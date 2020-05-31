İnceleme
En hızlı ve en pahalı kablosuz ağ sistemi! | Asus ZenWiFi AX (XT8) incelemesi
Asus ZenWiFi AX (XT8) incelemesi ile karşınızdayız. Kablosuz ağ ve veri aktarımında en hızlı bağlantıyı arayanlar için üretilen ZenWiFi AX XT8 detaylarını Aydoğan ve Kerem aktarıyor.
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Asus ZenWiFi AX (XT8) incelemesi
Türkiye’de yeni tanıştığımız mesh sistemlerinin en güçlüsü konumunda olan ZenWiFi AX (XT8) toplamda 6’dan fazla odalı ve 550 metrekare genişliğindeki alana kadar kablosuz internet bağlantınızı rahatlıkla yayabiliyor.
8K canlı video yayını takip edebileceğiniz kadar güçlü bir konumda olan ZenWiFi, en güncel 802.11ax standardını yani Wi-Fi 6 bağlantısını destekliyor. Asus’un AiMesh teknolojisinin bir ürünü olan ZenWiFi AX, bir router ya da mesh cihazından isteyeceğinizin fazlasını rahatlıkla sunabiliyor.
TrendMicro ortaklığıyla AiProtection ile güvenli bir internet bağlantısı sağlayabileceğiniz üründe OpenVPN, IPTV gibi destekler de mevcut. Arkasında 4 tane RJ-45 portu yer alan cihaz, rakiplerine nazaran daha geniş bir kablolu bağlantı imkanı da sunuyor. Böylece wifi desteği olmayan cihazlarınıza kolaylıkla bağlantı sağlayabiliysiniz.
Asus’un son dönemdeki ağ ürünlerindeki benzer kolaylığı da bu cihazda görüyroruz. Bilgisayara ihtiyaç duymadan Asus Router mobil uygulaması üzerinden kolayca kurulum ve yönetim Asus ZenWiFi AX (XT8) modelinde mevcut. Ebeveyn Deneyimi, Adaptive QoS, cihazlara erişim engeli ya da bağlantı hızı sınırlaması atama gibi tüm işlemleri akıllı telefonunuzdan saniyeler içinde yapabilirsiniz. Hatta üründeki USB portuna bir depolama cihazı bağlayarak bir başka cihaza ihtiyaç olmadan direkt olarak bu ürün üzerinden dosya indirme işlemi de yapabilirsiniz.
Şu anda Türkiye fiyatı belli olmayan Asus ZenWiFi AX (XT8) modeli özellikle profesyonel kullanıcıların kablosuz hızlı veri aktarımı yapabilmesi, çok katlı evlerde ikamet eden ve internet sorunu yaşamak istemeyen bireysel kullanıcıların da rahat edebilmesi için tasarlanmış bir model. 400-450 dolar civarındaki fiyatı da en iyi mesh sisteminde en yüksek parayı vermeniz gerekliliğini de gösteriyor.
Aksesuar
TP-Link TL-PA4020P powerline başlangıç kiti inceleme
TP-Link TL-PA4020P powerline başlangıç kiti inceleme makalemizde, evinizdeki interneti elektrik hattı üzerinden dağıtabileceğiniz ürünün detaylarına iniyoruz. Bakalım iki powerline adaptöre sahip bu başlangıç kiti, kullanıcılara neler sunuyor?
Powerline adaptörler ne işe yarıyor?
Dilerseniz ürünün detaylarına geçmeden önce, powerline adaptörlerin kullanım amaçlarına çok kısa değinelim. Elektrik hattı üzerinden evinizdeki interneti dağıtmaya ve böylece internetin ulaşmadığı yerlerdeki probleme çözüm olan bu cihazlar, özellikle çok katlı evler için oldukça mantıklı bir çözüm. Zira bildiğiniz gibi internet problemini çözmek için aslında Wi-Fi menzil arttırıcı gibi çözümler de kullanılıyor ancak kat farkı gibi mesafenin ve engelin çok olduğu senaryolarda bunlar efektif bir çözüm olmuyor. Ancak Powerline adaptörler interneti direkt olarak elektrik hattı üzerinden dağıttığı için, kat farkı veya aradaki mesafeler fark etmeksizin yüksek performanslı bir internet ağına evinizin her köşesine dağıtılabiliyor.
