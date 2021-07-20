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BENCE YILIN EN İYİ 5 TELEFONU (Temmuz 2021)
2021 yılının ortasına geldiğimiz şu dönemde Aydoğan’ın hazırladığı listelerin ardından Ersin’e göre en iyi 5 telefon listesi ile karşınızdayız.
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BENCE YILIN EN İYİ 5 TELEFONU (Temmuz 2021)
2500 TL altı telefonlar; https://youtu.be/6JDKvVaY9ZU
2500 – 3500 TL arası telefonlar; https://youtu.be/ALzEdTKLUVY
3500 – 5000 TL arası telefonlar; https://youtu.be/hFm_JJ9i0TE
5000 – 6500 TL arası telefonlar; https://youtu.be/DAv_7H9yqpU
6500 – 8000 TL arası telefonlar; https://youtu.be/ekz2Fp4h-Ks
8000 TL ve üzeri telefonlar; https://youtu.be/umfD9MBSjBc
Selam Arkadaşlar, Ersin ben.
2021 yılının yarısına gelmişken Aydoğan’ın sizler için hazırladığı farklı telefon listelerini de izledik. Şimdi ise her listeden sonra olduğu gibi ben de listeler arasından seçtiğim en iyi 5 telefonu listeliyorum.
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GM 21 PRO İLE 1 AY GEÇİRMEK | Dilşah’la 1 Ay
GM 21 Pro modelini bir ay boyunca kullanan Dilşah, kendi görüşlerini bu videoda aktarıyor. “Dilşah ile 1 ay” adını verdiğimiz serimizde Dilşah her ay farklı bir telefonu deneyimleyerek HWP ekranlarında aktaracak. Geçtğimiz ay Oppo Reno5 cihazını deneyimleyen Dilşah bu ay GM 21 Pro hakkındaki düşüncelerini, beğendiği ve beğenmediği noktaları da bu videoda sizlerle paylaşıyor.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Redmi Note 10 alınır mı?
General Mobile GM 21 Pro Özellikleri;
-165x77x8.99mm 205gr Süper Siyah, İnci Mavisi
-6.67″ IPS LCD FHD+ 395PPI ekran, %90.23 ekran/gövde oranı
-MediaTek Helio G90 işlemci
-Mali-G76 MC4 grafik birimi
-6GB RAM LPDDR4 / 128GB hafıza UFS 2.1 256GB MicroSD Kart Desteği
-48MP ana kamera HDR destekli
-5MP geniş açı kamera 115 derece
-2MP makro kamera
-2MP derinlik kamerası
-5000mAh batarya 15W Hızlı Şarj
-Bluetooth 5.0 -WiFi802.11 a/b/g/n/ac
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Video
Redmi Note 10 alınır mı?
Redmi Note 10 kullanan Ersin ile beraber Alınır mı? konseptimiz devam ediyor. Yılın en konuşulan telefonları arasında olan Note 10 için artı ve eksi yönlerini anlatan Ersin’in düşüncelerini gelin hep beraber görelim.
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Redmi Note 10 alınır mı?
Redmi Note 10’un güncel fiyatlarını Hepsiburada üzerinden kontrol etmek için buraya tıklayabilirsiniz. https://app.hps.im/d7ct/221e7a99
Redmi Note 10’un güncel fiyatlarını Trendyol üzerinden kontrol etmek için buraya tıklayabilirsiniz. https://ty.gl/hhhcdlqp
Redmi Note 10 özellikleri
Boyut; 160.5 x 74.5 x 8.3 mm
Ağırlık; 178.8 gram
Ekran; 6,43 inç FHD+ Super AMOLED
İşlemci; Snapdragon 678
Grafik; Adreno 612
RAM; 4 GB
Depolama; 64 GB + MicroSD
Koruma; Corning Gorilla Glass 3
Kamera; 48 MP (ana), 8 MP (geniş açı), 2 MP (makro), 2 MP (derinlik)
Ön Kamera; 13 MP
Batarya; 5.000 mAh
Şarj; 33 Watt
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Otomobil
OPEL MOKKA inceleme | Göreni bir daha baktıran SUV!
Opel Mokka değerlendirmesiyle karşınızdayız. Aydoğan’ın 32 km’da teslim alıp 1010 km’de teslim ettiği Mokka için görüşlerini ve deneyimlerini aktarıyor.
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OPEL MOKKA inceleme | Göreni bir daha baktıran SUV!
2021 modeliyle tamamıyla tarz değiştiren Opel Mokka, 1,2 litrelik turbo beslemeli motora sahip. Bu motor 130 beygir güç ve 230 Nm tork üretirken, 8 kademeli EAT8 otomatik şanzıman ile geliyor.
Zengin donanımı ve Ultimate paketi ile incelemediğimiz cihazın detayları videomuzda!
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
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