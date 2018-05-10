ASUS Zenfone 5 detaylı ön inceleme videomuzda, bugün kutu açılışını gerçekleştirdiğimiz telefonun kamera, ekran ve performans gibi kriterlerini yaptığımız ilk testler sonucunda değerlendiriyoruz. Cihazın detaylı incelemesi ise önümüzdeki günlerde yayında olacak.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

İlginizi çekebilir: Zenfone 5 kutu açılışı

ASUS Zenfone 5 detaylı ön inceleme

Bugün itibarıyla 1999 TL fiyat etiketi ile satışa çıkan ASUS Zenfone 5, gece mavisi ve gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile geliyor. Telefonun yan çerçeveleri metal, ön ve arkası ise cam malzeme ile kaplı. Arka tarafta çift arka kamerayla beraber flaş ve parmak izi sensörü yer alıyor. Bu arada telefonda yüz tanıma teknolojisi de bulunuyor. İlk denemelerimizde zaman zaman yüz tanıması başarılı olamadı. Ancak genel olarak düzgün bir şekilde çalışıyor diyebiliriz.

Ses konusunda rakiplerinin ilerisinde olan modelde stereo hoparlör ve Hi-Res Audio desteği bulunuyor. Gücünü Snapdragon 636 işlemcisinden alan telefonda 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Bu alanı microSD kart desteği sayesinde arttırabilmek mümkün. Yaptığımız testlerde orta grafik ayarlarında PUBG Mobile’ı herhangi bir kasma veya takılma olmadan akıcı bir şekilde oynayabildik. Oyun esnasında cihaz biraz ısındı ve arka yüzeyinde bunu hissettik. Ancak bahsettiğimiz ısınma gayet normal.

Telefonun belki de en vurucu noktası kamerası. Çünkü yapay zeka destekli 12 MP + 8 MP çift arka kamera, hem çok başarılı portre fotoğrafları çekebilmenizi sağlıyor hem de isterseniz geniş açı olarak kullanabiliyorsunuz. Ön tarafta yer alan 8 MP’lik selfie kamerası da, yazılımsal olarak portre modunu kullanıcılara sunuyor. Son olarak 3300 mAh kapasiteli hızlı şarj destekli bir pil ile gelen telefonun, batarya performansını ancak detaylı incelemede görebileceğiz.