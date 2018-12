Battlefield V için DXR performansını yüzde 50’ye kadar arttıran güncelleme

Battlefield V: Tides of War Chapter 1: Overture güncellemesi, Battlefield V için getirdiği yeni içeriklerle birlikte DXR ışın izleme performansında çok önemli bir artış sağlıyor. GeForce oyuncuları, yeni Game Ready sürücüsü ile daha iyi Battlefield V deneyimine kavuşuyor.

DXR ışın izlemeye sahip Battlefield V için çok önemli performans artışı

Battlefield V, 14 Kasım’da, DXR’nin ilk sürümü oyun içi bir yama ile kullanıma sunulduğunda DXR ışın izleme teknolojisini kullanan ilk oyun oldu. O zamandan beri, Battlefield V’deki DXR ışın izlemesini hızlı bir şekilde optimize etmek için EA ve DICE ile yakın bir şekilde çalışan NVIDIA, yeni güncellemeyle birlikte %50’ye varan performans artışı sağlıyor.

GeForce RTX 2080 Ti oyuncuları artık Ultra kaliteye ayarlanmış DXR ışın izleme ile 1440p çözünürlükte +60 FPS’ye ulaşabilecekler.

GeForce RTX 2080 oyuncuları artık Medium kaliteye ayarlanmış DXR ışın izleme ile 1440p çözünürlükte +60 FPS’ye ulaşabilecekler.

GeForce RTX 2070 oyuncuları artık Medium kaliteye ayarlanmış DXR ışın izleme ile 1080p çözünürlükte +60 FPS’ye ulaşabilecekler.

DICE’ın resmi yama notlarında da yer alan optimizasyonlar, aşağıdakileri değişiklikleri içeriyor:

DXR ışın izlemeyle oyun oynarken kararlılık iyileştirmeleri yapıldı.

Işın izleme uygulamasının çeşitli bileşenlerinin performansı geliştirildi.

Yaprak ve bitki örtüsünde geliştirilmiş ışın izleme performansı.

Uygulanabilir olduğunda Genel ışın izleme kalitesini artırmak için, çerçeve arabelleği verilerini kullanma.

Işın izlemeli sahnelerden hareketsiz geometri kaldırıldı.

Hatalı bir şekilde ayarlanan Medium seviye DXR ayarı düzeltildi.



Battlefield V ve DXR tecrübesi için optimize sürücüler

GeForce oyuncuları, Battlefield V için yeni bir Game Ready sürücüsüne kavuşuyor: Battlefield V: Tides of War Chapter 1: Overture. Bu sürücü, aynı zamanda yakın gelecekte piyasaya çıkacak World of Warcraft: Battle for Azeroth ve Just Cause 4’te en iyi oyun deneyimini sunmak için geliştirilmiş DX12 performansı sunuyor.

NVIDIA Game Ready sürücüleri, GeForce oyuncularına mükemmel bir oyun deneyimi yaşatmak için oyunların çıkış tarihiyle eş zamanlı ya da daha önce kullanıcılara sunuluyor. NVIDIA mühendisleri, performansı en iyi düzeye getirmek ve mükemmel bir oyun tecrübesi sunmak için mümkün olan son ana kadar çalışmaya devam ediyor. Bütün Game Ready sürücülerinin Microsoft tarafından sağlanan WHQL sertifikasına sahip olması ise kalitenin bir diğer belirtisi olarak göze çarpıyor.

NVIDIA sürücü ekiplerinin işi, oyun piyasaya çıktığında bitmiyor. Ekipler, oyunun piyasaya çıkışının ardından sonra bile performansı geliştirmek için yorulmadan çalışıyor. Bu emeklerin meyveleri, DXR ışın izleme etkinleştirildiğinde, GPU’ya ve test sistemine bağlı olarak %50’ye varan performans artışı sağlayan Battlefield V’deki performans iyileştirmeleriyle görülebiliyor.