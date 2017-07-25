Avrupa’da geçen Ay Beklenen Acer Switch 3 ve Acer Switch 5 İkisi Bir Arada Cihazları ABD’de Satışa Çıktı

Acer’ın iki yeni cihazı Switch 3 ve Switch 5 karşı kıtada satışta.

AMD‘nin Ryzen işlemcilerle bir anda pazarın dikkatini çektiği şu günlerde rakibi Intel‘in yardımına Acer firmasının Swift 3 adlı yeni ultrabook’u ile koşacağını daha önceden sizlere belirtmiştik. Lakin Swift gelene kadar nisan ayında tanıtılan ve Intel’in mevcut nesil işlemciler ile gelen Acer Switch 3 ve Acer Switch 5‘ler Amerika’da satışa çıktı.

Avrupa’da haziran ayında satışa çıkması beklenen ancak sebebi bilinmeyen bir gecikme yaşanan Swicth 3 ve 5’in donanımları ise şöyle; Acer Switch 3 Intel Pentium N4200 Apollo Lake işlemci, 4 GB bellek ve 64 GB depolama alanı ile, Switch 5 ise daha iyi çözünürlük, 7. nesil Intel Kaby Lake işlemci ve 8 GB bellek ile gelecek.