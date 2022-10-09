Apple’ın geçen sene 120Hz başta olmak üzere birçok geliştirmeler yaptığı telefonu 13 Pro Apple severler tarafından çok beğenilmişti. Geçtiğimiz yıldan bu yana birkaç kez zamlanan model Eylül ayı itibariyle bir sene eskimiş duruma düştü bile. Apple, iPhone 14 Pro modeliyle birlikte 48MP ana kamera, dinamik ada, 2000 nit parlaklık, yeni nesil işlemci gibi detaylarla her zamanki gibi “şimdiye kadar yapılmış en iyi iPhone” modelini tanıttı.

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Peki bu iki telefon arasında ne gibi farklılıklar var, gerçekten de 14 Pro’ya geçmek için gerekli sebepler bulunuyor mu? iPhone 13 Pro’ nun 128GB modeli güncel olarak 32.000 TL’ye satılırken 40.000 TL’ye satılan iPhone 14 Pro’nun 128 GB modelinin satılması tüketiciler olarak nasıl karşılanıyor? Bu soruların cevaplarını ve daha fazlasını videomuzda veriyoruz. İyi seyirler…

iPhone 14 Pro incelemesini izlemek için; https://youtu.be/kd8wWNSgkgo

iPhone 13 Pro vs iPhone 14 Pro kamera karşılaştırmasını izlemek için; https://youtu.be/p6vMOa45SA0

iPhone 13 Pro ve iPhone 14 Pro’ya Hepsiburada üzerinde göz atmak ve satın almak için; https://app.hps.im/d7ct/byv98ei2

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