Bayram vakti geldi ve birçok kişi akraba ziyaretlerini ilk günden tamamladı. Peki 9 günlük bayram tatilinde vakit nasıl geçer? Sizin için bayramda izlenecek filmler listesi oluşturduk. Bayramda izlenebilecek filmleri soranlar buraya. Yerli, yabancı, dram, komedi her türden izlenebilecek filmler burada. İşte bayramda izlenecek filmler.

Bayramda İzlenecek Filmler: Keyifli Bir Tatil İçin 15 Öneri

Bayram tatilleri, aile ve arkadaşlarla geçirilen özel zamanların yanında, keyifli film maratonları için de harika bir fırsat. Özellikle bayramın getirdiği huzur ve mutluluğu pekiştirmek için seçebileceğiniz birbirinden güzel filmleri sizler için derledik. İşte bayramda izleyebileceğiniz, hem yerli komedi hem de yabancı filmlerden oluşan 15 harika film önerisi.

1. Mutluluk Zamanı

Mutluluk Zamanı, başrollerinde Barış Arduç ve Elçin Sangu’nun yer aldığı, romantik komedi türünde bir film. Mert, mükemmel bir hayat sürdüğünü düşünen, zengin ve yakışıklı bir adamdır. Ancak Ada ile tanıştığında, hayatının aslında göründüğü kadar mükemmel olmadığını fark eder. Film, iki karakterin birbirlerinin hayatlarına dokunarak nasıl değiştiklerini ve gerçek mutluluğu bulma yolculuklarını komik ve duygusal bir dille anlatıyor. Bayramda izlenebilecek eğlenceli ve romantik bir film arıyorsanız, Mutluluk Zamanı tam size göre.

2. Aile Arasında

Engin Günaydın ve Demet Evgar’ın başrollerinde oynadığı Aile Arasında, bir ayrılık sonrası hayatı altüst olan Fikret’in komik ve trajikomik hikayesini anlatıyor. Fikret, 21 yıllık ilişkisi sona erince hayatında yeni bir sayfa açar ve kendini bir anda Solmaz’ın ailesinin içinde bulur. Solmaz’ın kızı Zeynep’in düğün hazırlıkları sırasında yaşanan olaylar, hem komik hem de duygusal anlarla doludur. Aile bağları ve komedi unsurlarıyla bayramda izlenebilecek harika bir film.

3. Düğüm Salonu

Bir düğün salonunda yolları kesişen iki eski sevgilinin komik ve absürt hikayesini anlatan Düğüm Salonu, düğünlerin karmaşık ve kaotik atmosferini başarılı bir şekilde yansıtıyor. Serkan ve Hülya’nın düğün salonunda karşılaşmaları, eski defterlerin açılmasına ve komik olayların yaşanmasına neden olur. Bayramda gülmek ve stres atmak için ideal bir seçim olan Düğüm Salonu, sıcak ve eğlenceli bir atmosfer sunuyor.

4. Ölümlü Dünya

Ali Atay’ın yönetmenliğini yaptığı Ölümlü Dünya, sıradan bir aile gibi görünen bir grup kiralık katilin hikayesini anlatıyor. Mermer ailesi, yıllardır işlettiği restoranın arkasında gizli bir hayat sürmektedir. Ancak bu düzen, ailenin deşifre olmasıyla altüst olur. Komedi ve aksiyonu bir arada sunan bu film, mizah anlayışı ve sürükleyici senaryosuyla bayramda keyifle izleyebileceğiniz yapımlardan biri. Ölümlü Dünya 2 filmi de çıkmış durumda, ilk filmi severseniz ikincisini de izlemeyi unutmayın.

5. Tatlım Tatlım

Yılmaz Erdoğan’ın aynı adlı tiyatro oyunundan uyarlanan Tatlım Tatlım, dört çiftin ilişkilerindeki komik ve duygusal anları ele alıyor. İlk buluşma heyecanlarından ayrılık acılarına kadar pek çok evreyi anlatan film, izleyenleri hem güldürüyor hem de duygulandırıyor. İlişkiler ve mizah dolu bu film, bayramda romantik komedi sevenler için harika bir tercih.

6. Cici Babam

Cici Babam, Onur Atilla, Onur Buldu ve Meltem Yılmazkaya’nın başrollerinde yer aldığı, aile ve komedi türünde bir film. Üç kardeşin babalarının vefatından sonra annelerinin yeni biriyle evlenmeye karar vermesiyle yaşadıkları komik olayları anlatıyor. Cici babalarını kabullenmekte zorlanan kardeşlerin hikayesi, eğlenceli ve sıcak bir dille işlenmiş. Bayramda ailecek izlenebilecek sıcak bir film. Bayramda izlenecek filmler listesinde Cici Babam oldukça iyi bir seçenek.

7. Kocan Kadar Konuş: Diriliş

Başrollerinde Ezgi Mola ve Murat Yıldırım’ın yer aldığı Kocan Kadar Konuş: Diriliş, düğün hazırlıkları sırasında yaşanan komik olayları konu alıyor. Efsun, nihayet Sinan ile evlenmeye karar verir ve ailelerin de dahil olduğu karmaşık düğün hazırlıkları başlar. Geleneksel Türk düğünlerinin mizahi bir dille işlendiği film, bayramda izlenebilecek romantik komedi filmlerinden biri.

