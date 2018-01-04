AT&T Amerikan kullanıcılara yıl sonuna kadar 5G hizmetini başlatacaklarının sözünü verdi.

Gelişen teknoloji ve artan kalite sayesinde dosya boyutları her geçen gün daha da artmakta. Fakat iletişim sektörü bu durum karşısında 5G gibi yeni teknolojiler geliştirerek kullanıcılara hizmet vermeye devam ediyor. Henüz temel standartları belli olsa da GSM operatörü AT&T, yıl sonuna kadar 5G hizmetini hayata geçireceklerini bildirdi.

Bununla birlikte, Verizon da 2018’in son yarısında en az 5 pazarı kapsayacağını taahhüt ettiği için, 5G hizmeti sunan ilk Amerikan şirketi olma ayrıcalığının olmasını istiyorsa, en büyük rakibi ile sıkı bir rekabete sahip olacak. AT & T, 5G şebekeleri aracılığıyla elde edilebilecek inanılmaz hızlardan yararlanacak bölgeleri henüz bildirmese de büyük şehirlerin ilk sırada yer alması muhtemel.

Şirketin, 5G internet için “uzun vadeli vizyon” üzerine odaklandığını belirten bir açıklamanın ötesinde, ağın kesin yeteneklerinin ne olacağı ve müşterilerin gerçekçi olarak bekleyebileceği hızlar hakkında ayrıntılar vermedi. Hangi mobil cihazlar 5G hızlarını elde edebilecek belli değil.

İlerleyen dönemlerde Dünya genelinde 5G’nin özellikleri ve hizmet vereceği bölgeler netleşecektir. Umarız operatörlerimiz de AT&T gibi kesin açıklamalar yaparak Türk kullanıcılara bu hizmeti verir.