Akıllı Telefonlar
ASUS Rog Phone 4, 65W Hızlı Şarj Desteği ile Gelecek!
ASUS‘un yeni oyuncu telefonu ASUS Rog Phone 4, 65W hızlı şarj desteği ile birlikte gelecek. İşte Rog Phone 4 hakkında tüm bilinenler.
Geçtiğimiz ay Geekbench 5‘te görüntülenen ASUS Rog Phone 4, orada birkaç özelliğini açıklamıştı. Cihaz hakkında kabaca bilgiler elde etmişken, şimdi de cihaz 3C sertifikasyon sitesinde görüntülendi. İşte Rog Phone 4 hakkında bilinenler.
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ASUS Rog Phone 4’ün özellikleri!
3C sertifikasyon sitesinde ortaya çıkan Rog Phone 4 ilginç özelliklerini ortaya döküyor. İlk olarak başlıkta da bahsettiğimiz gibi bu cihazın 65W hızlı şarj desteği ile birlikte geleceğini görüyoruz. Bu cihazın oyun odaklı olduğunu düşündüğümüzde, bataryanın çabuk dolması oyuncuların yararına olacaktır.
Öte yandan paylaşılan fotoğrafa baktığımızda modelin 5G destekli olduğunu görüyoruz. Bu sayede önceki modellerden de yola çıkarak cihazın Snapdragon 888 kullanmasının muhtemel olduğunu görüyoruz. Tabi söylentiler de bu düşünceyi destekliyor. Yine söylentilere göre 8GB Ram bellek ile gelecek olan ASUS Rog Phone 4, Android 11 işletim sistemine sahip olacak.
Hatırlarsanız Rog Phone 3, 6.6 inç büyüklüğünde 144Hz ekran, 16GB Ram, 6000mAh batarya gibi özellikler sunuyordu. Rog Phone 4’ün daha yüksek bir model olduğunu düşündüğümüzde 8GB Ram ile gelmesi pek mantıklı olmasa da, Snapdragon 888 kullanacak olması muhtemelen doğru. Öte yandan bu cihazın da 144Hz ekran ile gelmesi muhtemel. Zaten alt modelden daha düşük özellikler sunması saçma olur.
ASUS Rog Phone 4‘e genel olarak baktığımızda, gerçekten performans odaklı bir telefon geliyor gibi görünüyor. Özellikle 65W hızlı şarj desteği artık birçok üst segment modelde gelmeye başlamışken, Rog Phone 4 gibi oyun odaklı bir modelde olmazsa olmazdı. Bakalım Rog Phone 4 hakkında daha ne gibi bilgiler edineceğiz.
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Akıllı Telefonlar
Vivo X60 Pro+, Snapdragon 875’li Bir Versiyonla Daha Gelebilir!
Vivo X60 Serisi’nin yeni üyesi Vivo X60 Pro+, Snapdragon 875‘e sahip ikinci bir versiyon ile birlikte gelebilir. İşte X60 Pro+ hakkındaki yeni bilgiler.
X60 ve X60 Pro piyasaya sürüldükten sonra X60 Pro+ modeline yönelen Vivo, yeni modeli hakkında özellikleri günden güne ortaya çıkarmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde kamera özellikleri ortaya çıkan cihazın, daha önce Snapdragon 888 ile birlikte geleceğini öğrenmiştik. Şimdi farklı bir versiyonun varlığı ortaya çıktı diyebiliriz.
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Snapdragon 875’li X60 Pro Plus!
Twitter‘da bir gönderi paylaşan RODENT950 adlı kullanıcı, Vivo X60 Pro+ modelinin Snapdragon 875 işlemcili farklı bir versiyonu daha olabileceğini ortaya attı. Yaptığı paylaşımda Snapdragon 888’li bir model olacağını ve yanına ek olarak Snapdragon 875’li bir model daha geleceğini açıklayan RODENT950, daha önce yaptığı doğru sızıntılarla iddialarını güçlendiriyor.
Öte yandan cihazın bilinen diğer özelliklerine bakarsak 8GB ve 12GB Ram seçenekleri bulunuyor. Aynı zamanda 128GB ve 256GB depolama seçenekleri de mevcut. Belkide Vivo, düşük Ram’li modellerde Snapdragon 875 yonga setini kullanacaktır. Ya da her iki model için ayrı ayrı Ram seçenekleri sunacaktır. Şimdilik bu konuda detay verilmiyor. Ancak Snapdragon 875’li bir Vivo X60 Pro+ görebilmemiz imkansız değil.
