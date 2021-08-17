Kripto Para
Audius Token, TikTok partnerliğinin ardından %150 artış yaşadı!
Audius’un sosyal medya devi TikTok entegrasyonu, kendi tokenı AUDIO’ya büyük bir artış yaşattı. Audius, bağımsız müzik sanatçılarına ürünlerini merkeziyetsiz olarak dağıtma imkanı sunuyor. TikTok’tan gelen bu hamle ile merkeziyetsiz platformların önem kazanması bekleniyor.
AUDIO’nun fiyatı, TikTok partnerliğinin açıklanmasının ardından henüz daha 24 saat geçmemişken %150 artış yaşadı. Binance platformunda dün kendisine 1.6 dolar seviyelerinden alıcı bulan AUDIO, fiyatını 4 doların üstüne çıkarmayı başarmıştı. Ancak daha sonra gelen satışların artması ve kar almalarla yaşanan düzeltmede fiyatı düşerek an itibariyle 3.2 dolar seviyesine geriledi. Tabi ki AUDIO’nun TikTok ile birlikte attığı bu adım, fiyatını tekrardan tarihinin en yüksek seviyesi olan 5 dolara çıkarmayı başaramadı.
Audius, bünyesindeki sanatçıları TikTok’un aylık 732 milyon aktif kullanıcısıyla buluşturmaya hazırlanıyor. Entegrasyon ile Audius, TikTok’un orjinal ses ve müziklerin üçüncü parti uygulamalardan TikTok ekosistemine sorunsuz bir şekilde getirilmesini sağlayan Sound Kit SDK’sına erişim hakkı elde eden ilk partnerlerden biri olacak. Bu yeni özellik ile de Audius sanatçıları, kendi parçalarını TikTok’a kolaylıkla getirebilecek ve böylece sosyal medya devi TikTok’un devasa kullanıcı kitlesi bu parçaları alarak kendi videolarında kullanabilecek.
📢 Announcing the Audius TikTok integration! 📢
You can now share your tracks directly from Audius to TikTok!
Follow and tag us in your videos using an Audius track for a chance to win 50 $AUDIO.
Official TikTok → https://t.co/mP0BKOjzRV pic.twitter.com/3ydBQq3GzL
— Audius 🎧 $AUDIO (@AudiusProject) August 16, 2021
Audius kurucusu Roneil Rumburg konuyla ilgili şu sözleri kullandı:
“Bugün itibariylke şarkıları TikTok’a sokmak için uygulanan iş akışı biraz külfetli oluyor. Hatta bunu önlemek için bazı sanatçılar telefonlarını laptoplarının hoparlörüne dayayarak TikTok için sesleri yeniden kayıt etme yoluna gidiyor. Audius entegrasyonu ile Audius üzerinde içeriği bulunan sanatçılar bir tıklama ile içeriklerini TikTok’a getirebilecekler.”
Audius platformu hatırı sayılır bir geçmişe sahip ve bu geçmişte bünyesine oldukça önemli sanatçılar katmış durumda. Bu sanatçılar arasında Skrillex, Deadmau5, The Stafford Brothers, 3LAU, Alina Baraz gibi isimler de bulunuyor. Bu isimlerin bir çoğu için de bu kripto dünyasına ilk adımları değil. Örneğin Deadmau5, son aylarda NFT dünyasında oldukça aktif. Geçen Aralık’ta Deadmau5, Worldwide Asset eXchange ile partnerlik yaparak birlikte 100 bin dolar değerinde bir NFT koleksiyonu çıkardılar. Ayrıca kendisi yine Mythical Games ile oynaması bedava oyunları Blankos Block Party oyunu için ortaklıklarını açıklamıştı.
TikTok’tan gelen bu adım ile hem TikTok, platformundaki içeriği arttıracak hem de bağımsız müzisyenler ürünlerini geniş kitlelere ulaştırabilecek gibi gözüküyor. Merkeziyetsiz platformlar için bu ortaklık oldukça önemli. Merkeziyetsiz müzik platformlar ile tüm yaratıcı içeriği oluşturan bağımsız sanatçıları altında ezen büyük prodüksiyon şirketleri aradan çıkartılmış oluyor. Diğer alandaki merkeziyetsiz oluşumlar da sanatçılara ve insanlara özgürlük sağlayarak kitlelere daha kolay ulaşmasını sağlıyor. Yaratıcı içeriği sömürerek büyüyen koca bir dev haline gelmiş büyük şirketlere de bu sayede bir tekme vurulmuş oluyor. Gelecekte de Audius gibi merkeziyetsiz platformların daha fazla yaygınlaşarak içeriği üreten kişinin daha değerli konuma gelmesi bekleniyor.
