PC pazarı, 2022’de yavaşlamadan önce 2020 ve 2021’de olumlu bir yıl geçirdi. Asus’un Pazarlama Direktörü (CMO) Rex Lee, bu düşüş eğiliminin yıl sonuna doğru da devam edebileceğini söylüyor.

CMO, PC pazarının bu yıl talepten fazla arz fazlalığına tanık olacağını ve Asus’un işinin istikrarlı kalmasını sağlamak için gerekli adımları attığını iddia ediyor.

IT Home’un yöneticinin sözlerini aktaran raporu, Lee’nin Avrupa, Amerika ve Çin PC pazarının talep için düşüş eğilimine doğru gittiği konusunda uyardığını söylüyor. Bu eğilim 2022’nin sonuna doğru devam ederse, PC pazarında arz fazlası görülecek.

Asus Şirketin basın toplantısında , fazla arzdan kaçınmak istediğini ancak aynı zamanda küresel PC pazarında rekabetçi kalmak istediğini açıkladı. Tayvanlı dizüstü bilgisayar üreticisi, yakın zamanda üretimini Zenbook 2022 serisi gibi orta sınıf dizüstü bilgisayarlara kaydırdı.

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Zenbook 2022 serisi, uygun fiyat etiketi ile yüksek yenileme hızına sahip OLED ekran isteyen müşteriler için birinci sınıf orta sınıf dizüstü bilgisayarlardan oluşuyor.

CMO, Asus’un bu yıl hala büyüyen PC pazarlarından biri olduğu için 2022’de satışlarını daha fazla Hindistan’a kaydırdığını söyledi.

Bunun, devam eden Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle bir çöküşle karşı karşıya kalan Avrupa gibi dünyanın diğer bölgelerindeki pazarın gerilemesi ile ilgisi var. Çin pazarı da COVID kısıtlamaları nedeniyle boğulmuş bir büyüme yaşıyor ve Kuzey Amerika ağır enflasyonla karşı karşıya.