Bir hatırlatma yapmak gerekirse X60 Pro+ 6.5 inç büyüklüğünde 120Hz yenileme hızına sahip ve ekran içi parmak izi sensörünü taşıyan AMOLED bir ekran ile gelecek. Arka kısmında ise Zeiss imzalı 50MP+12MP+8MP+2MP şeklinde dörtlü kamera grubu olduğunu biliyoruz. Ancak Snapdragon 875’li modelde bu özellikler kullanılır mı, yoksa başka kameralar ve ekranlar mı kullanılır bilinmiyor.
Aynı zamanda geçtiğimiz günlerde Geekbench testlerinde görüntülenen X60 Pro Plus, tekli çekirdek testinde 1135 puan alırken, çoklu çekirdek testinde 3681 puan almayı başarmıştı. Tabi bu puan Snapdragon 888 yonga seti ile birlikte yakalanmıştı.
21 Ocak‘ta tanıtılacak olan Vivo X60 Pro+ şimdiden çok merak edilen bir model oldu. Şimdiye kadar edindiğimiz bilgilerin doğruluğu 21 Ocak’ta yapılacak olan tanıtımda ortaya çıkacak. Bakalım bu gelen sızıntıların ne kadarı doğru. Sizce X60 Pro+ ne kadar fiyat etiketine sahip olacak?
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Akıllı Telefonlar
Galaxy S21 Ultra vs iPhone 12 Pro Max
Samsung Galaxy S21 Ultra vs iPhone 12 Pro Max, hangi amiral gemisi akıllı telefon sizin için en doğru tercih?
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Samsung, yeni amiral gemisi ailesini Unpacked etkinliğinde tanıttı. S21 ailesinin performans kralı ise Samsung Galaxy S21 Ultra. Boyutu, performansı, özellikleri ve fiyatıyla Güney Koreli teknoloji devinin en iyi telefonu konumunda. Peki bu performans canavarı, en büyük rakibine karşı başarılı mı? Bu yazıda Samsung Galaxy S21 Ultra modelini, Apple’ın iPhone 12 Pro Max telefonuyla sizler için kıyasladık. Samsung Galaxy S21 Ultra vs iPhone 12 Pro Max. Hangisini almalı? İki telefon da kendine has özellikler ve tasarımla geliyor. Hangisinin daha iyi olduğuna karar vermek için net bir yol yok. Kullanıcılar, iki telefonun da özelliklerini , fiyatını incelemeli ve günün sonunda hangisinin kendileri için en iyi olduğuna tek başlarına karar vermeli.
Samsung Galaxy S21 Ultra vs iPhone 12 Pro Max
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Tasarım
Tasarımdan başlamak gerekirse S21 Ultra, hafif kavisli bir ekranla geliyor. Telefon Küçük delikli kamera yapısıyla ve daha yüksek çözünürlüklü ekranla öne çıkarken, arka tarafta bulunan oldukça büyük kamera çıkıntısıyla dikkat çekiyor. iPhone 12 Pro Max ise X modelinden beri benimsenen çentikli tasarımı iPhone 5 ekolünden gelen dizayn çizgileriyle birleştiriyor. Telefon kenar dizaynındaki değişiklik dışında X modelinden itibaren aynı tasarımı koruyor. İki model de aşağı yukarı benzer boyutlara, ağırlığa ve IP68 suya dayanıklılık sertifikasına sahip. S21 Ultra Phantom Gümüş, Phantom Siyah ve Beyaz renkle gelirken 12 Pro Max modeli Grafit, Gümüş, Altın ve Pasifik Mavisi rengiyle geliyor
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Ekran
Samsung Galaxy S21 Ultra vs iPhone 12 Pro Max kıyaslamasının ekran tarafında Samsung, 6.8 inçlik devasa 1440 x 3200 AMOLED ekranla geliyor. 120Hz tazeleme hızı bulunan ekran kendini kullanım durumuna adapte etme ve tazeleme hızını 10Hz seviyesine düşürerek pilden tasarruf etme gibi özelliklere sahip. iPhone 12 Pro Max, şimdiye kadarki en büyük iPhone ekran boyutu olan 6.7 inç İle geliyor. OLED ekran 1284 x 2778 FHD+ çözünürlüğe sahip ve Samsung’un aksine, 60Hz tazeleme hızına sahip. Şirket yüksek tazeleme hızı isteyen kullanıcılara bir türlü istediğini vermiyor.
