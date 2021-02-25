AWS artık bulut üzerinden macOS Big Sur çalıştırmaya izin verecek

Amazon Web Services (AWS) macOS tekliflerini önemli ölçüde geliştiren yeni güncellemeler yayınladı. Buna göre daha öncesinde macOS Mojave ve Catalina desteği veren sistem; artık en son versiyon macOS Big Sur işletim sistemini çalıştırmaya izin verecek.

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Geçtiğimiz Kasım ayında Big Sur versiyonunun çıkışından hemen önce Amazon, macOS tekliflerini kullanıcılara getirmişti. Ancak aradaki zamanın azlığından dolayı bu son versiyon sisteme gelmemişti. Sisteme gelmesinin neden bu kadar uzun sürdüğünü bilmesek de böylelikle AWS için Big Sur gelmiş oluyor.

Güncellemeyle gelen önemli yeniliklerden birisi de Amazon Elastic File System (EFS) özelliğinin bulut macOS’lerde kullanılabilmesi. Bu işlevin de cihazların hızlarında önemli etkiye sahip olması muhtemel. Onun dışında yine şu anda Amazon firması macOS bulut kullanıcılarının doğal dosya sistemleri yerine Amazon Block Storage kullanmalarını öneriyor.

Biraz da Big Sur güncellemesinden bahsetmemiz burada uygun olacaktır. Öyle ki macOS işletim sisteminin en son halini sunan Big Sur versiyonu; şimdiye kadar macOS X versiyonundan itibaren yapılan en büyük yenilikleri işletim sistemine getirmiş durumda. Ara yüz değişikliklerinin yanında bu güncellemede firma, özellikle Safari tarayıcısını yenileme konusunda oldukça uğraş verdi. Tarayıcının aldığı diğer yeniliklerin arasında entegre çevirici işlevi özellikle göze çarpıyor.

Son olarak güncellemenin şimdilik sadece Amerika’nın bazı bölgeleri, Avrupa ve Asya-Pasifik ülkelerinde ulaşılabilir olduğunu belirtelim.