Bandai Namco, Elden Ring’in film müziğini çeşitli müzik platformlarında yayınladığını duyurdu. Film müziği 34 şarkı içeriyor ve Tsukasa Saitoh, Shoi Miyazawa, Yuka Kitamura, Yoshimi Kudo ve Tai Tomisawa tarafından bestelendi.

Bu müzisyenler daha önce Dark Souls III gibi önceki FromSoftware oyunlarının müzikleri üzerinde işbirliği yaptı. Saitoh, Miyazawa ve Kitamura ayrıca ‘Sekiro: Shadows Die Twice’ın soundtrack‘inde de işbirliği yaptı. Film müziğinin çıkışını daha da geliştirmek için Bandai Namco, Budapeşte Filarmoni Orkestrası ile işbirliği içinde film müziğinin kayıt oturumlarını gösteren bir video yayınladı. Ayrıca Elden Ring film müziği Spotify, YouTube Music, Apple Music, iTunes, Deezer ve Amazon Music’te yayınlandı.

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Elden Ring, Steam, Xbox ve PlayStation konsolları için 25 Şubat 2022’de piyasaya sürüldü. Bu RPG, Dark Souls oyunlarının arkasındaki stüdyo olan FromSoftware tarafından geliştirilmiştir. Analistlere göre, yayınlanmasından birkaç hafta sonra Elden Ring Avrupa’nın en çok satan PC oyunu oldu. NPD Group analistlerine göre Elden Ring, Mayıs ayında Amerika Birleşik Devletleri’nde son 12 ayın en çok satan oyunuydu. Oyun Haziran ayından bu yana 16.6 milyon kopya sattı. Bandai Namco, şu an için çeşitli platformlarda satış rakamları vermiyor.