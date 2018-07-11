ASUS ZenFone 5Z kutu açılışı (VİDEO)

ASUS ZenFone 5Z kutu açılışı videomuzda, şu anda 3.299 TL ön sipariş fiyatıyla listelenen amiral gemisinin kutu içeriğine yakından bakıyoruz.
ASUS ZenFone 5Z kutu açılışı & özellikler
ZenFone 5 modelinden en büyük farkı Snapdragon 845 işlemcisi olan telefon, ülkemizde 6 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı ile birlikte satılıyor. Bunun dışında tasarım, ekran ve kamera gibi özellikler birebir aynı. Şu anda Vatan Bilgisayar ve ASUS eShop aracılığı ile 3299 TL ön sipariş fiyatıyla satılan telefon, ön sipariş sonrasında 3.699 TL fiyat etiketiyle listelenecek.
ASUS ZenFone 5Z
- Ekran: 6.2 inç, Full HD + (2246 x 1080)
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 845
- RAM: 6 GB
- Depolama: 64 GB
- Arka kamera: 12MP
- Ön kamera: 8 MP
- Batarya: 3300 mAh
- İşletim sistemi: Yeni Asus ZenUI 5 ile Android Oreo
- Diğer Özellikler: Yapay zeka, parmak izi tarayıcı, yüz tanıma, akıllı ekran kilidi açma, AI fotoğraf öğrenme, 16 tipte görüntü algılama
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