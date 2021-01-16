ASUS Rog Phone 4, 65W Hızlı Şarj Desteği ile Gelecek!

ASUS‘un yeni oyuncu telefonu ASUS Rog Phone 4, 65W hızlı şarj desteği ile birlikte gelecek. İşte Rog Phone 4 hakkında tüm bilinenler.

Geçtiğimiz ay Geekbench 5‘te görüntülenen ASUS Rog Phone 4, orada birkaç özelliğini açıklamıştı. Cihaz hakkında kabaca bilgiler elde etmişken, şimdi de cihaz 3C sertifikasyon sitesinde görüntülendi. İşte Rog Phone 4 hakkında bilinenler.

reklam

İlginizi Çekebilir: Vaio, Yeni Laptop Modelleri E15 ve SE14’yi Satışa Sundu!

ASUS Rog Phone 4’ün özellikleri!

3C sertifikasyon sitesinde ortaya çıkan Rog Phone 4 ilginç özelliklerini ortaya döküyor. İlk olarak başlıkta da bahsettiğimiz gibi bu cihazın 65W hızlı şarj desteği ile birlikte geleceğini görüyoruz. Bu cihazın oyun odaklı olduğunu düşündüğümüzde, bataryanın çabuk dolması oyuncuların yararına olacaktır.

Öte yandan paylaşılan fotoğrafa baktığımızda modelin 5G destekli olduğunu görüyoruz. Bu sayede önceki modellerden de yola çıkarak cihazın Snapdragon 888 kullanmasının muhtemel olduğunu görüyoruz. Tabi söylentiler de bu düşünceyi destekliyor. Yine söylentilere göre 8GB Ram bellek ile gelecek olan ASUS Rog Phone 4, Android 11 işletim sistemine sahip olacak.

Hatırlarsanız Rog Phone 3, 6.6 inç büyüklüğünde 144Hz ekran, 16GB Ram, 6000mAh batarya gibi özellikler sunuyordu. Rog Phone 4’ün daha yüksek bir model olduğunu düşündüğümüzde 8GB Ram ile gelmesi pek mantıklı olmasa da, Snapdragon 888 kullanacak olması muhtemelen doğru. Öte yandan bu cihazın da 144Hz ekran ile gelmesi muhtemel. Zaten alt modelden daha düşük özellikler sunması saçma olur.

ASUS Rog Phone 4‘e genel olarak baktığımızda, gerçekten performans odaklı bir telefon geliyor gibi görünüyor. Özellikle 65W hızlı şarj desteği artık birçok üst segment modelde gelmeye başlamışken, Rog Phone 4 gibi oyun odaklı bir modelde olmazsa olmazdı. Bakalım Rog Phone 4 hakkında daha ne gibi bilgiler edineceğiz.

ASUS’un en güncel monitörlerini Hepsiburada üzerinden incelemek için tıklayınız!