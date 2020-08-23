ASUS Zenfone 7, tasarımıyla gün yüzüne çıktı

ASUS’un 26 Ağustos’ta piyasaya süreceği yeni amiral gemisi Zenfone 7, arka taraftaki detaylarıyla beraber kanlı canlı görüntülendi.

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Tayvanlı teknoloji üreticisi ASUS, bu hafta düzenleyeceği etkinlikte Zenfone 7 ve Zenfone 7 Pro modellerini tanıtacak. Zenfone 7 ailesinin sahip olması muhtemel özellikleriyle alakalı söylentiler zaman zaman gündeme gelmişti ancak ASUS bu telefonu, şu ana kadar sızıntılar kıskacına yem olmaktan korumayı başarmıştı. Tanıtıma günler kala ise, erken saatlerde Zenfone 7 modeline ait canlı görüntüler Weibo’da kendisini gösterdi.

ASUS Zenfone 7 tasarımı ortaya çıktı

Zenfone 7’ye ait olan görüntülere bakıldığında, ilk olarak arka taraftaki üçlü kamera modülü ve LED flaş dikkat çekiyor. Daha önce ortaya çıkan söylentiler telefonda dört adet kamera olacağını iddia ediyordu ancak görünen o ki Zenfone 7 için bu söylenti geçerli değil. Muhtemelen dörtlü kamera kurulumu, ailenin üst seviye modeli Zenfone 7 Pro’da yer alacak.

Ayrıca ASUS Zenfone 7′deki kameraların tamamı hakkında net bilgi yok; ancak birinin ToF kamera, diğer ikisinin ise 12MP Ultra Geniş Açılı Kamera ve 64 MP Sony IMX686 sensörü olacağı düşünülüyor.

Görüntülere bakıldığında ASUS Zenfone 7′nin arkasının camdan yapıldığı görülüyor. Aynı zamanda şarj kablosundan da anlaşıldığı üzere Zenfone 7 modelinde USB Type-C girişinin yer alacağını söyleyebiliriz. Telefonun ön tarafı görünmediğinden dolayı parmak izi tarayıcının ön tarafa konumlandırılıp konumlandırılmadığı sorusu da şu an için cevapsız kalıyor.

Söylentilere göre Zenfone 7, LCD ekrana sahip olacak; bu bağlamda, parmak izi tarayıcının ekranın altında olmayacağı bekleniyor. Elbette ki bunlar yalnızca söylenti, nihai sonuçlar ASUS’un 26 Ağustos’ta düzenleyeceği etkinlikte belli olacak. Teknik özellikler noktasında ise Zenfone 7 Snapdragon 865 yonga setinden gücünü alacakken, Zenfone 7 Pro ise Snapdragon 865 Plus yonga setiyle desteklenecek.