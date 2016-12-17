Asus ZenFone 3 ZE552KL incelemesi karşınızda. Asus’un bu yeni akıllı telefonu bekleneni ne kadar veriyor?

ZenFone ailesinin en yeni üyesi ZenFone 3‘ün giriş seviyesi modeli olan ZE552KL kullanıcılara orta seviye bir ürünü yüksek model nitelikleri ve tasarımıyla birlikte sunmayı hedefliyor. ZenFone 3, Qualcomm Snapdragon 625 işlemcisiyle sunuluyor ve elimizdeki modelde 4 GB bellek ve kalkınmışlık belirtisi olan 64 GB depolama alanı mevcuttu. Bu nedenle (RAM konusunda yorum yapmıyoruz) bol tümleşik depolama alanı kendisini gayet iyi şekilde sevdirdi ve harci bir ek karta ihtiyaç bırakmadı.

ZenFone 3 İnceleme Videosu

ZenFone 3 (ZE552KL) teknik özellikler

İşlemci: Qualcomm MSM9853 Snapdragon 625 Adreno 506 (650 Mhz) grafik işlemcisi

Qualcomm MSM9853 Snapdragon 625 Bellek: 4 GB LPDDR3

4 GB LPDDR3 Depolama: 64 GB

64 GB Ekran: 2,5D Gorilla Glass 3 500 nit Full HD Super IPS+

2,5D Gorilla Glass 3 500 nit Full HD Super IPS+ Bluetooth 4.2

802.11ac çift bant kablosuz ağ

LTE kategori 7 (300 Mbps indirme / 100 Mbps yükleme)

(300 Mbps indirme / 100 Mbps yükleme) Ana kamera: 16 MP PixelMaster 3.0 Sony IMX298 f/2 diyafram 6 parça Largan lens 4 kademe 4 eksen optik görüntü sabitleme (OIS) 2. nesil lazer odaklama Renk sensörü 4K video kayıt Çift ton flaş Düşük ışık modu

Ön kamera: 8 MP PixelMaster

USB C bağlantısı

bağlantısı Parmak izi okuyucusu

Çift SIM (microSD yuvasıyla paylaşımlı)

2 TB’a kadar microSD kart

3.000 mAh pil

ZenFone 3 ZE552KL fiyatı

Ürünle ilgili 17 Aralık 2016 itibariyle henüz belirlenmiş bir resmi fiyat bulunmuyor. Burada incelemesini yaptığımız ZE552KL modelinin 2.000 lira civarında olmasını bekliyoruz. Henüz dev ekranlı Ultra veya Snapdragon 820 taşıyan Deluxe modelleriyle ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor. En azından Asus Türkiye’nin kendi iletişim kanallarından resmî bir açıklama yok. Bu ürün teorik olarak çift SIM desteğine sahip fakat operatörler üzerinden satılırsa bu modellerin tek SIM’e indirgenme ihtimali var.