosuz oynatma seçenekleri de mevcut. Bu sayede yanınızda bir kablo yığını bulundurmadan da; görsel içeriklerinizi istediğiniz gibi yansıtabilmeniz mümkün kılınmış.
Ürünle ilgili açıklamalarda bulunan BenQ Corporation Başkanı Conway Lee, “GS2, ailelere, birbirleriyle vakit geçirmekten keyif almaları, eğlenmeleri ve hatta öğrenmeleri için yepyeni bir yol sunuyor. Dış mekanlarda çok rahat kullanılabilen bu ürün, ailelerin doğanın harikalarını keşfetmesine olanak sağlarken, deneyimi sınırsız öğrenme ve eğlence ile zenginleştiriyor.” dedi. Zorlu hava koşullarına ve her türlü arazideki dış mekan kullanımlarına uygun olarak tasarlanmış olan GS2; IPX2 su sıçramalarına karşı koruma sertifikası ile de, “acaba cihazım bozulur mu?” stresini sizlere yaşatmadan eğlencenize devam edebilmenizi sağlıyor. Ayrıca GS2, 0.5 metre gibi yüksekliklerden düşmeye karşı da dayanıklı durumda. Tabi biz yine de elektronik cihazlarınızı düşürmemek konusunda dikkatli olmanızı tavsiye ederiz.
BenQ GS2 modeli, Wi-Fi, HDMI, USB Type-C gibi bağlantı özelliklerine sahip. Ek olarak, yerleşik ortam okuyucusunu kullanarak, büyük boyutlu görsel ve işitsel içeriği anında oynatma opsiyonu da mevcut durumda. BenQ GS2’nin, aynı zamanda bir Bluetooth hoparlör olarak kullanılabileceğini de söylemeden geçmeyelim. BenQ tarafından belirtildiği üzere, GS2 sahibi kullanıcılar, Aptoide TV adı verilen uygulama ile de; cihazlarını tam potansiyeliyle kullanabilme şansına da sahip olabilecekler.
BenQ, kullanıcıların göz sağlığını da korumayı amaçlamış
İzleyicilerin konforunu ve görme sağlığını korumayı amaçlayan BenQ, GS2 modelinde izleme deneyimini optimize edebilmek amacıyla; canlı LED ışığı ve mevcut ortam ışığı seviyesini ve uygun parlaklığı analiz ederek gerekli ayarlamaları otomarik olarak gerçekleştiren LumiExpert ™ teknolojisine de sahip. Otomatik odaklama, otomatik dikey kilit taşı ve herhangi
bir ortamda kolay, anında çalıştırma için ayarlanabilir mafsala sahip GS2, aynı zamanda pratikliği ile de öne çıkmaya çalışan bir model.
Dünyadaki dijital sinemaların %90’ında kullanılan son derece dayanıklı DLP teknolojisi (Digital Light Processing) ile güçlendirilen GS2, markanın vadettiği üzere 30.000 saat boyunca bakım gerektirmeyen LED ışık kaynaklarına sahip. Ayrıca BenQ, bu modelde kullanıcılara, hassas renkler, keskin netlik ve uzun ömürlü görüntü kalitesi vadediyor. Peki ya siz BenQ GS2 ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Aksesuar
Realme Watch S Pro hakkında yeni detaylar ortaya çıktı!
Realme, yeni akıllı telefonlarından ses aksesuarlarına kadar bir çok yeni ürününü IFA 2020‘de tanıttı. Bu ürünlerden biri de Realme Watch S Pro oldu. Samsung Galaxy Watch serisine benzeyen bu akıllı saat hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.
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Watch S Pro tasarım detayları
MySmartPrice tarafından yapılan haberde Realme Watch S Pro hakkındaki yeni bilgiler ve görseller FCC veri tabanında yer aldı. Görsellerden de anlaşılacağı üzere bu akıllı saat, Samsung Galaxy Watch ile ciddi benzerlikler taşıyor diyebiliriz. Saatin bir tarafında bulunan iki adet kumanda düğmesi ve tahmin edileceği üzere dönen kordon dikkat çeken detaylar arasında. Daha fazlası için aşağıdaki görselleri inceleyebilirsiniz.
Realme Watch S Pro Teknik özellikleri
Aynı haber kaynağı tarafından paylaşılan bilgilerde FCC veri tabanında Watch S Pro ile ilgili bir kullanma kılavuzu bulunduğu belirtiliyor. Böylece bu akıllı saat ile ilgili bazı teknik özellikler de ortaya çıkmış oldu.
- 1.39 inç 454×454 piksel çözünürlüğünde AMOLED ekran.
- 420 mAh kapasiteli batarya
- Spo2 ve kalp atış sensörü
Realme’nin yeni akıllı saati kamera ve müzik kontrolü, adım sayar, uyku takibi, kalori hesaplama gibi özellikler ile kullanıcıların beğenisine sunulacak. Ayrıca Realme, geçtiğimiz haftalarda Watch S Pro’nun bu yılın 4. çeyreğinde Avrupa’da piyasaya çıkacağını, fiyatlandırma veya belirli bir çıkış tarihi hakkında hiçbir bilgi vermeden doğrulamıştı.
