BENCE YILIN EN İYİ 5 TELEFONU (Temmuz 2021)

2021 yılının ortasına geldiğimiz şu dönemde Aydoğan’ın hazırladığı listelerin ardından Ersin’e göre en iyi 5 telefon listesi ile karşınızdayız.

İlginizi çekebilir; OPEL MOKKA inceleme | Göreni bir daha baktıran SUV!

reklam

2500 TL altı telefonlar; https://youtu.be/6JDKvVaY9ZU

2500 – 3500 TL arası telefonlar; https://youtu.be/ALzEdTKLUVY

3500 – 5000 TL arası telefonlar; https://youtu.be/hFm_JJ9i0TE

5000 – 6500 TL arası telefonlar; https://youtu.be/DAv_7H9yqpU

6500 – 8000 TL arası telefonlar; https://youtu.be/ekz2Fp4h-Ks

8000 TL ve üzeri telefonlar; https://youtu.be/umfD9MBSjBc

Selam Arkadaşlar, Ersin ben.

2021 yılının yarısına gelmişken Aydoğan’ın sizler için hazırladığı farklı telefon listelerini de izledik. Şimdi ise her listeden sonra olduğu gibi ben de listeler arasından seçtiğim en iyi 5 telefonu listeliyorum.