Battlefield 4’te yer alan mors alfabesi ile oluşturulan gizemli kod tüm zamanların en zor oyun için sürprizlerinden biriydi.

Battlefield 1’de de benzer bir şifre bulunuyor ve geçen yıl Ekim ayından bu yana çözülmeye çalışıyor. İlk olarak oyuncular her haritanın bazı noktalarında kulaklıklar buldular ve bu kulaklıklar gizli bir radyo istasyonundan yayın yapıyor. Yayında mors alfabesi ile oluşturulmuş şifreli bir mesaj yer alıyor.

Mesajın ne olduğunun çözülmesi aylar aldı ancak bu zaten planın bir parçası. Kasım ayında ise oyunda yeni bir mesaj yayınlanmaya başladı bu mesajda ise bir önceki mesajın bozuk olduğu ortaya çıktı. Bundan sonra mesajlar sürekli güncellenmeye başlandı. Ancak sonunda gizem çözüldü ve bunu çözen oyunculara bir de ödül verildi.

Oyunculara bir asker künyesi veriliyor ancak bunu almak hiç kolay değil. Her haritanın 5 noktasında bu kulaklıklar gizli ve bu kulaklıklardan şifreli olarak bazı lokasyonlar veriliyor. Burada yeni mesajlar yer alıyor ve daha fazla şifreli mesajlar çıkıyor. Bu mesajların hepsi çözüldüğünde ise yeni bir lokasyon ortaya çıkıyor. Buraya gittiğinizde geriye yapılacak az bir şey kalıyor ve sonunda künyeyi alıyorsunuz. Mesajlar Atbash, Caesar, Railfence, Baconian ve Vigenere gibi şifrelenme yöntemleriyle şifreli. Hatta bazen şifreyi çözdükten sonra harfleri sondan başa doğru sıralamak gerekiyor. Kısacası kolay iş değil.

Ancak nasıl yapıldığını merak ediyorsanız kullanıcıların oluşturduğu Google Docs dokümanından yardım alabilirsiniz ya da gizli son şifreye bu haberi biraz daha dikkatli okuyarak ulaşabilirsiniz.