8. Ayla

Bayramda izlenecek film arayanlar, ancak komedi türünü çok sevmeyenler için hem IMDB puanı yüksek olan hem de tarihi ve dramatik yönüyle seyirciyi alıp götüren bir film de listemizde. Ayla filmi, Kore Savaşı’nda bir Türk askerinin küçük bir Koreli kızı kurtarmasıyla başlayan gerçek bir hikayeyi anlatıyor. Süleyman Dilbirliği, savaşın ortasında bulduğu küçük Ayla’yı yanına alarak ona babalık yapar. Ayla ve Süleyman’ın arasındaki güçlü bağ, izleyenleri derinden etkileyen duygusal anlarla dolu. Duygusal ve etkileyici bir film arıyorsanız, Ayla bayram tatiliniz için harika bir seçim olacaktır.

9. Görümce

Gupse Özay’ın yazıp başrolünde oynadığı Görümce, erkek kardeşinin sevgilisine hayatı zindan etmeye çalışan bir kadının komik hikayesini anlatıyor. Yeliz, kardeşi Ahmet’in sevgilisi Deniz’i kıskanır ve aralarına girmeye çalışır. Yeliz’in yaptığı komik planlar ve yaşanan absürt olaylar, izleyenleri kahkahalara boğuyor. Bayramda gülmek ve eğlenmek isteyenler için birebir.

10. Organize İşler: Sazan Sarmalı

Yılmaz Erdoğan’ın başrolde olduğu Organize İşler: Sazan Sarmalı, dolandırıcı bir çetenin maceralarını komik bir dille anlatıyor. Asım Noyan ve çetesi, sazan sarmalı adı verilen dolandırıcılık yöntemini kullanarak birçok kişiyi dolandırır. Ancak işler ters gider ve Asım kendini büyük bir belanın içinde bulur. Hem aksiyon hem de komedi sevenler için ideal bir bayram filmi olan Organize İşler, bayramda izlenecek filmler listelerinin klasiklerinden.

11. Büyük Budapeşte Oteli

Bayramda izlenecek filmler listemizde yabancı filmlere geldik. Wes Anderson’ın yönettiği The Grand Budapest Hotel veya Büyül Budapeşte Oteli, izleyiciyi 1930’ların Avrupa’sına götürüyor. Otel çalışanı Gustave H. ve genç asistanı Zero’nun, bir cinayet suçlamasından kaçmaya çalışırken yaşadıkları maceraları anlatan bu film, rengarenk sahneleri ve ilginç karakterleriyle dikkat çekiyor. Bayramda hem komik hem de görsel olarak tatmin edici bir film arayanlar için harika bir seçenek. Wes Anderson‘un kendine has çekim teknikleri ile bayramda izlenecek filmler arasında bu film tam bir başyapıt.

12. La La Land

Bayramda izlenecek filmler listemizde ayrılık sonrası izlenecek filmler listemizden bir film de var. Ryan Gosling ve Emma Stone’un başrollerinde olduğu La La Land, müzikal ve romantik türde bir film. Los Angeles’ta yolları kesişen bir caz piyanisti ve bir aktris adayının aşk hikayesini anlatan film, müzikleri ve dans sahneleriyle büyülüyor. Bayramda romantik ve müzikal bir film izlemek isteyenler için ideal.

13. Coco

Bayramda izlenecek filmler arıyorsanız ve çocukların da izleyebileceği bir şey istiyorsanız bu film tam size göre. Pixar’ın animasyon filmi Coco, müziğe tutkulu genç Miguel’in, ölüler diyarında büyük büyük babasını bulmaya çalışırken yaşadığı maceraları anlatıyor. Aile bağları ve gelenekler üzerine kurulu bu duygusal ve eğlenceli film, bayramda ailecek izlenebilecek harika bir yapım.

14. Knives Out

Daniel Craig ve Chris Evans’ın başrollerinde olduğu Knives Out, zengin bir ailenin patriğinin ölümünden sonra ortaya çıkan gizemli olayları konu alıyor. Dedektif Benoit Blanc, aile üyelerinin birbirleriyle olan karmaşık ilişkilerini ve sırlarını çözmeye çalışırken, izleyiciyi sürükleyici bir hikayeye dahil ediyor. Bayramda gizem ve suç temalı bir film izlemek isteyenler için mükemmel bir tercih. Eğer Hercule Poirot, Sherlock Holmes hayranı iseniz bu film tam size göre.

15. Walter Mitty’nin Gizli Yaşamı

Ben Stiller’ın başrolünde olduğu The Secret Life of Walter Mitty, hayal dünyasında yaşayan ve monoton hayatını değiştirmek için maceraya atılan bir adamın hikayesini anlatıyor. Walter Mitty’nin içsel yolculuğu ve yaşadığı maceralar, izleyicilere ilham verici ve eğlenceli bir deneyim sunuyor. Bayramda hayatınıza biraz macera ve ilham katmak istiyorsanız, bu film harika bir seçim olacaktır. Eğer hayatın monotonluğundan sıkıldaysanız ve içinizi açacak bir film arıyorsanız bu film tam size göre.

Sonuç

Böylelikle bayramda izlenecek filmler listemizin sonunda geldik. Bayramda izlenebilecek film arayanlar, bu listeden kesinlikle bir şey bulacaklardır. Bu filmlerin birçoğu zaten bilinen filmler, ancak halen izlemediyseniz, bayramda izlenecek filmler listemizdeki bu filmleri kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz.

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