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Kamera
Samsung Galaxy S21 Ultra vs iPhone 12 Pro Max kamera kıyaslamasında, telefonların kamera özelliklerini kâğıt üstünde okumak dışında telefonların kamera performanslarını Hardware Plus YouTube kanalı gibi platformlardan izlemenizi ve ona göre karar vermenizi isteriz. Samsung Galaxy S21 Ultra 108 MP F1.8, 12 MP F2.2, 10 MP F.24, 10 MP F2.4 şeklinde dörtlü bir kamera dizilimine sahip. Telefon 8K 24 FPS’ye kadar video çekim seçeneği sunuyor ve Ön tarafta 40 MP’lik bir kamera ile geliyor. 12 Pro Max, 12 MP F1.6, 12 MP F2.2, 12 MP F2.4 şeklinde üçlü kameraya sahip. Telefon 4K 60 FPS video kaydını destekliyor ve 12 MP’lik ön kameraya sahip. Telefonun diğer özelliklerini fiyatına aşağıdaki tablodan bakabilirsiniz.
|Samsung Galaxy S21 Ultra
|iPhone 12 Pro Max
|İşletim sistemi: Android 11 üzerine kurulu One UI 3.1
İşlemci : Samsung Exynos 2100 / Snapdragon 888 (5 nm)
|İşletim sistemi: iOS 14
İşlemci : Apple A14 Bionic (5 nm)
|Grafik işlem birimi
Mali-G78MP14 / Adreno 650
|Grafik işlem birimi
Apple Quad – Core
|Bellek (RAM)
LPDDR5 12 GB
| Bellek (RAM)
LPDDR4x 6 GB
|Minimum Depolama
128 GB / 256 GB
|Depolama
128 GB / 256 GB / 512 GB
|Ekran
6,8 inç 1440 x 3200 QHD+ AMOLED
516 PPI, 120Hz
|Ekran
6,7 inç 1284 x 2778 FHD+ OLED
458 PPI, 60Hz
|Batarya
5000 mAh 25 W kablolu, 15 W kablosuz şarj
|Batarya
3687 mAh 20 W kablolu, 15 W kablosuz şarj
|Arka Kamera
108 MP F1.8, 12 MP F2.2, 10 MP F.24, 10 MP F2.4
Ön: 40 MP F2.2
|Arka Kamera
12 MP F1.6, 12 MP F2.2, 12 MP F2.4
Ön: 12 MP F2.2
|Fiyat
|Fiyat
|128 GB olan baz model için; 15.999 TL
|128 GB olan baz model için; 17.939 TL
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Akıllı Telefonlar
Oppo A94, IMDA Sertifikasından Sonra Tanıtılacak!
Oppo’nun yeni akıllı telefon modeli Oppo A94, IMDA sertifikasını aldıktan sonra tanıtılacak. İşte Oppo A94’ün bilinen tüm özellikleri.
Oppo’nun yeni modeli Oppo A94 ile ilgili bilgiler gelmeye başladı. Infocomm Media Development Authority (IMDA) listesinde görüntülenen A94, özellikleri ve tasarımı ile ortaya çıktı.
Listede CPH2203 ve CPH2205 model numarası ile görünen Oppo A94 muhtemelen ülkelere göre farklılık gösteren model numaraları taşıyor. Söylenilenlere göre CPH2203 ve CPH2205 aynı cihazın farklı varyasyonları. Ancak CPH2203 hakkında hiçbir bilgi bulunmuyor.
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Oppo A94’ün bilinen tüm özellikleri!
Oppo’nun CPH2205 model numaralı yeni akıllı telefonu Oppo A94 özellikleri ile ortaya çıktı diyebiliriz. 6.2 inç büyüklüğünde LCD bir ekran ile gelmesi beklenilen Oppo A94, Full HD+ veya HD+ çözünürlük sunacak. Arka kısmında üçlü arka kameraya ve bir adet Led flaş’a yer veren A94, 48MP‘lik ana kamera ile gelecek.
Yan kısmında güç düğmesi üzerinde parmak izi sensörü taşıyacak olan Oppo A94, elektriksel anlamda gücünü 4310mAh‘lik bataryasından alacak. Bu bataryanın hızlı şarj destekli olup olmadığı bilinmiyor. İşletim sistemi olarak ise Android 11 tabanlı ColorOS 11.1 kullanılması bekleniliyor.
Cihazın tasarımına baktığımızda ise arka kısımda büyük bir kamera grubu görüyoruz. Dört adet yuvarlak boşluk içeren kamera grubu, bu boşlukların üç kamera ile dolduracak. Birisi ise Led flaş olarak görev yapacak. Öte yandan sağ alt yarafa yerleştirilen Oppo logosu gayet şık duruyor.
Oppo‘nun yeni modeli A94 hakkında başka bir bilgi mevcut değil. Cihazın fiyatı da şimdilik bilinmiyor. Bakalım Oppo, yeni modeli A94’ü ne zaman tanıtacak. Sizce Oppo A94‘ün fiyatı ne kadar olacak?
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Forumdan Son Mesajlar
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Yazan: market2020, 24 saat önce
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Yazan: mehmett, 1 gün önce
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6000-8000 TL civarı telefon tavsiyesi ?
Yazan: fuguler, 2 gün önce
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