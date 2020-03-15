Avrupa Birliği’nden telefon ve tabletler için “Onarım Hakkı” planı!

MediaMarkt CLUB üyelerine özel kampanya başladı! 13 – 15 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek olan kampanyada, birçok üründe indirimler ve hediyeler dikkat çekiyor.

MediaMarkt CLUB üyeliği nedir, nasıl üye olunur?

İndirimlerden faydalanabilmeniz için öncelikle MediaMarkt CLUB üyesi olmanız gerekiyor. Bunun için tek yapmanız gereken bu bağlantı üzerinden kişisel bilgilerinizi doldurarak sisteme kayıt olmak. MediaMarkt CLUB üyesi olmak tamamen ücretsiz.

Bu üyelikle birlikte MediaMarkt, farklı zamanlarda sunduğu indirimlerin yanı sıra uzatılmış iade süresi, hoş geldin kuponu ve aldıkça kazan gibi pek çok farklı fırsat sunuyor.

CLUB Yaş Günü İndirimlerinde öne çıkan ürünler

SAMSUNG 55Q60RA OLED TV

Samsung’un OLED paneli ve 4K UHD çözünürlüğü ile çıkan TV modeli, peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile satın alınabiliyor.

Huawei Mediapad T5

Huawei’nin 10 inç boyutlu tablet modeli Mediapad T5, yine peşin fiyatına 6 taksit avantajı ile 999 TL’lik satış fiyatıyla sunuluyor.

Oppo A5 2020 için taksit ve hediye fırsatı

Oppo’nun yeni akıllı telefonlardan A5 2020 modeli, faizsiz ve masrafsız 10 ay taksit imkanıyla birlikte Arzum süpürge veya tost makinesi hediyesiyle sunuluyor.

Kampanya dahilinde olan tüm ürünlere buradan ulaşabilirsiniz

Not: Bu içerik MediaMarkt desteğiyle hazırlanmıştır.