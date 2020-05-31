Asus ZenWiFi AX (XT8) incelemesi ile karşınızdayız. Kablosuz ağ ve veri aktarımında en hızlı bağlantıyı arayanlar için üretilen ZenWiFi AX XT8 detaylarını Aydoğan ve Kerem aktarıyor.

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Asus ZenWiFi AX (XT8) incelemesi

Türkiye’de yeni tanıştığımız mesh sistemlerinin en güçlüsü konumunda olan ZenWiFi AX (XT8) toplamda 6’dan fazla odalı ve 550 metrekare genişliğindeki alana kadar kablosuz internet bağlantınızı rahatlıkla yayabiliyor.

8K canlı video yayını takip edebileceğiniz kadar güçlü bir konumda olan ZenWiFi, en güncel 802.11ax standardını yani Wi-Fi 6 bağlantısını destekliyor. Asus’un AiMesh teknolojisinin bir ürünü olan ZenWiFi AX, bir router ya da mesh cihazından isteyeceğinizin fazlasını rahatlıkla sunabiliyor.

TrendMicro ortaklığıyla AiProtection ile güvenli bir internet bağlantısı sağlayabileceğiniz üründe OpenVPN, IPTV gibi destekler de mevcut. Arkasında 4 tane RJ-45 portu yer alan cihaz, rakiplerine nazaran daha geniş bir kablolu bağlantı imkanı da sunuyor. Böylece wifi desteği olmayan cihazlarınıza kolaylıkla bağlantı sağlayabiliysiniz.

Asus’un son dönemdeki ağ ürünlerindeki benzer kolaylığı da bu cihazda görüyroruz. Bilgisayara ihtiyaç duymadan Asus Router mobil uygulaması üzerinden kolayca kurulum ve yönetim Asus ZenWiFi AX (XT8) modelinde mevcut. Ebeveyn Deneyimi, Adaptive QoS, cihazlara erişim engeli ya da bağlantı hızı sınırlaması atama gibi tüm işlemleri akıllı telefonunuzdan saniyeler içinde yapabilirsiniz. Hatta üründeki USB portuna bir depolama cihazı bağlayarak bir başka cihaza ihtiyaç olmadan direkt olarak bu ürün üzerinden dosya indirme işlemi de yapabilirsiniz.

Şu anda Türkiye fiyatı belli olmayan Asus ZenWiFi AX (XT8) modeli özellikle profesyonel kullanıcıların kablosuz hızlı veri aktarımı yapabilmesi, çok katlı evlerde ikamet eden ve internet sorunu yaşamak istemeyen bireysel kullanıcıların da rahat edebilmesi için tasarlanmış bir model. 400-450 dolar civarındaki fiyatı da en iyi mesh sisteminde en yüksek parayı vermeniz gerekliliğini de gösteriyor.