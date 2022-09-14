Google, Avrupa Birliği ile olan son savaşını kaybetti. Avrupa Birliği Genel Mahkemesi, Google’ın Google Arama ve Chrome‘u Android’de bir araya getirmesinden dolayı aldığı rekor cezayı onadı. Temmuz 2018‘de verilen ilk kararda 4,34 milyar avroluk bir para cezası verilmesi kararlaştırılmıştı. Bu sayı 4,12 milyar avroya kadar indirilmiş olsa da Avrupa Birliği’nin şimdiye kadar verdiği en büyük ceza olma özelliğini koruyor.

Avrupa Birliği’nin üzerinde durduğu konu, Google’ın Android’i ve diğer Google uygulamalarını Play Store’da olduğu gibi üreticilere lisanslama biçimi. Rekabetçi bir akıllı telefonun ortaya çıkmasını sağlamak için Play Store ve Google Play Hizmetlerine ihtiyaç olduğu aşikâr, ancak bunları Google’dan almak için AB’nin rekabeti engellediğini söylediği bir dizi sözleşmenin imzalanması gerekiyor.

Komisyon üç yasa dışı kısıtlamaya odaklandı. İlki, Google’ın Google Chrome ve Google Arama’yı Android ile bir araya getirmesi. Şirket, Android üreticilerinin bir “Mobil Uygulama Dağıtım Sözleşmesi” (MADA) sözleşmesi imzalamasını şart koşuyor. Bu sözleşmede, bir Google ürününü dahil etmek isteyen üreticilerin bu ürünlerin geniş bir koleksiyonunu içermesi ve Google’ı varsayılan yapmaları gerekiyor. Sözleşmede simgelerin ve widget’ların nereye yerleştirilmesi gerektiğine dair şartların olduğu bile görülüyor.

İkinci yasa dışı kısıtlama, sözleşmenin “parçalanmayı önleme sözleşmesi”; bu, ayrı bir ürün veya farklı bir marka altında olsa bile bir Android kaynak kodu kullanan herkesin şirketlerinin Google uygulama lisansının anında iptal edileceğini söylüyor. Üçüncü sorun ise, Google’ın, kullanıcıların Google aramalarından ve Google reklam gelirinden bir pay sağlayan gelir paylaşımı anlaşmalarıyla ilgili olduğu görülüyor.

AB Komisyonu, tüm bu kısıtlamaların amacının, Google’ın genel arama hizmetlerine ilişkin hâkim konumunu ve dolayısıyla Google’ın arama reklamları yoluyla elde ettiği geliri korumak ve güçlendirmek olduğunu tespit etti.

Temyiz başvurusu henüz reddedilmiş olsa da Google’ın problemlere yönelik çözümleri, kararın ilk verildiği sıralarda kullanıma sunulmuştu. Google, Avrupa Birliği’nde Microsoft‘un antitröst uyumluluk yasasına benzer bir şekilde düzenleme yapmıştı. Şirket, Android kullanıcılarının Google dışı bir seçeneği seçmelerine imkân sağlayan tarayıcı ve arama motoru seçeneklerini gösteriyor. Google, Android geliştirmeyi finanse etmek için varsayılan Google uygulamalarından elde edilen reklam gelirini geçmişte kullandığını ve artık bu uygulamaların dahil edilmesi gerekmediğini, üreticilerin ücretsiz olarak almak yerine doğrudan Android için ödeme yapmayı seçebileceklerini söylüyor. Üreticiler Google’ın uygulamalarını kullanmayı tercih etmezlerse Google’ın AB’de telefon başına 40 dolar kadar ücret alacağı da belirtiliyor. Avrupa Birliği ayrıca Google’ı, ortakların şirketten intikam almadan Android kaynak kodlarını kullanabilmelerine izin vermeye de zorladı. Artık ekosistemden atılmadan Google Play içeren Android’i ve Android tabanlı bir cihazı yan yana satabilirsiniz.

Bir Google sözcüsü Reuters’e verdiği demeçte, “Mahkemenin kararı tam olarak iptal etmemesi bizi hayal kırıklığına uğrattı. Android herkes için daha fazla seçenek yarattı, daha az değil. Avrupa’da ve dünya çapında binlerce başarılı işletme de destekleniyor.” dedi.

Bu, Google’ın AB mahkemelerindeki ikinci büyük kaybı. Şirket, Google alışverişi arama ile bir araya getirdiği için 2,4 milyar avro, arama ve reklamları bir araya getirdiği için de 1,5 milyar avro para cezasına çarptırılmıştı. Google’ın Avrupa Birliği’nden aldığı ceza toplamda 8,25 milyar avroya ulaştı.