ASUS, yaratıcı içerik üreticileri için geliştirdiği Zenbook ve Vivobook serilerini, kompakt yapılarını koruyarak her zamankinden daha yüksek performans sağlayan özelliklerle güçlendirdi. En yeni 12. nesil Intel® H serisi işlemcilerle yenilenen dizüstü bilgisayarlar, termal tasarımları ve mühendislik harikası soğutma özellikleri sayesinde incelik ve hafifliklerinden ödün vermeden 2,5 kat daha yüksek bir performans sergiliyor.

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ASUS tarafından yapılan açıklamaya göre, günümüzde daha ince ve hafif dizüstü bilgisayarlarını tercih edenlerin sayısı artıyor. Bilgisayar boyutunu büyütmeden performans seviyelerinin geliştirilmesi ise büyük bir mühendislik başarısı gerektiriyor. ASUS ise 2022 yılının ilk yarısında Zenbook ve Vivobook dizüstü bilgisayarlarını ASUS IceCool, AAS Ultra gibi verimli ve sessiz soğutma sistemleri, yapay zeka desteğine sahip yazılım, hassas termal tasarım, üstün güç verimliliği sağlayan 12. Nesil Intel Core işlemcilerle güçlendirdi. Tüm bu özellikler, ASUS kullanıcılarının daha kompakt yapıdaki bilgisayarlarda üretkenlik ve yaratıcılık gerektiren çalışmalarını kesintisiz bir şekilde yapabilecekleri, oyun ve eğlence keyfinden taviz vermeyecekleri anlamına geliyor.

3 kata kadar daha fazla güç verimliliği

12. nesil Intel Core işlemciler, çok iş parçacıklı iş yüklerini ölçeklendirmek için optimize edilen verimlilik çekirdekleri sayesinde her zamankinden daha iyi bir güç tasarrufu da sağlıyor. Bu çekirdekler oyun oynama, video oynatma ve çoklu görev performansını iyileştirmek için tüm görevleri akıllıca paylaşıyor ve en ince ve hafif dizüstü bilgisayarlarda bile güç verimliliği sağlayarak yüksek performansından ödün vermiyor.

12. nesil Intel Core H serisi işlemciler, 45 W’a kadar TDP(termal tasarım gücü) değeri ile önceki nesil dizüstü bilgisayar işlemcilerinden 3 kata kadar daha fazla güç verimliliği vadediyor.

ASUS’a özel soğutma sistemleri ile ısınma problemi geride kaldı

İnce ve hafif bir dizüstü bilgisayarda maksimum CPU performansı elde etmek için işlemcilerin soğuk tutulması yüksek önem taşıyor. En yeni ASUS Zenbook ve Vivobook dizüstü bilgisayarlar, yeni ASUS IceBlade fan tasarımları, çift ısı kanalları, geliştirilmiş havalandırması sayesinde yüksek hava akışı kontrolü sunarken, Zenbook Pro 16X OLED ve Zenbook Duo 14X OLED modeller, yenilikçi Aktif Aerodinamik Sistem Ultra (AAS Ultra) desteği de sunuyor. AAS Ultra özelliği, kasadan çıkan hava akışını %30’a kadar artırmak için klavyenin veya ikinci dokunmatik ekranın arkasını yükseltebiliyor.

ASUS mühendisleri bu soğutma yenilikleri sayesinde Intel Core i9 CPU ve NVIDIA GeForce RTX 3060 GPU gibi birinci sınıf bileşenleri, ısı dağılımı konusunda endişelenmeden çok ince dizüstü bilgisayarlarda bile kullanabiliyor.