Asus, henüz ne zaman piyasaya sürüleceği belli olmayan Asus Zenfone 10 telefonunun fiyatını yanlışlıkla açıkladı. Şirket, kısa bir süre önce web sitesinde, yaklaşan amiral gemisi için özel olarak çekilmiş fotoğrafların kör karşılaştırması için bir sayfa yayınladı.

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Modifikasyonlara bağlı olarak başlangıçta 700 ila 750 dolar arasında fiyatlandırılması bekleniyor, benzer şekilde Zenfone 9’un fiyatıyla karşılaştırıldığında bu oldukça uygun bir fiyat. Çinli üreticilerin mevcut birçok amiral gemisi göz önüne alındığında, bu açıkça rekabetçi bir fiyat olarak görülebilir. Ayrıca Geekbench sonuçları, yeni Asus’un Snapdragon 8 Gen 2 işlemciye sahip olacağını doğruluyor. Akıllı telefonun kamerası hakkında henüz bir veri bulunmasa da, Asus’un geçmişteki amiral gemisi modelleri iyi fotoğraf kalitesi sunuyordu.

Ayrıca hatırlanmalıdır ki, daha önce Zenfone 10’un 6.3 inçlik bir ekranla geleceği ve bu nedenle önceki modele kıyasla önemli ölçüde daha büyük olacağına dair söylentiler vardı. Bu, Galaxy S23 ve iPhone 13/14 gibi diğer amiral gemilerinden daha büyük bir ekran anlamına gelir. Bununla birlikte, diğer birçok amiral gemisiyle karşılaştırıldığında, yeni Asus modeli hala oldukça kompakt bir tasarıma sahip olacak.