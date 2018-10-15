Yerli oyun bilgisayarı üreticisi Monster Notebook Avrupa ve MENA bölgesinin en büyük oyun bilgisayarı mağazasını Ankara Çankaya’da açtı.

Tüm oyuncu laptop modellerini deneyimleyebileceğiniz Monster Notebook Ankara mağazasında, aynı zamanda VR/AR odası, teknik servis ve bakım hizmeti gibi farklı kullanım alanlarına da sahip olan iki katlı mağazayı bu videomuzda gezip aynı zamanda Monster Notebook Kurumsal İletişim Müdürü Kayra Keri Küpçü ile de bir röportaj gerçekleştirdik.

İyi seyirler…

Monster Notebook tarafından açılan Avrupa’nın en büyük oyun bilgisayarı mağazasını gezdik! (vLog)