Dizi/Film/Kitap
Netflix, ikinci Türk filmini duyurdu: Mücadele Çıkmazı
Netflix, Türkçe orijinal yapımlarına bir yenisini daha ekliyor. Mücadele Çıkmazı adlı yeni yapım, ikinci Netflix Türk filmi olarak yakında kullanıcıların beğenisine sunulacak.
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Dizi, film ve belgesel platformu Netflix, Türkiye merkezli orijinal içerik kütüphanesini yeni bir filmle genişletiyor. Netflix’in Instagram’dan paylaştığı kısa videoya göre, başrolünde ‘Hakan: Muhafız’ ile tanıdığımız Çağatay Ulusoy’un yer aldığı yeni yapımın adı; Mücadele Çıkmazı.
OGM Pictures tarafından yürütülen filmin, 4 Ağustos’ta başlayan çekimlerinin geçen hafta tamamlandığı belirtiliyor. Çıkış tarihi ise belli değil; ancak çekimlerinin tamamlandığını düşünürsek, 2020 bitmeden filmin Netflix kataloğunda yerini alacağını öngörebiliriz.
Mücadele Çıkmazı, ne anlatıyor?
Hatırlayacak olursanız Hakan: Muhafız’da Çağatay Ulusoy’u İstanbul’u ölümsüzlerin şerrinden kurtarmakla görevli bir seçilmiş kişi olarak görmüştük. Mücadele Çıkmazı filminde ise başarılı oyuncu, hayatını çöp toplayarak idame ettirmeye çalışan ve bu noktada çeşitli zorluklarla mücadele etmeye çalışan bir baba rolünde göreceğiz. Yani anlaşıldığı üzere yeni Netflix’in yeni Türk filmi, drama tarzında olacak.
Ayrıca Ranini’nin paylaştığı bilgilere göre ise Çağatay Ulusoy’a, Ersin Arıcı, Turgay Tanülkü, Selen Öztürk ve Emir Ali Doğrul eşlik ediyor.
Netflix, bu yıl içerisinde ilk Türk filmi Yarına Tek Bilet’i yayına almıştı. Ancak, sosyal medyada filme karşı yapılan eleştirilerden anlaşıldığı üzere bu film, pek bir rüzgar estiremedi. Şimdi Netflix’in Mücadele Çıkmazı ile Türk film endüstrisinde nasıl bir yer edineceğini hep beraber göreceğiz.
Yazılım
Xiaomi, Mi Health uygulamasına kalp atış hızı izleme özelliği ekledi
Xiaomi, geçen yıl tanıttığı sağlık ve fitness uygulaması Mi Health’e kalp atış hızının izlenebilmesini sağlayan yeni bir özellik ekledi.
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Xiaomi, geçen yılın temmuz ayında piyasaya sürdüğü Mi Health adlı sağlık uygulamasını her geçen gün geliştirmeye devam ediyor. Mi Health, başlangıçta adım takibi ve uyku takibi gibi birkaç basit özelliğe sahipti. Sonradan MIUI 12 ile beraber Xiaomi, bu uygulamayı yaptığı majör değişikliklerle donatmaya başladı. Mi Health, son gelen güncellemeyle beraber ise tam anlamıyla bir sağlık uygulamasına dönüşüyor; çünkü bu uygulama artık kalp atış hızınızı ölçebiliyor.
Xiaomi, Mi Health’e kalp atış hızı izleme desteği ekledi
Xiaomi Mi Health uygulamasındaki yeni kalp atış hızı izleme özelliği, kalp atış hızınızı ölçmek için akıllı telefonunuzun kamerasını kullanıyor. Uygulamaya yeni eklenen ‘kalp atış hızı’ adlı bölümde bulabileceğiniz yeni özelliği kullanmak için, parmağınızı telefonun kamerasına tam kapatacak şekilde yerleştirmeniz gerekiyor. Akabinde telefonunuz, fotopletismografi adı verilen yöntemle kalp atış hızınızı ölçmeye başlıyor ve %100′e ulaşana kadar o şekilde bekliyorsunuz.
İşlem tamamlandığında ise uygulama, karşınıza bir açılır pencere çıkararak sizden o an ne durumda olduğunuzu seçmenizi istiyor. ‘Genel durum’, ‘dinlenme durumu’ ve ‘egzersizden sonra’ olmak üzere 3 farklı senaryodan birini seçtikten sonra, yine aynı pencereden kalp atış hızınızla ilgili raporu görüntüleyebiliyorsunuz.
Ayrıca Xiaomi, bu test raporuna eklediği, her duruma göre değişen özel bir görsel ile kalp atış hızınızın yavaş mı, normal mi yoksa hızlı mı olduğunu anlamanızı da sağlıyor. Ek olarak dışında uygulamadaki kontrol paneli üzerinden, yaptığınız tüm analizleri gün, hafta ve ay bazında takip de edebilirsiniz.
Yeni kalp atış hızı izleme özelliği, Xiaomi Mi Health uygulamasının 2.7.4 sürümü ile kademeli olarak kullanıma sunuldu. Önümüzdeki günlerde ise tüm kullanıcılara ulaşması bekleniyor.