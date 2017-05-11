Asus Zenfone 3 Zoom, Türkiye’de Resmi Garantili Olarak Satışa Çıktı

Asus’un 2015 yılında çıkardığı ZenFone Zoom ailesinin yeni modeli Zenfone 3 Zoom bugün itibariyle ülkemizde resmen satışa girdi.

Asus Zenfone Zoom 3, Türkiye’de 2500 TL’den satışa girdi. Bir önceki modelde olduğu gibi bu modelin de ön plana çıkan özelliği kamerası. Telefonda optik zoom özelliği bulunuyor. Telefonun arka tarafında 13 ve 12 MP büyüklüğünde 3X optik zoom özellikli kamera yer alıyor.

Lenslerden bir tanesi f/1.7, 25 mm geniş açı lensi. Diğeri ise 59 mm ve 2.3X optik zoom lensi. Sistem ayrıca 12X dijital zoom özelliğine sahip. Kamera RAW ve 4K video destekliyor. Ayrıca ISO, shutter hızı gibi özellikler tamamen manuel olarak ayarlanabiliyor.

Tüm bu kamera özellikleri yanında telefonun bataryası da oldukça memnun edici. 5000 mAh büyüklüğündeki batarya 8 milimetreden çok daha ince ve orijinal Zoom’un bataryasından 3 milimetre daha inci.

Bu özelliklerin yanında telefon 5.5 inç büyüklüğünde AMOLED ekrana, 3 GB RAM’e ve 32 GB depolama alanına ve Qualcomm’un Snapdragon 625 çipsetine sahip. Zenfone Zoom 3 kutudan Android 7.0 Nougat işletim sistemi ile geliyor.