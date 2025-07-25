FPS türünün köklü serilerinden biri olan Battlefield, yeni oyunu Battlefield 6 ile geri dönüyor. Electronic Arts tarafından geliştirilen yapımın ilk fragmanı yayımlanırken, çıkış tarihi, sürüm seçenekleri ve fiyatlandırma detayları da yavaş yavaş netleşmeye başladı. Peki Battlefield 6 ne zaman çıkacak, konusu ne, fiyatı ne kadar olacak?

Battlefield 6 fragmanı izle

Aşağıdan oyunun fragmanını izleyebilirsiniz:

Battlefield 6 ne zaman çıkacak?

Henüz resmi kaynaklar tarafından doğrulanmamış olsa da, sızdırılan bilgilere göre Battlefield 6’nın çıkış tarihi 10 Ekim olarak planlanıyor. Oyun; PC, PlayStation 5, Xbox Series X ve Xbox Series S platformlarında eş zamanlı olarak erişime açılacak.

Oyunun tanıtım fragmanıyla birlikte, Standart ve Phantom olmak üzere iki farklı sürümle piyasaya sürülmesi bekleniyor. Phantom Sürüm yalnızca dijital ortamda sunulacak ve bazı ekstra içeriklerle birlikte gelecek. Ancak erken erişim hakkı bu sürümde bulunmayacak. Standart sürüm kullanıcıları, dilerlerse ek bir yükseltme paketiyle Phantom Sürüm’e geçiş yapabilecek.

Battlefield 6 konusu ne?

Tanıtım fragmanında, kaotik bir yakın gelecek savaş atmosferi dikkat çekiyor. Battlefield 6 ve hikaye modu için yayınlanan resmi fragmanlar ve tanıtımlar, projeyi çevreleyen ilk sızıntıların ve teorilerin çoğunu büyük ölçüde doğruluyor.

Oyunun hikayesinin NATO ile Pax Armata olarak bilinen bir grup arasındaki geniş çaplı bir çatışma etrafında şekilleneceği sık sık dile getiriliyordu. Fragmanla beraber bu sızıntı onaylanmış olsa da, Pax Armata’nın oluşumu ve amacı hakkında hala pek çok gizem var.

Battlefield 6 fiyatı ne kadar olacak?

EA tarafından yapılan açıklamada fiyatlar henüz resmi olarak onaylanmasa da, Avrupa için belirlenen Battlefield 6 fiyatları şu şekilde sızdırıldı:

Standart Sürüm – PC: 69,99 euro

69,99 euro Standart Sürüm – Konsol: 79,99 euro

79,99 euro Phantom Sürüm – PC: 99,99 euro

99,99 euro Phantom Sürüm – Konsol: 109,99 euro

İngiltere ve ABD fiyatlandırmaları için ise henüz bir bilgi paylaşılmış değil. Türkiye fiyatlarının ise bölgesel politika ve kur farkına göre belirleneceği tahmin ediliyor. Phantom Sürüm’de ekstra kozmetik ve oyun içi dijital içerikler yer alacak olsa da, erken erişim hakkının sunulmayacak olması bazı oyuncular için hayal kırıklığı yaratabilir.

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