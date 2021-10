Bedava Amazon Prime Oyunları Kasım Ayında da Çok İyi

Amazon, Prime Gaming platformu altında Prime üyelerine her ay yeni oyunlar ve oyun içi içerikler dağıtmaya devam ediyor. Güzel kostümler ve oyun içi içerikler verilse de oyunlar kısmında geçtiğimiz aya kadar fazla göze çarpan yapımlar göremiyorduk. Amazon bu alanda da Ekim ayı itibariyle çıtayı arttırdı. Star Wars: Squadrons, Alien: Isolation, Ghostrunner vs. gibi oyunlar bu ay Prime Gaming platformu üzerinden bedava olarak dağıtılıyor. Siz de bir Prime üyesiyseniz bu ayın bedava oyunlarını alabilmek için fazla zamanınız kalmadı. Acele etseniz iyi olur.

Amazon, önümüzdeki ay çıtayı çok daha yukarı çıkartarak oyuncuları şımartıyor. Kasım ayının Prime Gaming oyunları geçen aydan da iyi. Remedy Entertainment tarafından yapılan paranormal aksiyon oyunu Control: Ultimate Edition, açık dünya rol yapma oyunu Dragon Age: Inquisition ve yeni nesil Tomb Raider serisinin ikinci oyunu Rise of the Tomb Raider ve bir kaç oyun daha önümüzdeki ay bedava olarak verilecek.

Kasım ayı Prime Gaming ile bedava olarak verilecek tüm oyunların listesi şu şekilde:

Rogue Heroes

Liberated

Puzzle Agent 2

Demon Hunter 2: New Chapter

BAFL – Brakes Are For Losers

Secret Files: Sam Peters

Rise of the Tomb Raider

Dragon Age: Inquisition

Control: Ultimate Edition

İyi bir bilgisayara sahipseniz ve henüz oynamadıysanız Control oyununa kesinlikle göz atmalısınız. Ayrıca Amazon tarafından verilen Ultimate Edition paketi oyunun tüm DLC’lerini de içerisinde bulunduruyor. 2019’da çıkış yapan Control, oyuncular tarafından fazlasıyla sevildi. Square Enix’in yeni nesil Tomb Raider üçlemesinin ikinci oyunu olan Rise of the Tomb Raider da 2015 yılında çıkmış ve olumlu yorumlar almıştı. Rise of the Tomb Raider yalnızca 14 Kasım tarihine kadar alınabilecek. O yüzden bu oyunu almak için hızlı davransanız iyi olur. BioWare tarafından geliştirilen en iyi oyunlar arasında yer alan açık dünya rol yapma türündeki Dragon Age serisinin en çok beğenilen son oyunu Dragon Age: Inqusition ise 2014 yılında çıkmıştı. Yeni Dragon Age oyunu oyuncular tarafından hala beklenmektedir. Bu oyunların dışındaki diğer oyunlar da daha küçük yapımlar olsa da aralarında ilginizi çekecek olanlar olabilir. Bu yüzden tüm oyunları gözden geçirmeniz tavsiye edilir.