TP-Link TL-PA4020P kutu içeriği, tasarım ve kurulum
Bizim incelediğimiz model ‘başlangıç kiti’ olarak geçiyor. Yani içerisinde iki adet Powerline adaptörü yer alıyor. Kutu içeriğinden ayrıca hızlı başlangıç klavuzu ve iki adet Ethernet kablosu çıkıyor.
Adaptörlerin tasarımına baktığımızda ön tarafta priz girişinin olması önemli bir detay. Zira bazı powerline modelleri, üzerinde priz girişi bulunmadığı için evinizdeki prizi işgal ediyor ve o prizlerin farklı ürünler için kullanılmasını engelliyor. Ancak TP-Link TL-PA4020P modellerinin üzerinde priz girişi de yer aldığı için, evinizdeki prizleri yine farklı ürünler için kullanmaya devam edebiliyor ve aynı zamanda internetinizi ölü noktalara ulaştırabiliyorsunuz.
Tasarım tarafında her iki modelin de alt tarafında 2’şer tane Ethernet yuvası bulunuyor. Bu yuvalar ile birlikte internete bağlamak istediğimiz cihazlar arasında bağlantıyı gerçekleştiriyoruz. Ayrıca tabii ki bu bağlantılardan bir tanesini, modem/router ile powerline arasındaki bağlantıyı gerçekleştirmek için kullanmak durumundayız.
Performans değerleri ve teknik özellikleri
TP-Link TL-PA4020P KIT, HomePlug AV teknolojisiyle birlikte 300 metreye kadar mesafe desteği ile internetinizi evinizin farklı noktalarına taşıyabilme kabiliyetine sahip. Ayrıca hız olarak da 600 Mbps’ye kadar bir destek sunuyor.
Son olarak ürünün teknik detaylarında dikkat çeken bir konuda güç verimliliği. Zira model, kullanılmadığında verimli Güç Tasarrufu moduna geçiyor ve enerji tüketimini %85’e kadar azaltıyor.
Kulaklık
Oppo kablosuz kulaklık modeli Enco W31’in kutusunu açtık!
Oppo Enco W31 modeli firmanın duyurusuyla birlikte ülkemizde satışa sunulmuş oldu. 599 TL’lik fiyatıyla piyasaya sürülen cihazımızın elimize geçen kutusunu da sizlerle birlikte açmış olacağız.
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OPPO, kısa bir süre önce duyurduğu Enco W31 model kablosuz kulaklığını, 599 TL satış fiyatıyla Türkiye’de pazara sunmaya hazırlanıyor.
Çoğu akıllı telefon ile uyumlu olarak çalışan kulaklık, frekans cevabını iyileştirmek için tasarlanmış çift kompozit termoplastik poliüretanlar (TPU) ve grafen diyaframlar kullanıyor. En aktif ve dinamik kullanıcılara ayak uyduran Enco W31, su ve toz direnci ile de farkını ortaya koyuyor.
Rüzgardan dolayı oluşan hışırtılı sesleri engelleyen kulaklığın her iki tarafında iki adet dahili yüksek hassasiyetli mikrofon ve aramalar sırasında arka plan gürültüsünü engellemek için tasarlanmış bir çevresel gürültü önleme algoritması mevcut.
Oppo Enco W31, müzik tarzına göre ses modu seçiyor
OPPO Enco W31 kulaklıkta tercih edilen müzik tarzına göre iki farklı ses modu bulunuyor. Pop ve klasik müzik dinlemeyi tercih edenler için frekans aralığında sesi eşitleyen bir denge modu, rock ve EDM tarz müzik dinleyenler için de düşük frekansları artıran bir bas modu kulaklığın öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.
Beyaz renge sahip OPPO Enco W31 model kulaklıklar, 599 TL fiyatıyla Türkiye’de satışa sunulacak. Rakipleri oldukça güçlü olan modelimizin ilerleyen günlerde incelemesini gerçekleştireceğiz.
Aksesuar
TP-Link Tapo P100 akıllı priz inceleme
TP-Link Tapo P100 akıllı priz inceleme yazımızda, evinizde prize bağlanan ürünleri “akıllı” hale getirmenizi sağlayan ürünün detaylarına yakından bakıyoruz. Dilerseniz kutu içeriği, tasarım ve kurulum detaylarıyla incelememize başlayalım.
