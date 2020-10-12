Baldur’s Gate 3 yapımcıları oyuncuları uyardı!

Baldur’s Gate 3 geçtiğimiz hafta erken erişim olarak oyunculara sunuldu. Oyuncular kendi karakterlerini yaratıp oyunun sunduğu zengin fantezi dünyasında maceralara atılabiliyorlar. Tek sorun, geliştirici Larian Studios’un insanların ne tür karakterler ürettiklerini kontrol etmesi. Sonuç pek de iç açıcı değil.

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Larian Studios hayal kırıklığına uğramış

Larian, oyunu her gün düzeltmelerle yamalıyor ve hataları gideriyor, ancak Cuma günkü en son haber gönderisi için stüdyo, düzeltme özetine ek bir not ekledi:

Düzeltmelerden önce, karakter yaratmadaki seçimlerinizle kendi yarattığınız bir şeyi paylaşalım. Karakter yaratmada en popüler seçimleri aldık ve yeniden bir karakter yarattık. Başta analiz sistemimizin çalışmadığını düşündük! Kontrol ettik ve çalıştığını fark ettik.

Tebrikler! Standart Vault Dweller‘ı yarattınız. Bu ne iş beyler. Size iblis gözleri, boynuzları ve hatta kuyrukları verdik. Büyük bir hayal kırıklığına uğradık. Daha yaratıcı olun, bunun için çok çalıştık!

Bu olay biraz saçma çünkü oyunda tonlarca karakter seçeneği var. Oyuncular elfler, cüceler, tieflingler gibi çok sayıda fantezi ırkı arasından seçim yapabiliyorlar. Bu bağlamda oyuncuların bu seçimi ile çok basit düşündüğünü söyleyebiliriz.

Baldur’s Gate 3 şu anlık erken erişim olarak bizlerin karşısına çıksa da şimdiden Fantazi/Rol Yapma oyun türünü seven insanlar tarafından çok beğenildi. 6 Ekim‘de PC için piyasaya sürülen oyunu Steam üzerinden 249 Türk Lirasına satın alabilirsiniz.