Audius Token, TikTok partnerliğinin ardından %150 artış yaşadı!

Audius’un sosyal medya devi TikTok entegrasyonu, kendi tokenı AUDIO’ya büyük bir artış yaşattı. Audius, bağımsız müzik sanatçılarına ürünlerini merkeziyetsiz olarak dağıtma imkanı sunuyor. TikTok’tan gelen bu hamle ile merkeziyetsiz platformların önem kazanması bekleniyor.

AUDIO’nun fiyatı, TikTok partnerliğinin açıklanmasının ardından henüz daha 24 saat geçmemişken %150 artış yaşadı. Binance platformunda dün kendisine 1.6 dolar seviyelerinden alıcı bulan AUDIO, fiyatını 4 doların üstüne çıkarmayı başarmıştı. Ancak daha sonra gelen satışların artması ve kar almalarla yaşanan düzeltmede fiyatı düşerek an itibariyle 3.2 dolar seviyesine geriledi. Tabi ki AUDIO’nun TikTok ile birlikte attığı bu adım, fiyatını tekrardan tarihinin en yüksek seviyesi olan 5 dolara çıkarmayı başaramadı.

Audius, bünyesindeki sanatçıları TikTok’un aylık 732 milyon aktif kullanıcısıyla buluşturmaya hazırlanıyor. Entegrasyon ile Audius, TikTok’un orjinal ses ve müziklerin üçüncü parti uygulamalardan TikTok ekosistemine sorunsuz bir şekilde getirilmesini sağlayan Sound Kit SDK’sına erişim hakkı elde eden ilk partnerlerden biri olacak. Bu yeni özellik ile de Audius sanatçıları, kendi parçalarını TikTok’a kolaylıkla getirebilecek ve böylece sosyal medya devi TikTok’un devasa kullanıcı kitlesi bu parçaları alarak kendi videolarında kullanabilecek.

📢 Announcing the Audius TikTok integration! 📢 You can now share your tracks directly from Audius to TikTok! Follow and tag us in your videos using an Audius track for a chance to win 50 $AUDIO. Official TikTok → https://t.co/mP0BKOjzRV pic.twitter.com/3ydBQq3GzL — Audius 🎧 $AUDIO (@AudiusProject) August 16, 2021

Audius kurucusu Roneil Rumburg konuyla ilgili şu sözleri kullandı:

“Bugün itibariylke şarkıları TikTok’a sokmak için uygulanan iş akışı biraz külfetli oluyor. Hatta bunu önlemek için bazı sanatçılar telefonlarını laptoplarının hoparlörüne dayayarak TikTok için sesleri yeniden kayıt etme yoluna gidiyor. Audius entegrasyonu ile Audius üzerinde içeriği bulunan sanatçılar bir tıklama ile içeriklerini TikTok’a getirebilecekler.”

Audius platformu hatırı sayılır bir geçmişe sahip ve bu geçmişte bünyesine oldukça önemli sanatçılar katmış durumda. Bu sanatçılar arasında Skrillex, Deadmau5, The Stafford Brothers, 3LAU, Alina Baraz gibi isimler de bulunuyor. Bu isimlerin bir çoğu için de bu kripto dünyasına ilk adımları değil. Örneğin Deadmau5, son aylarda NFT dünyasında oldukça aktif. Geçen Aralık’ta Deadmau5, Worldwide Asset eXchange ile partnerlik yaparak birlikte 100 bin dolar değerinde bir NFT koleksiyonu çıkardılar. Ayrıca kendisi yine Mythical Games ile oynaması bedava oyunları Blankos Block Party oyunu için ortaklıklarını açıklamıştı.

TikTok’tan gelen bu adım ile hem TikTok, platformundaki içeriği arttıracak hem de bağımsız müzisyenler ürünlerini geniş kitlelere ulaştırabilecek gibi gözüküyor. Merkeziyetsiz platformlar için bu ortaklık oldukça önemli. Merkeziyetsiz müzik platformlar ile tüm yaratıcı içeriği oluşturan bağımsız sanatçıları altında ezen büyük prodüksiyon şirketleri aradan çıkartılmış oluyor. Diğer alandaki merkeziyetsiz oluşumlar da sanatçılara ve insanlara özgürlük sağlayarak kitlelere daha kolay ulaşmasını sağlıyor. Yaratıcı içeriği sömürerek büyüyen koca bir dev haline gelmiş büyük şirketlere de bu sayede bir tekme vurulmuş oluyor. Gelecekte de Audius gibi merkeziyetsiz platformların daha fazla yaygınlaşarak içeriği üreten kişinin daha değerli konuma gelmesi bekleniyor.