Battlefield 1’in İlk Ek Paket They Shall Not Pass Yarın Çıkıyor

Battlefield 1’in ilk genişleme paketi They Shall Not Pass, 14 Mart tarihinde Premium Pass kullanıcıları için indirilebilir olacak.

Battlefield 1 They Shall Not Pass ile beraber Fransız ordusu da savaşa katılacak. Oyunda hayatta kalmak oldukça zor gibi görünüyor ancak bu durum son derece zevkli olabilir. Genişleme paketi ile beraber dört yeni çok oyunculu haritası gelecek. Bu haritalardan bir tanesi ile ağır Almak top atışı altında kalan Verdun Heights.

Ek pakette gaz dolu koridorların olduğu Fort de Vaux’da var. Bu haritada havada onlarca el bombası süzülüyor. Aisne nehrinin bulunduğu Soissons haritası ise önemli tank savaşlarının olacağı bir harita ve son olarak da Rupture haritası bulunuyor.

Ek paket oyuna iki büyük operasyon getiriyor. The Devil’s Anvil piyade savaşı iken Beyond the Marne dev bir tank savaşını getiriyor. Ayrıca Frontlines isimli bir de yeni oyun modu mevcut. BU oyun modu Conquest ile Rush’ın bir karışımı gibi duruyır. They Shall Not Pass ek paketi Premium Pass sahiplerine iki hafta önce çıkacak. Diğer oyuncular ek pakete 28 Mart tarihinde kavuşacak.