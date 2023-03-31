Otomobil gazetecisi Emre Özpeynirci, Togg’un Gemlik fabrikasından çok önemli detaylar paylaştı. Özpeynirci tarafından paylaşılan bilgiler, Gemlikte’ki fabrikanın aylık ne kadar üretim yapacağını ortaya koyuyor. Yollarda gördüğümüz Togg sayısının artması için yaz aylarını beklememiz gerekebilir!

Togg Üretimi Temmuz Ayında Coşuyor!

Peynirci tarafından paylaşılan bilgilere göre, Mart ve Nisan ayında çok yoğun bir Togg üretimi olmayacak. Mayıs ayından itibaren düzenli üretim artışı beklenen Togg’da Temmuz ayında sayının iyice yükseldiğini görüyoruz.

İşte aylık üretim rakamları:

Mart: 170 adet

Nisan: 170 adet

Mayıs: 1370 adet

Haziran: 1541 adet

Temmuz: 3140 adet

Ağustos: 4430 adet

Eylül: 4310 adet

Ekim: 4520 adet

Kasım: 4520 adet

Aralık: 4330 adet

Bu rakamlara baktığımızda, 2023 yılının sonunda geldiğimizde toplamda 28 bin 501 adet Togg üretildiğini görmek mümkün. Çekilişle 20 bin Togg’un halka satılması kafaları biraz karıştırabilir. Ancak 20 bin adet Togg teslimi gerçekleştikten sonra kalan araçların kamu kurumlarına ve bir ihtimal filolara gidebileceğini söylemek mümkün.

Aylık bazda Togg üretim sayılarına baktığımızda, Togg’ların yollarda daha çok görünür hale gelmesi için yaz aylarını beklememiz gerektiğini görüyoruz. Zaten önceki bilgiler de buna işaret ediyordu. Dolayısıyla bunun bir sürpriz olmadığı söylenebilir.

Bununla beraber, Temmuz ayında ilk defa 3 binleri gören üretim sayısı, Ağustos ayından itibaren 4 binli rakamlara ulaşıyor ve yıl sonuna kadar bu şekilde devam ediyor.

Kısa bir süre önce yapılan Togg çekilişinin ardından, ülkemizin ilk yerli ve milli elektrikli otomobilini teslim alacak şanslı isimler belli olmuştu. Bugün de Togg’u ilk teslim alacak kişi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından açıklanmıştı.



Buna göre üretilen ilk araç, haftaya Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teslim edilecek. Üretilecek ikinci aracın Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’e yapılacak. Bunun kardeş ülkeler arasındaki dostluğun bir simgesi olarak Azerbaycan’a verileceği düşünülüyor.

Kısa sürede 100 bin sipariş barajını geçen Togg çok önemli bir başarıya imza atmıştı. Togg’un ardından Bursa’nın İnegöl’ünden de bir otomobil gelmesi bekleniyor. İnegöl’ün incisi olan diğer bir yerli otomobilimiz Amperino da umuyoruz ki benzer başarılara imza atar.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Togg sizce yurtdışında da başarılı olabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!