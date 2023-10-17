Steam Deck katili olarak bilinen Ayeneo’dan yeni ürünler geliyor. Bugün ise firma laptoplara rakip olacak olan yeni modelini bir kez daha gösterdi. Tasarımda farklılığa giden AYENEO Flip önceki tanıtılan versiyona göre klavye ve oyun kumandalarında bazı ince ayarlar yapmış durumda.

AYANEO FLIP, markanın ilk kapaklı oyun el cihazı olma özelliğini taşıyor ve geçtiğimiz ay duyuruldu. Başlangıçta Xbox 360’nin D-pad’ine benzer bir düzenleme sunması bekleniyordu. Aancak yeni tasarım, daha basit ve geleneksel bir D-pad seçeneği sunuyor. Bu yeni D-pad tasarımı, daha hassas girişler sağlamak amacıyla önceki spesifikasyonlara göre ayarlandı. Ayrıca, FLIP’teki gamepad düğmeleri arasındaki boşluk artırıldı, bu da cihazın tuş başlıklarının azaltılmasına ve ergonominin iyileştirilmesine yardımcı oluyor.

AYANEO FLIP, yüzen bir ekranı merkezi menteşesi ile korumaya devam ediyor. Menteşe mekanizması daha büyük, ancak diğer özellikler değiştirilmemiş. Cihaz, 7 inç boyutunda, 120Hz yenileme hızına sahip bir IPS panel kullanacak ve gücünü AMD Ryzen 7040U APU’dan alacak. Serinin en üst APU’su olasılıkla AMD Ryzen 7840U olacak.

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Revize edilen AYANEO FLIP’in, 2023 sonuna kadar kullanıcılara ulaşması bekleniyor. Cihazın piyasaya sürülme tarihine yetişmek için çalışılıyor. Ancak spesifik versiyon özellikleri henüz duyurulmadı. AYANEO, FLIP’in fiyatlandırma detaylarını henüz paylaşmamış olsa da, bu bilgilerin yakın bir gelecekte sunulabileceği belirtiliyor. Türkiye pazarına gelmeyeceğini düşündüğümüz bu canavar bakalım laptoplara rakip olabilecek mi?