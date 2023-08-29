Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız haberde, Tayvan’da ortaya atılan Asus’un Zenfone akıllı telefon serisini bitireceği iddialarını aktarmıştık. Sektörde birçok ilke imza atan ve son zamanlarda kompakt telefon pazarına yönelen Zenfone serisinin bitirileceği iddiaları telefon sektöründe resmen yas tutulmasına neden olmuştu. Bugünse Asus bir açıklama yaparak iddiaları yalanladı! Zenfone serisi mezarından dirildi!

Asus Zenfone Serisinin Sonlandırılacağı İddialarını Basın Açıklamasıyla Yalanladı!

Tayvan merkezli bir medya kuruluşunun, Asus’un Zenfone serisini sonlandırmaya yönelik hazırlıklar yaptığına dair ortaya attığı iddiaların ardından, şirket bu iddiaları yalanlayan bir açıklama yayınladı.

Asus’un resmi açıklamasında, “ASUS Zenfone 10’un serinin son nesli olacağı ve ASUS Zenfone ürün serisinin kapatılacağı yönündeki söylentilere değinmek istiyoruz. Bu doğru değildir.” ifadelerine yer verildi. Şirket, Zenfone serisinin sonlandırılacağına dair spekülasyonların gerçeği yansıtmadığını net bir şekilde belirtti.

Ayrıca Asus, akıllı telefon işine ve müşterilerine olan bağlılığını vurgulayarak, ROG ve Zenfone olmak üzere iki ana akıllı telefon serisini üretmeye devam edeceğini belirtti. Özellikle oyun odaklı ROG serisi ve genel kullanıcılar için tasarlanmış Zenfone serisi, Asus’un mobil cihaz pazarındaki güçlü varlığını sürdüreceğinin bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Açıklamada ayrıca, 2024 yılında yeni ürün serilerinin tanıtılacağı da ifade edildi. Asus, muhtemelen Zenfone 11 gibi modelleri içerecek olan 2024 ürün serisini duyurarak, gelecekte de mobil cihaz pazarında iddialı bir şekilde yer almayı hedefliyor.

Bu gelişme, teknoloji dünyasında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Zira Asus, hem oyuncu telefonu hem de kompakt telefon segmentinde neredeyse rakipsiz bir firma olarak karşımıza çıkıyor ve bu serilerden birinin bile bitirilmesi sektörü ciddi anlamda etkileyebilirdi.

Asus’un, farklı segmentlerdeki akıllı telefonlarla kullanıcıların beklentilerini karşılamaya devam edeceği açıklamaları, şirketin mobil cihaz alanındaki varlığını sürdüreceğine dair güçlü bir işaret.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Asus pazardan çıksa ne olurdu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!