TP-Link Tapo P100 akıllı priz inceleme – Tasarım ve kurulum
Ürünün tam adı aslında “Tapo P100 Mini Smart Wi-Fi Socket“. Kutuyu görür görmez isminde “mini” takısının neden koyulduğunu anlıyorsunuz. Zira akıllı priz hem oldukça sade, hem de oldukça kompakt bir boyutta.
Ürünün kutusundan çıkarttığınızda yapmanız gereken istediğiniz bir prize bağlamak ve ardından hem iOS hem de Android platforumunda bulunan Tapo isimli mobil uygulamayı telefona indirmek.
Tapo uygulamasına giriş yaptığınızda “Cihaz Ekle” bölümününden Smart Plug P100‘ü seçiyoruz. Ardından telefonunuz ile cihaz arasında Bluetooth üzerinden iletişim gerçekleştiriliyor ve ardından akıllı prizinizi evinizin veya ofisinizin Wi-Fi ağına bağlıyorsunuz. Ardından akıllı prize istediğiniz ismi verdikten sonra kullanıma hazır hale geliyor. Tüm bu süreç, yaklaşık 3 dakika sürüyor.
Akıllı priz ile neler yapılabiliyor?
Sözünü ettiğimiz TP-Link Tapo P100 akıllı priz, internete bağlantısına sahip mobil uygulama destekli bir ürün olduğundan, bu prize taktığınız her şeyi uzaktan da olsa kontrol edebilme imkanına sahip oluyorsunuz.
Örneğin evden çıktıktan sonra “acaba ütüyü açık mı unuttum?” düşüncesi hepimizin başına gelmiştir ve eve dönmek zorunda kalmışızdır. Ancak bu priz sayesinde, ütüyü akıllı prize bağlamış olacağınız için ofise gitmiş bile olsanız uygulama üzerinden prize giden elektriği anında kesebiliyorsunuz. Ayrıca yine akıllı prizinize bir aydınlatma ürünü bağladığınızda, hem ışıkları açıp kapatmak için yerinizden kalkmanıza gerek kalmıyor hem de evde olmadığınızda hırsızları uzak tutmak için ışıkların yanıp sönmesini sağlayabiliyorsunuz.
Tapo uygulaması içerisinde bulunan “planla” özelliği de, pek çok farklı kullanım ihtiyacı için düşünülmüş. Örneğin bir aydınlatma ürünü için günün belli bir saatinde açılmasını ve ardından başka bir saatte kapanmasını sağlayabiliyorsunuz. Ayrıca kahve makinenizi akıllı prize bağlayarak, sabah istediğiniz saatte makinenizin otomatik olarak çalışmasını sağlayabiliyorsunuz.
Uygulamada ayrıca “Uzakta” ve “Zamanlayıcı” olmak üzere iki farklı özellik daha var. “Uzakta” modu, adından da anlayabileceğiniz üzere evde olmadığınızda, hırsızlara karşı evde birisi varmış gibi göstermenize yarıyor. Sizin seçeceğiniz gün ve saatler arasında, rastgele olarak açılıp kapanıyor ve böylece ürüne bir aydınlatma bağladığınızda evde birisin varmış gibi görünüyor. “Zamanlayıcı” ise belli bir saat/dakika sonra ürünün açılmasını veya kapanmasını sağlıyor. Örneğin kitap okuyorsunuz ve 1 saat sonra ışıkların otomatik olarak kapanmasını istiyorsanız, bu özelliği kullanabiliyorsunuz.
Son olarak ürünün Google Asistan ve Amazon Alexa desteğine de sahip olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Zira bu sayede, ürünlerinizi Tapo prize bağladığınızda sesli kontrol imkanı da kazanmış oluyorsunuz.
Son sözler ve fiyat
TP-Link Tapo P100 akıllı priz, şu anda kontrol ettiğimizde 119 TL fiyatla ülkemizde satılıyor. Ürünün uygun fiyatı ve yeteneklerini düşündüğümüzde, evinizdeki ürünleri akıllandırmak ve bunları her yerden kontrol edebilme imkanı oldukça başarılı.