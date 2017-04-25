James Cameron’un 2009 yılında çıkarmış olduğu bilim kurgu filmi Avatar’ın uzun zamandır ertelenen devam filmleri artık kesinleşti.

Avatar’ın resmi Facebook sayfasından yapılan açıklamaya göre ilk devam filmi 2020 yılında, diğer filmler ise 2021 ve 2025 yılında gösterime girecek. 20th Century Fox’un açıklamasına göre dört filmde de ilk filmde rol alan Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver ve Stephen Lang yer alacak.

Filmler sırasıyla 18 Aralık 2020, 17 Aralık 2021, 20 Aralık 2024 ve 19 Aralık 2025 tarihlerinde gösterime girecek. 2009 yılında en çok kazanan film rekorunu kıran filmin devam filminin 2015 yılında gösterime girmesi gerekiyordu ancak iki fil 4 yıl kadar ertelenedi. James Cameron’ın açıklamasına göre filmler nefes kesici olacak.

Great to be working with the best team in the business! Avatar takes flight as we begin concurrent production on four… Avatar paylaştı: 22 Nisan 2017 Cumartesi

Diğer taraftan filmin geçtiği Pandora evreni ise tema parkı oluyor. Disney geçtiğimiz günlerde Florida’nın Orlando şehrinde yer alacak olan tema parkına dair bazı görseller paylaştı. Park Mayıs ayı sonunda hizmet vermeye başlayacak.