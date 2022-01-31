Avrupa Akıllı Telefon Pazarının Liderleri Belli Oldu!

Counterpoint Technology analistlerinin Avrupa’daki akıllı telefon satışlarına ilişkin son verileri ortaya çıktı. Paylaşılan rapora göre 2021 yılında akıllı telefon pazarı toparlanma evresini neredeyse atlattı. Geçtiğimiz yılın sonunda akıllı telefon sevkiyatında önemli oranda artış gerçekleşti. Ancak buna rağmen dördüncü çeyrek, 2021 yılı içerisindeki sönük geçen dönemlerden biri oldu.

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Avrupa akıllı telefon pazarının lideri kim oldu?

Geçtiğimiz yılın dördüncü çeyrek sonuçlarına göre Samsung, %33’lük pazar payı ve yıllık %11’lik büyüme oranıyla Avrupa akıllı telefon pazarında lider oldu. İkinci sırada ise %32’lik pazar payı ile Apple var. Firma, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde %30 oranında pazar payına sahipti. Üçüncü sırada, son üç seneye damgasını vuran Xiaomi bulunmakta. Şirket, 2020’nin dördüncü çeyreğine göre %2 pazar payı kaybetmesine karşın %13 ile sıralamada yer alıyor. Oppo, %7’lik pazar payı ile dördüncü olurken Realme, %2’lik pazar payı ile beşinci oldu. Avrupa akıllı telefon pazarının en çok büyüyen şirketi ise %2’lik pazar payı ile Vivo oldu. Hem Avrupa hem de Çin pazarında büyüme gösteren şirket, 2020 yılı son çeyreğine göre %176’lık büyüme elde etti.

2021 yılını bir bütün olarak ele aldığımızda akıllı telefon pazarı %8 oranında büyüdü. En büyük akıllı telefon üreticisi, %32’lik pazar payı ile Samsung oldu. Apple ise %4’lük artış ile %26 oranına ulaştı ve ikinci sırada yerini aldı. Üçüncü ise %20’lik pazar payı ile Xiaomi oldu. Xiaomi’nin ardından Oppo %8, Realme %2 ve Vivo %1 pazar payı ile geliyor. Counterpoint Technology analistlerine göre Avrupa akıllı telefon pazarı, önceki seneye göre önemli bir büyüme elde etti. Ancak COVID-19 nedeniyle 2020’de yıllık satışlar %14 oranında düşmüştü. Bu nedenle akıllı telefon pazarı hala salgın öncesi seviyelerinin çok altında.

Counterpoint analisti Jan Stryjak’a göre bu yıl raporlarda dikkat edilmesi gereken en önemli nokta Huawei. Şirketin satışları 2021’de Avrupa pazarında neredeyse %90 oranında düştü. Firma, %1’den az pazar payı ile sekizinci sırada yer aldı. Bununla birlikte 2021 yılı, Huawei için Avrupa’da oldukça kötü geçse de diğer Çinli firmalar için güzel geçti. İlk 5G iPhone’un piyasaya sürülmesi ile Apple, 2021 yılına %34’lük pazar payı ile başlamıştı. Şubat ayında ise Samsung, Galaxy S21 serisini piyasaya sürdü ve liderliği Apple’ın elinden aldı. Şimdi ise Samsung’un, seneye iddialı başlayan Apple karşısında Galaxy S22 serisi ile neler yapacağını merakla bekliyoruz.