Audius Token, TikTok partnerliğinin ardından %150 artış yaşadı!

Audius’un sosyal medya devi TikTok entegrasyonu, kendi tokenı AUDIO’ya büyük bir artış yaşattı. Audius, bağımsız müzik sanatçılarına ürünlerini merkeziyetsiz olarak dağıtma imkanı sunuyor. TikTok’tan gelen bu hamle ile merkeziyetsiz platformların önem kazanması bekleniyor.

AUDIO’nun fiyatı, TikTok partnerliğinin açıklanmasının ardından henüz daha 24 saat geçmemişken %150 artış yaşadı. Binance platformunda dün kendisine 1.6 dolar seviyelerinden alıcı bulan AUDIO, fiyatını 4 doların üstüne çıkarmayı başarmıştı. Ancak daha sonra gelen satışların artması ve kar almalarla yaşanan düzeltmede fiyatı düşerek an itibariyle 3.2 dolar seviyesine geriledi. Tabi ki AUDIO’nun TikTok ile birlikte attığı bu adım, fiyatını tekrardan tarihinin en yüksek seviyesi olan 5 dolara çıkarmayı başaramadı.

Audius, bünyesindeki sanatçıları TikTok’un aylık 732 milyon aktif kullanıcısıyla buluşturmaya hazırlanıyor. Entegrasyon ile Audius, TikTok’un orjinal ses ve müziklerin üçüncü parti uygulamalardan TikTok ekosistemine sorunsuz bir şekilde getirilmesini sağlayan Sound Kit SDK’sına erişim hakkı elde eden ilk partnerlerden biri olacak. Bu yeni özellik ile de Audius sanatçıları, kendi parçalarını TikTok’a kolaylıkla getirebilecek ve böylece sosyal medya devi TikTok’un devasa kullanıcı kitlesi bu parçaları alarak kendi videolarında kullanabilecek.

📢 Announcing the Audius TikTok integration! 📢

You can now share your tracks directly from Audius to TikTok!

Follow and tag us in your videos using an Audius track for a chance to win 50 $AUDIO.

Official TikTok → https://t.co/mP0BKOjzRV pic.twitter.com/3ydBQq3GzL

— Audius 🎧 $AUDIO (@AudiusProject) August 16, 2021