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Kripto Para
TikTok ile blok zincir tabanlı müzik platformu ortaklığı!
Son dönemlerin en popüler sosyal medya uygulaması olan TikTok, kripto para sektörüne adım atıyor. Geçtiğimiz aylarda platformda adı geçen SafeMoon ve Dogecoin bazı kripto paraların değerlerinde ciddi bir artış yaşanmıştı. Platform şimdi ise direkt olarak blok zincir ve kripto para şirketleri ile ortaklık kuruyor. TikTok ile blok zincir tabanlı müzik platformu ortaklığı, blok zincir teknolojisinin her alandan benimsenmeye devam ettiğini gösteriyor.
Bir Rolling Stone raporuna göre TikTok, blok zincir tabanlı kripto para projesi Audius ile ortaklık imzaladı. Audius müzik platformunu kullanan sanatçılar artık müziklerini “TikTok Sesleri” bölümü altında yayınlayabilecekler.
Audius, ilk olarak Ethereum tabanlı POA ağında başlatılmış ancak ekim ayında proje nispeten daha yüksek verimli rakibi olan Solana’ya geçiş yapmıştı. Bu ayın başlarında aylık beş milyon kullanıcıya ulaştığını duyuran Audius’un bu büyüklüğü, onu blok zincir teknolojisiyle desteklenen en yaygın kullanılan uygulamalardan biri haline getirdi. Audius, az bilinen sayısız sanatçının yanı sıra, Amerikan DJ Skrillex gibi bazı büyük isimleri de çekmeyi başardı. Dünyada oldukça popüler olan video akış platformu TikTok’un da hatrı sayılır olan büyüklüğü göz önüne alındığında, imzalanan ortaklık her iki platform için oldukça iyi gelişmelere kapı açacak gibi görünüyor.
Bir diğer popüler müzik uygulaması olan Spotify, sanatçılara ödediği düşük ücretler nedeniyle eleştiri oklarını üzerine çekiyor. TikTok bunun üzerine Spotify ile ortaklık kurmuştu. Audius, sanatçılara stake yoluyla kazanç elde etmek için kullanılabilecekleri AUDIO isimli kendi kripto para birimini sunuyor. Dileyen sanatçılar direkt olarak AUDIO ile ödeme alabiliyor, dileyenler de staking yapabiliyor. Ayrıca geçtiğimiz mart ayında Audius, platforma NFT entegrasyonu sağlanacağını duyurdu.
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Kripto Para
Walmart kripto para birimi ürün liderlerini işe alıyor!
Amerika Birleşik Devletleri merkezli çok uluslu perakende devi Walmart, kripto para birimi ve dijital ürünler için lideri işe alıyor.
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Resmi işe alım bilgilerine göre Walmart , ürün veya proje yönetimi ve teknoloji ticarileştirme konusunda on yıldan fazla deneyime sahip olan ve kripto para birimi ve bununla ilgili teknolojilere ilişkin derinlemesine bir anlayışa sahip yetenekler bulmayı amaçlıyor.
Walmart’ın arayışta olduğu dijital para birimi veya kripto para birimi yöneticisi olarak bu pozisyon, esas olarak Walmart’ın dijital para birimi stratejisini formüle etmek ve teşvik etmekten ve ürün yol haritasının her adımını denetlemekten ve yürütmekten sorumlu olacak. Görev tanımı ayrıca müşteri eğilimlerini belirlemek ve ilgili yatırımları planlamak için blok zinciri ile ilgili teknolojilerin kullanımını da içermekte.
Küresel perakende devi Walmart, müşterilerine daha iyi bir hizmet sunabilmek ve daha çeşitli ve uygun ödeme kanalları sağlamak için dijital para stratejisini geliştirmeye de kendini adamıştır. Kripto para birimleri ile ilgili diğer şirketler ile işbirliği içerisindedir ve yatırımı teşvik eder. Ayrıca Walmart, 2019 yılında Facebook’un Libra (yeni adıyla Diem) dijital parasına benzer şekilde kendi dijital parasını geliştirmek için bir patent de açmıştır.
Walmart, kendi dijital parasının perakende şirketlerinde kullanılan bir token için geçerli olabilecek özelliklere sahip olacağını da belirtti. Walmart’ın önemli farkı, önerilen kripto para biriminin, kullanıcıların finansal rezervleri tutması için sıfır veya düşük ücretli bir pazar yeri sağlamasıdır.
Dev şirketlerin kripto para birimlerine yönelik iş süreçleri her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz aylarda e-ticaret devi Amazon da yayınladığı bir ilan ile kripto para ve blok zincir yöneticisi arayışında olduğunu duyurmuştu.
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Audius Token, TikTok partnerliğinin ardından %150 artış yaşadı!
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