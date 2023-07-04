Apple Beats Studio Pro kulaklıklarının yakında piyasaya sürüleceği, teknik özellikleri ve ayrıntılı görüntüleri bugün 9to5Mac sayesinde ortaya çıktı. Kulaklıklar, Beats Studio 3’ün halefleri olarak görünüyor ve bir dizi özellikle birlikte gelecek.

Beats Studio Pro’nun özellikleri şunları içerecek:

Pil ömrü, 40 saate kadar dayanabilen bir pil ile gelmesi bekleniyor.

Baş izlemeli uzamsal ses desteği sunacak, böylece kullanıcılar sesin kaynağını hareket ettirdiğinde sesin kaynağı da hareket edecek.

Kulaklıklar, Aktif Gürültü Önleme, Şeffaflık Modu ve Dolby Atmos ile Mekansal Sesi destekleyecek.

İki özel 40 mm sürücü, yüksek ses seviyelerinde bile sıfıra yakın bozulma sağlayacak.

Hem USB-C bağlantı noktası hem de 3,5 mm kulaklık girişi bulunacak. Ayrıca kutuda, USB-C – USB-C kablosuyla birlikte standart 3,5 mm ses kablosu da dahil edilecek.

Beats Studio Pro kulaklıklar, Apple tarafından tasarlanmış bir H2 çip yerine, platformlar arası desteği geliştirmek için özel olarak tasarlanmış bir Beats çipine sahip olacak.

Beats Studio Pro’nun aktif gürültü engelleme (ANC) devre dışı bırakıldığında 40 saate kadar pil ömrüne sahip olması bekleniyor. ANC etkinleştirildiğinde pil ömrü 24 saate düşecek. Ağırlık açısından, Beats Studio Pro kulaklıkların 260 gram olduğu, bu da AirPods Max’in 384 gram ağırlığından %32 daha hafif olduğu belirtiliyor.

Apple, Beats Studio Pro’yu 19 Temmuz’da 349,99 dolara piyasaya süreceği söylentiler arasında. Bu fiyat, AirPods Max’in 549 dolarlık fiyatından önemli ölçüde daha düşük olacak. Ancak, bu bilgiler resmi olarak onaylanmadı ve kulaklıkların gerçek özelliklerini ve fiyatını öğrenmek için resmi duyuruyu beklemek gerekebilir. Türkiye pazarında muhtemelen 15.000 TL bandında satılacak olan bu model bakalım AirPods Max’in tahtını sallayabilecek mi?