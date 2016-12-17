Asus ZenFone 3 ZE552KL incelemesi karşınızda. Asus’un bu yeni akıllı telefonu bekleneni ne kadar veriyor?
ZenFone ailesinin en yeni üyesi ZenFone 3‘ün giriş seviyesi modeli olan ZE552KL kullanıcılara orta seviye bir ürünü yüksek model nitelikleri ve tasarımıyla birlikte sunmayı hedefliyor. ZenFone 3, Qualcomm Snapdragon 625 işlemcisiyle sunuluyor ve elimizdeki modelde 4 GB bellek ve kalkınmışlık belirtisi olan 64 GB depolama alanı mevcuttu. Bu nedenle (RAM konusunda yorum yapmıyoruz) bol tümleşik depolama alanı kendisini gayet iyi şekilde sevdirdi ve harci bir ek karta ihtiyaç bırakmadı.
ZenFone 3 İnceleme Videosu
ZenFone 3 (ZE552KL) teknik özellikler
- İşlemci: Qualcomm MSM9853 Snapdragon 625
- Adreno 506 (650 Mhz) grafik işlemcisi
- Bellek: 4 GB LPDDR3
- Depolama: 64 GB
- Ekran: 2,5D Gorilla Glass 3 500 nit Full HD Super IPS+
- Bluetooth 4.2
- 802.11ac çift bant kablosuz ağ
- LTE kategori 7 (300 Mbps indirme / 100 Mbps yükleme)
- Ana kamera: 16 MP PixelMaster 3.0
- Sony IMX298
- f/2 diyafram
- 6 parça Largan lens
- 4 kademe 4 eksen optik görüntü sabitleme (OIS)
- 2. nesil lazer odaklama
- Renk sensörü
- 4K video kayıt
- Çift ton flaş
- Düşük ışık modu
- Ön kamera: 8 MP PixelMaster
- USB C bağlantısı
- Parmak izi okuyucusu
- Çift SIM (microSD yuvasıyla paylaşımlı)
- 2 TB’a kadar microSD kart
- 3.000 mAh pil
ZenFone 3 ZE552KL fiyatı
Ürünle ilgili 17 Aralık 2016 itibariyle henüz belirlenmiş bir resmi fiyat bulunmuyor. Burada incelemesini yaptığımız ZE552KL modelinin 2.000 lira civarında olmasını bekliyoruz. Henüz dev ekranlı Ultra veya Snapdragon 820 taşıyan Deluxe modelleriyle ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor. En azından Asus Türkiye’nin kendi iletişim kanallarından resmî bir açıklama yok. Bu ürün teorik olarak çift SIM desteğine sahip fakat operatörler üzerinden satılırsa bu modellerin tek SIM’e indirgenme ihtimali var.
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