Avengers: Endgame için yeni fragram

Avengers: Endgame filmi 26 Nisan itibarıyla sinema severlerle buluşuyor. Bugün itibarıyla film için yeni bir fragman yayınlandı.

Avengers: Endgame için ikinci fragmanın Captain Marvel filminin vizyona girmesinin ardından yayınlanacağı söylentiler arasındaydı ve Marvel Studios hayranlarını yine yanıltmadı. Sabırsızlıkla geçen 3 ayın ardından Captain Marvel’ın da vizyona girmesiyle birlikte ikinci fragmanı resmi Youtube hesabından yayınlayan Marvel Studios, fragmanda bizlere neler sunuyor?

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Avengers: Endgame fragmanı bize neler anlatıyor?

Fragmanın detaylarını kabaca inceleyecek olursak, hayatta kalan kahramanlarımızın kendi aralarında Thanos’un evrenin yarısını acımasızca nasıl yok ettiğini konuşuyorlar. Fragmanın ilerleyen sahnelerinde Hawkeye(Yeni hali ile Ronin) ile Black Widow arasında bir yakınlaşma görür gibi oluyoruz. Fragman bizlere ayrıca Tony Stark ve Nebula’nın bir şekilde dünyaya indiğini ve kahramanlarımızla tekrardan bir araya geldiğini de gösteriyor.

Fragmanın sonunda ise Thor ve Captain Marvel’ın aralarındaki bir diyaloğu görür gibi oluyoruz. Thor burada şimdilik bildiğimiz üzere kendisinden daha güçlü olan Captain Marvel’a bir güç gösterisi yaparak yeni baltası StormBreaker’ı eline alıyor ve “Bunu sevdim” repliğiyle incinen egosunu bastırıyor. Fragmanda Thanos görünmüyor! Thanos, yapılan açıklamalara göre bilindiği gibi evrenin yarısını yok eden parmak şıklatmasının ardından Titan 2 adını verdiği yeni gezegeninde güneşin doğuşunu izleyerek zaferinin tadını çıkarıyordu. Acaba sağ kalan kahramanlarımızın onun arkasından yaptığı planlara hazırlıklı mı?

Bakalım önümüzdeki günlerde Marvel Studios Avengers: Endgame ile ilgili yayınlayacağı TV Spot’larda bizlere neler gösterecek…