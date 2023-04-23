MediaMarkt desteğiyle hazırladığımız bu videomuzda MediaMarkt Meydan AVM mağazalarından sizlere dikey süpürgeler hakkında sesleniyoruz. Dyson, Bosch, Philips, TINECO gibi markalar ile dolup taşan dikey süpürgeler noktasında seçimi neye göre yapmalısınız, ne gibi farklılıkları oluyor, bu videoda hepsini bahsediyoruz.

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Not: Bu video MediaMarkt Türkiye desteğiyle hazırlanmıştır.

Dikey şarjlı süpürgeler neden popüler oldu?: https://youtu.be/T4t4aeJQGF8