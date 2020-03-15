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Avrupa Birliği’nden telefon ve tabletler için “Onarım Hakkı” planı!
Avrupa Birliği‘nden telefon ve tabletler için “Onarım Hakkı” planı! Avrupa Komisyonu, 2021 itibariyle geçerli olacak ve tablet, telefon ve laptopları kapsayacak “Onarım Hakkı” kurallarını duyurdu.
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Avrupa Birliği‘nin bu yeni önerisi başarıyla hayata geçerse, telefonların daha uzun ömürlü olması sağlanacak. Bu sayede de doğanın dengesi daha uzun süreler boyunca korunabilecek. “Onarım Hakkı” planı, plastikleri, yemekleri, ambalajları ve daha birçok kalemi içeren ürünlerle ilgili çevre koruma konusunda oluşturulan planların bir parçası konumunda. Bununla beraber, Avrupa Birliği ürünlerin daha dayanıklı, hatta mümkünse yükseltilebilir donanımla gelmesini planlıyor. Avrupa Birliği, bu şartlara uyan üreticilere ödül vermeyi hedefliyor. Ayrıca, eski telefon, tablet ve hatta şarj aletlerinin satılması için yeni bir sistem de gündemde. Bu önerinin önemli maddelerinden biri de tüm telefonları aynı anda şarj edebilecek yeni bir şarj aleti. Bu şarj aleti sayesinde atık ürünlerin azalması ve aynı şarj aletinin uzun süre ve farklı cihazlarda kullanılması planlanıyor.
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MediaMarkt CLUB Yaş Günü İndirimleri’nde hangi ürünler var?
MediaMarkt CLUB üyelerine özel kampanya başladı! 13 – 15 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek olan kampanyada, birçok üründe indirimler ve hediyeler dikkat çekiyor.
MediaMarkt CLUB üyeliği nedir, nasıl üye olunur?
İndirimlerden faydalanabilmeniz için öncelikle MediaMarkt CLUB üyesi olmanız gerekiyor. Bunun için tek yapmanız gereken bu bağlantı üzerinden kişisel bilgilerinizi doldurarak sisteme kayıt olmak. MediaMarkt CLUB üyesi olmak tamamen ücretsiz.
Bu üyelikle birlikte MediaMarkt, farklı zamanlarda sunduğu indirimlerin yanı sıra uzatılmış iade süresi, hoş geldin kuponu ve aldıkça kazan gibi pek çok farklı fırsat sunuyor.
CLUB Yaş Günü İndirimlerinde öne çıkan ürünler
SAMSUNG 55Q60RA OLED TV
Samsung’un OLED paneli ve 4K UHD çözünürlüğü ile çıkan TV modeli, peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile satın alınabiliyor.
Huawei’nin 10 inç boyutlu tablet modeli Mediapad T5, yine peşin fiyatına 6 taksit avantajı ile 999 TL’lik satış fiyatıyla sunuluyor.
Oppo A5 2020 için taksit ve hediye fırsatı
Oppo’nun yeni akıllı telefonlardan A5 2020 modeli, faizsiz ve masrafsız 10 ay taksit imkanıyla birlikte Arzum süpürge veya tost makinesi hediyesiyle sunuluyor.
Kampanya dahilinde olan tüm ürünlere buradan ulaşabilirsiniz
Not: Bu içerik MediaMarkt desteğiyle hazırlanmıştır.
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MediaMarkt’tan Samsung Galaxy A51 ve birçok üründe indirim!
MediaMarkt, “İndirime Koş Koş” kampanyası ile Samsung Galaxy A51 ve farklı kategorilerde indirimler sunuyor. 6 – 8 Mart tarihleri arasında geçerli olacak kampanya, hem MediaMarkt.com.tr hem de mağazalarda geçerli.
Hangi ürünlerde indirim var?
Son dönemin popüler akıllı telefonu Samsung Galaxy A51, indirim kapsamında 3049 TL yerine 2899 TL’ye listeleniyor. Daha önce MediaMarkt YouTube kanalında da bir incelemesini gerçekleştirdiğimiz telefon, yenilenen tasarımı ve donanım özellikleriyle dikkat çekiyor. Cihazın inceleme videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.
Küçük ev aletlerinde %40’a varan indirim
İndirim kapsamında küçük ev aletleri kategorisinde %40’a varan indirimler görüyoruz. Ayrıca bu kategoride Paraf ve Worldcard’a peşin fiyatına 12 taksit fırsatı bulunuyor. İndirime giren tüm ürünlere göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.
Ayrıca kampanya dahilinde TV’den beyaz eşyaya kadar pek çok farklı üründe de indirim olduğunu unutmayın. İndirime giren tüm ürünlere bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Not: Bu içerik MediaMarkt desteğiyle hazırlanmıştur
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Dünya Sağlık Örgütü (WHO), TikTok’a Katıldı!
Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili yanlış bilgilendirmeyi önleme çabalarının bir parçası olarak Cuma günü bir TikTok hesabı açtı.
Çin’de ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle binlerce kişi yaşamını yitirdi. Bilim insanları virüse karşı çare bulmaya çalışırken salgına karşı sosyal medyada da mücadele sürüyor. Zira Koronavirüs ile ilgili sosyal medyada pek çok yalan içerik mevcut.
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Virüsün yayılmasını kontrol altına almak için çalışan Dünya Sağlık Örgütü, sosyal platformlarda toplumu bilgilendirmeye devam ediyor. WHO’nun ilk TikTok videosunda, enfeksiyon önleme ve kontrolünün teknik lideri Benedetta Allegranzi, insanların kendilerini yeni koronavirüsten korumak için alabilecekleri önlemleri açıklıyor. İlk videonun açıklama kısmındaysa “Size güvenilir ve zamanında halk sağlığı tavsiyesi sunmak için TikTok’a katılıyoruz” notu paylaşıldı. Ayrıca ek bilgi için izleyenleri kuruluşun web sitesine yönlendiriyor.
Sosyal medyada bazı kullanıcılar toplumu aldatıcı yönde paylaşımlarda bulunuyor. WHO, salgının son birkaç haftasını Facebook, Twitter, Tencent ve TikTok gibi platfromlarda virüs ile alakalı yanlış bilgilendirme ile mücadele ediyor.
Dünya Sağlık Örgütü ayrıca Instagram gibi diğer sosyal medya hesaplarında da koronavirüsü hakkında doğru bilgileri yayınlamak için adımlar attı. Kuruluşun Instagram profili, insanların kendilerini virüslerden nasıl koruyabileceklerini konusunda bilgilendiren paylaşımlar ile dolu.
WHO’nun dünya tarafından büyük bir tehlike olarak görünen koronavirüsü hakkında bilgilendirmek için her türlü yoldan insanlara ulaşmaya çalışması çok olumlu bir davranış olarak görülüyor.