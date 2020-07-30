Akıllı telefonlar için geniş ekran: ASUS ZenScreen GO MB16AP

ASUS ZenScreen GO MB16AP modeli, hem hafifliği hem taşınabilir yapısıyla geliyor. Akıllı telefonlarınız ve laptoplarınız için ikinci ekran deneyimi sunuyor.

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Özellikle mobil oyunculukta geniş ekrana yansıtılması halinde daha rahat bir oynanış elde edilebiliniyor. Aynı zamanda mobil bir sunum için de taşınabilir ekranlar önem kazanmaya başladı. Asus ZenScreen GO adını verdiği yeni taşınabilir ekranı ise tek kablo bağlantısı ile dizüstü bilgisayar, akıllı telefon gibi herhangi bir ürün ile bağlantı kurabilirsiniz.

Sadece 850 gram ağırlığında ve 8 mm inceliğinde olan ekran, rahat taşınabilir bir ürün olarak ayarlanmış. Kendi kılıfını hem stand hem de taşıma çantası olarak kullanabilirsiniz. Ekranın kendi özelliklerine geldiğimizde ise 1920×1080 piksel IPS tabanlı bir yapıda geldiğini görüyoruz. Bu da oldukça yeterli bir değer.

ASUS ZenScreen GO MB16AP nerelerde kullanılır?

Peki kim ZenScreen GO’ya ihtiyaç duyar? Bu sorunun yanıtı da oldukça basit. Mobilite odaklı herkes! Hem çalışmalarında ikinci bir ekrana ihtiyaç duyan kişiler, hem mobil telefonları ya da tabletlerine nazaran daha büyük bir ekrana ihtiyaç duyanlar ZenScreen GO’yu çok sevecektir.

Gerçekten taşınabilir bir cihazın rahatlığından tam olarak yararlanmak için cihazda 4 saate kadar ömre sahip bir 7800 mAh dahili pil yer de alıyor. Bir telefon adaptörü ile kolay ve hızlıca şarj olabilmesi de cabası. ZenScreen GO MB16AP QC3.0 hızlı pil şarjı özelliğine destek veriyor.

Örneğin bir kafe ya da restoranda yapılacak toplantılar için sunumunuzu akıllı telefonunuz üzerinden ASUS ZenScreen GO MB16AP vasıtasıyla yapabilirsiniz. Böylece ağır dizüstü bilgisayarlar taşımak yerine cep telefonu ve bu ekran ile sunumunuzu kolayca yapacaksınız. Bir diğer yandan dizüstü bilgisayarınızın ikinci ekranı şeklinde de kullanabilirsiniz. Bu işiniz ne olursa olsun size kolay ve taşınabilir bir ikinci ekran desteği sunacak. Dikey modda da rahatlıkla kullanılabileceğini belirtelim.

Mobil oyuncular da çok sevecek!

Mobil oyuncular konusunda da ZenScreen GO’nun önemli avantajları var. PUBG, CoD Mobile gibi oyunları daha geniş ekrandan görmek için telefonunuzu kutudan çıkan Tip-C adaptörü ile bağlayarak telefonunuzu bir kontrolcü gibi kullanıp oyun deneyimini geniş ve büyük ekranda yaşamanız da mümkün.

Bu arada ASUS ZenScreen GO MB16AP göz sağlığınız için TÜV Rheinland sertifikalı 4 seviye mavi ışık filtresi de bulunuyor. Ayrıca ürün ASUS Flicker-free teknolojisini de kullanıyor. Bu teknoloji, sevdiğiniz videoları saatler boyunca seyrederken göz yorgunluğunu ve diğer zararlı rahatsızlıkları en aza indirmeye yardımcı oluyor.

Genel olarak baktığımızda ASUS ZenScreen GO MB16AP, taşınabilir bir ekran ihtiyacınız olan her durumda işinize yarayacak bir model olarak tasarlanmış. İlerleyen günlerde oyunculara özel olarak geliştirilen ROG Strix XG17’yi de değerlendireceğiz. Fakat genel kullanım için MB16AP ideal bir ürün konumunda.