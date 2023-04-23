Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın çekimleri için verdiği destek fonunu faiziyle geri istediği ve dünya gösterimini 75. Cannes Film Festivali’nde yapan Emin Alper’in yönettiği ‘Kurak Günler’ filmi 19 Mayıs’ta Netflix’te izleyiciyle buluşacak! Netflix film kütüphanesini genişletiyor!

Başrollerinde Selahattin Paşalı ve Ekin Koç’un yer aldığı film, bir süredir kuraklık sorunuyla boğuşan Yanıklar kasabasına yeni atanan genç savcı Emre ile belediye başkanı Selim, yerel gazeteci Murat ve kasaba halkı arasında yaşanan çekişmeleri konu alıyor.

Emin Alper’in yazıp yönettiği ‘Kurak Günler’ filmine, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verdiği fon yardımını senaryonun değiştirildiği iddiasıyla faiziyle birlikte geri istemesi büyük tepki çekmişti. Onlarca yapımcı, yönetmen, senarist ve oyuncunun Bakanlık’a tepki gösteren bildiriye imza atmasının ardından filme yönelik destek gişelere de yansımıştı.

Öyle ki, fim gösterime girdikten sonra gişe rekorları kırmış ve birçok kişi tarafından olumlu yorum almıştı. Yönetmek Emin Alper, sosyal medya hesabından “Kurak Günler, açılış haftasonunda sinemalarda 51.371 kişi tarafından izlendi. Filmimize gösterdiğiniz yoğun ilgi için çok teşekkürler.” notuyla bir teşekkür videosu yayımlamıştı.

Bu gelişmeyle birlikte, Netflix’e bir tane daha Türk yapımı film eklenmiş oldu ve Netflix’in film kütüphanesi genişlemiş oldu. Eğer Kurak Günler’i izlemediyseniz, 19 Mayıs’tan itibaren bu filmi Netflix üzerinden izleyebileceksiniz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Kurak Günler filmini izlediniz mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!