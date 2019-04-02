Avengers: Endgame için “İzlenilmemesi gereken” fragman!

Avengers: Endgame için sayılı günler kala bir kısa fragman daha geldi. Özel Bakış olduğu vurgulanan fragman, tad kaçırıcı seviyede bir özel bakış olduğunu baştan belirtmek istiyoruz. Çünkü söz konusu fragmanda göreceğiniz bazı sahneler sizi fazlasıyla heyecanlandıracak olsa da spoiler konusunda ağır sayılabilecek bilgiler de veriyor.

Avengers: Endgame Yeni Fragmanı

Fragmanın detaylarına bakacak olursak ki baştan SPOILER İÇERDİĞİNİ de belirtelim; tehlikeli ve ciddi bir plan ortaya koyan Avengers ekibi, geride kalan Captain America, Iron Man, Black Widow, Hulk, Ant-Man, War Machine, Nebula, Hawkeye, Captain Marvel, Rocket ve Thor’u görmekteyiz. Ekibin söz konusu plan için sayılarının çok az olduğunu vurgulayan Bruce’a James’in cevabı da iç burkan anlardan sadece biri.

Ayrıca ilerleyen sahnelerde Pepper Potts’u da görüyoruz. Yani Iron-Man dünyaya dönebiliyor ihtimali de ortaya çıkıyor. Ekibin fragmanda gözüken planına göre Captain Marvel, Rocket, Captain America, Thor, Nabula ve War Machine’den oluşan ekibin uzay gemisinde yolculuğa çıktığını da görüyoruz. Iron Man’in Spider-Man’i kurtaramamaktan dolayı kendini suçlu hissettiğini de belirten video, Iron-Man, Thor ve Captain America üçlüsünün Thanos’un karşısına çıkması ile bitiyor.

Görünüşe göre beklenildiği gibi epik sahnelere sahip olacak olan Avengers: Endgame’in videosunu yukarıdan izleyebilirsiniz. Belki de şimdiden birkaç kere izlemiş olabilirsiniz.