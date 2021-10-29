Haber
Bedava Amazon Prime Oyunları Kasım Ayında da Çok İyi
Amazon, Prime Gaming platformu altında Prime üyelerine her ay yeni oyunlar ve oyun içi içerikler dağıtmaya devam ediyor. Güzel kostümler ve oyun içi içerikler verilse de oyunlar kısmında geçtiğimiz aya kadar fazla göze çarpan yapımlar göremiyorduk. Amazon bu alanda da Ekim ayı itibariyle çıtayı arttırdı. Star Wars: Squadrons, Alien: Isolation, Ghostrunner vs. gibi oyunlar bu ay Prime Gaming platformu üzerinden bedava olarak dağıtılıyor. Siz de bir Prime üyesiyseniz bu ayın bedava oyunlarını alabilmek için fazla zamanınız kalmadı. Acele etseniz iyi olur.
Amazon, önümüzdeki ay çıtayı çok daha yukarı çıkartarak oyuncuları şımartıyor. Kasım ayının Prime Gaming oyunları geçen aydan da iyi. Remedy Entertainment tarafından yapılan paranormal aksiyon oyunu Control: Ultimate Edition, açık dünya rol yapma oyunu Dragon Age: Inquisition ve yeni nesil Tomb Raider serisinin ikinci oyunu Rise of the Tomb Raider ve bir kaç oyun daha önümüzdeki ay bedava olarak verilecek.
Kasım ayı Prime Gaming ile bedava olarak verilecek tüm oyunların listesi şu şekilde:
- Rogue Heroes
- Liberated
- Puzzle Agent 2
- Demon Hunter 2: New Chapter
- BAFL – Brakes Are For Losers
- Secret Files: Sam Peters
- Rise of the Tomb Raider
- Dragon Age: Inquisition
- Control: Ultimate Edition
İyi bir bilgisayara sahipseniz ve henüz oynamadıysanız Control oyununa kesinlikle göz atmalısınız. Ayrıca Amazon tarafından verilen Ultimate Edition paketi oyunun tüm DLC’lerini de içerisinde bulunduruyor. 2019’da çıkış yapan Control, oyuncular tarafından fazlasıyla sevildi. Square Enix’in yeni nesil Tomb Raider üçlemesinin ikinci oyunu olan Rise of the Tomb Raider da 2015 yılında çıkmış ve olumlu yorumlar almıştı. Rise of the Tomb Raider yalnızca 14 Kasım tarihine kadar alınabilecek. O yüzden bu oyunu almak için hızlı davransanız iyi olur. BioWare tarafından geliştirilen en iyi oyunlar arasında yer alan açık dünya rol yapma türündeki Dragon Age serisinin en çok beğenilen son oyunu Dragon Age: Inqusition ise 2014 yılında çıkmıştı. Yeni Dragon Age oyunu oyuncular tarafından hala beklenmektedir. Bu oyunların dışındaki diğer oyunlar da daha küçük yapımlar olsa da aralarında ilginizi çekecek olanlar olabilir. Bu yüzden tüm oyunları gözden geçirmeniz tavsiye edilir.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Bu Üniversite Öğrenim Ücretleri İçin Kripto Para Kabul Edecek!
Bitcoin İşlem Hacmi Aylık En Düşük Seviyede
Dr. Dre Yeni GTA Oyunu Müzikleri için Çalışıyor
Bedava Amazon Prime Oyunları Kasım Ayında da Çok İyi
Facebook Yeni İsmini Buldu: Meta
Huawei Nova 9 vs. Tecno Phantom X kamera karşılaştırma
Xiaomi 11T Serisi Türkiye Lansmanı | Marka neler tanıttı?
DÜNYANIN EN KÜÇÜK OYUNCU BİLGİSAYARI! | MSI MPG Trident 3 10SI-210TR
MetaMask Cüzdanım Boşaltıldı! | Ne Yapmalıyız, Nasıl Önlem Almalıyız?
En Büyük Pile Sahip 7 Telefon | BATARYA ŞAMPİYONLARI!
Huawei Nova 9 vs. Tecno Phantom X kamera karşılaştırma
Xiaomi 11T Serisi Türkiye Lansmanı | Marka neler tanıttı?
DÜNYANIN EN KÜÇÜK OYUNCU BİLGİSAYARI! | MSI MPG Trident 3 10SI-210TR
MetaMask Cüzdanım Boşaltıldı! | Ne Yapmalıyız, Nasıl Önlem Almalıyız?
En Büyük Pile Sahip 7 Telefon | BATARYA ŞAMPİYONLARI!
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.