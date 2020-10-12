Oyun
Baldur’s Gate 3 yapımcıları oyuncuları uyardı!
Baldur’s Gate 3 geçtiğimiz hafta erken erişim olarak oyunculara sunuldu. Oyuncular kendi karakterlerini yaratıp oyunun sunduğu zengin fantezi dünyasında maceralara atılabiliyorlar. Tek sorun, geliştirici Larian Studios’un insanların ne tür karakterler ürettiklerini kontrol etmesi. Sonuç pek de iç açıcı değil.
İlginizi Çekebilir: The Medium’un çıkış tarihi belli oldu
Larian Studios hayal kırıklığına uğramış
Larian, oyunu her gün düzeltmelerle yamalıyor ve hataları gideriyor, ancak Cuma günkü en son haber gönderisi için stüdyo, düzeltme özetine ek bir not ekledi:
Düzeltmelerden önce, karakter yaratmadaki seçimlerinizle kendi yarattığınız bir şeyi paylaşalım. Karakter yaratmada en popüler seçimleri aldık ve yeniden bir karakter yarattık. Başta analiz sistemimizin çalışmadığını düşündük! Kontrol ettik ve çalıştığını fark ettik.
Tebrikler! Standart Vault Dweller‘ı yarattınız. Bu ne iş beyler. Size iblis gözleri, boynuzları ve hatta kuyrukları verdik. Büyük bir hayal kırıklığına uğradık. Daha yaratıcı olun, bunun için çok çalıştık!
Bu olay biraz saçma çünkü oyunda tonlarca karakter seçeneği var. Oyuncular elfler, cüceler, tieflingler gibi çok sayıda fantezi ırkı arasından seçim yapabiliyorlar. Bu bağlamda oyuncuların bu seçimi ile çok basit düşündüğünü söyleyebiliriz.
Baldur’s Gate 3 şu anlık erken erişim olarak bizlerin karşısına çıksa da şimdiden Fantazi/Rol Yapma oyun türünü seven insanlar tarafından çok beğenildi. 6 Ekim‘de PC için piyasaya sürülen oyunu Steam üzerinden 249 Türk Lirasına satın alabilirsiniz.
Oyun
The Medium’un çıkış tarihi belli oldu
Orijinal oyun tarzıyla korku oyunu sevenlerin ilgisini çeken The Medium‘un çıkış tarihi belli oldu. Cadılar Bayramı‘na yetişemese de bu yıl içinde çıkacak oyunun piyasaya sürülme tarihi 10 Aralık olarak açıklandı.
İlginizi çekebilir: iPhone 12 serisi, fiyat ve renk seçenekleriyle ortaya çıktı!
The Medium, farklı oyun tarzıyla, 2 dünya arasında yaşattığı korkuyla türü sevenlerin merakla beklediği bir yapım. Xbox Series X, Series S ve PC için piyasaya çıkacak oyunun çıkış tarihiyle ilgili bir video yayımlandı.
10 Aralık‘ta piyasaya çıkacak olan yapım, çıktığı gün Gamepass üyelerinin erişimine sunulacak. Oyunu ön siparişle almak isterseniz oyunun fiyatı Xbox Store‘da 127,12 TL, Steam‘de ise 69,30 TL. Oyunun müzikleriyle havaya girmek isterseniz bu müzikleri Steam‘den ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
Apple
Microsoft xCloud servisini web üzerinden iOS’e getiriyor!
Microsoft, bulut tabanlı oyun akış hizmeti olan xCloud platformunu iOS ve iPadOS ekosistemine getirmenin yolunu buldu. Kaynaklardan edinilen raporlara göre şirket, xCloud’u web üzerinden iPhone ve iPad’lerde çalıştıracak.
İlginizi çekebilir: Android cihazlar, kritik ses ve alarmlar için kullanıcılarını uyaracak!
Microsoft, xCloud servisini gelecek yılın başlarında iOS ve iPadOS işletim sistemlerine getirebilmek için “doğrudan tarayıcı tabanlı bir çözüm” üzerinde çalışıyor. The Verge ekibinin Microsoft’a yakın kaynaklardan edindiği bilgilere göre teknoloji devi, xCloud’un iOS ve iPadOS cihazlarında çalışacak özel bir web sürümünü geliştirmek için kolları sıvamış durumda. Ek olarak Microsoft’un bir uygulama üzerinde de çalıştığı da bildiriliyor.
Microsoft xCloud deneyimini iOS’e getirmenin yolunu buldu
Microsoft’un oyun şefi Phil Spencer, geçtiğimiz tarihte düzenlenen bir toplantıda şirketin tarayıcı tabanlı xCloud çalışmasını açıkladı. Spencer, toplantı sırasında “Kesinlikle iOS’te kendimize yer edineceğiz. Game Pass ile iPhone ve iPad’lerde olacağız.” ifadelerini kullanmıştı.
Bu noktada Microsoft, Apple cihazlar için xCloud’un web tabanlı bir sürümünü 2021 yılında piyasaya sürerek App Store kurallarını bir şekilde atlayacak. Benzer bir hamleyi Amazon da Luna‘da yapmıştı.
Microsoft, Apple’ın bulut tabanlı oyun hizmetlerine yönelik katı kurallarından dolayı bu sene xCloud hizmetini iOS kullanıcılarına sunamadı, ancak görünen o ki gelecek yıl bu durum bir şekilde değişecek. Aslında Apple, geçtiğimiz ay App Store yönergelerini güncelleyerek, oyun akış hizmetlerine belirli kurallar çerçevesinde izin vermişti; fakat Microsoft bu kuralları müşteriler için kötü bir deneyim olarak nitelendiriyor.
Oyun
Razer BlackWidow V3 mekanik klavye tanıtıldı
Oyuncu ekipmanları denince akla ilk gelen firmalardan Razer, kablolu yeni mekanik klavyesini tanıttı. Geçtiğimiz ay BlackWidow Pro kablosuz mekanik klavyesini tanıtan şirket, şimdi de Razer BlackWidow V3 kablolu mekanik oyuncu klavyesini tanıttı.
İlginizi çekebilir: Lenovo Thinkpad X1 Carbon 2021 modeli sızdırıldı!
Razer BlackWidow V3 kablolu mekanik oyuncu klavyesi neler sunuyor?
Yeni tanıtılan BlackWidow V3, kablosuz model BlackWidow Pro’yla oldukça benzer özelliklere sahip. Mekanik klavyede Razer’ın kendi ürettiği 80 milyon basım ömrüne sahip mekanik anahtarlar kullanılıyor. Daktilo benzeri yüksek tuş sesi isteyenler için yeşil anahtar, daha sessiz tuş sesi isteyenler için sarı anahtar olmak üzere iki farklı mekanik anahtar seçeneği oyunculara sunulmuş. Razer’ın imzası olan Chroma RGB aydınlatmaya sahip klavye, önceki versiyona göre daha parlak bir aydınlatmaya sahip. Tuş baskılarında özel bir teknik kullanıldığını söyleyen Razer, yüzlerce saat kullanımda bile baskıların silinmeyeceğini vaat ediyor.
Kablo yönlendirmelere sahip gövde, alüminyum malzemeden üretilmiş. Ayrıca klavye manyetik bilek desteğine sahip. 1000 Hz tepki süresine sahip mekanik klavye, 5 adet farklı profile destek veriyor. Sağ üst köşede bulunan dijital tekerlekle birlikte profiller arası geçiş yapmak mümkün. Dijital tekerleğe birçok farklı fonksiyon atamak mümkün. Razer BlackWidow V3 150 Euro fiyat etiketiyle birlikte satışa çıkacak. Numerik tuş takımına ve dijital tekerleğe sahip olmayan BlackWidow V3 Tenkeyless modeli ise 110 Euro fiyat etiketine sahip.