ASUS
ASUS, yeni mesh router sistemi ZenWiFi ET8’i duyurdu
ASUS, yeni WiFi 6E mesh router sistemi ZenWiFi ET8’i duyurdu. Bu sistem tüm evde yüksek performanslı WiFi ağı kurulmasını sağlıyor. ASUS ZenWiFi ET8 çok sayıda cihazın kullanıldığı, yüksek bant genişliğine ihtiyaç duyan içeriklerin tüketildiği ve kalabalık frekans bantlarına sahip modern ev ortamları için geliştirilen bir ağ çözümü.
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Broadcom WiFi 6E teknolojisinden yararlanan ZenWiFi ET8, yeni 6 GHz frekans bandındaki yedi adede kadar ekstra 160 MHz kanalıyla cihaz kapasitesini önemli ölçüde artırıyor ve ağdaki gecikmeyi azaltıyor. 6 GHz bandı yalnızca WiFi 6E cihazlarına açık olduğundan, bu frekans router’lar arasında parazit olmadan bağlantı için ideal. Kullanıcılar ayrıca bu ara bağlantı için kablolu Ethernet bağlantısını da kullanabiliyor. Bu esnekliğin yanı sıra kolay kurulum ve yönetim imkanı da sunan ZenWifi ET8, tüm evi kaplayan son teknoloji bir WiFi ağı kurmak isteyen kullanıcıların tercihleri arasında olacak.
ZenWiFi ET8 hem evde hem dışarıda koruma sunuyor. Evde değilken, ASUS Instant Guard özelliği ZenWiFi ET8’e uzaktan VPN bağlantısı kurarak herkese açık WiFi bağlantılarını güvenli hale getiriyor. Evdeyken ise Trend Micro™ destekli ASUS AiProtection Pro yazılımı tüm bağlı cihazları koruma altına almanın yanı sıra ebeveyn denetimi özellikleri de sunuyor.
ASUS, dünyanın ilk WiFi 6E router’ı olan ROG Rapture GT-AXE11000’i piyasaya sürdükten sonra WiFi 6E ağ çözümleri için Broadcom ile yakın iş birliğini sürdürdü. Broadcom Kablosuz İletişim ve Bağlantı Birimi Kıdemli Ürün Pazarlama Direktörü Manny Patel, “Broadcom teknolojisinden destek alan yeni bir WiFi 6E ürünü piyasaya süren ASUS’u tebrik ediyoruz. ZenWiFi ET8; ASUS ile Broadcom arasındaki güçlü teknolojik iş birliğinin sonucu olan en yeni ürün. WiFi 6E ve ağ sistemlerinin avantajlarını benzersiz biçimde bir araya getiren bu ürün, tüm evde 6 GHz bandıyla gigabit bağlantı deneyimi yaşatıyor.” dedi.
WiFi 6E şimdi ASUS router’ları, PCI® kablosuz bağlantı adaptörleri, akıllı telefonları ve anakartları ile kullanılabiliyor. 2021’de piyasaya çıkacak yeni ürünlerle de birlikte, ZenWiFi ET8 çok sayıda cihazın kullanıldığı geniş evler için iyi bir tercih olabilir. ASUS’un ağ teknolojileri alanında yeniliklere öncülük etme kararlılığının bir göstergesi niteliğindeki bu ürün, şirketin yeniliklerini devam ettiriyor.
İçindekiler
Geleceğin ağ WiFi sistemi bugün evinizde
ASUS ZenWiFi ET8 sistemi, şık tasarıma sahip bir çift ASUS AXE6600 router’dan oluşuyor. WiFi 6E teknolojisini kullanan bu router’lar hızlı, güvenilir ve güvenli WiFi bağlantıları kuruyor. ZenWiFi ET8, mevcut tüm WiFi standartlarıyla geriye dönük uyumlu çalışıyor. Toplamda 6600 Mbps’e varan bir bant genişliği sunan sistem, üç bant WiFi 5 AC3000 router’lardan 2,2 kata kadar daha hızlı.
ZenWiFi ET8 yeni lisanslanan 6 GHz frekans bandını destekliyor. WiFi 6E cihazlarına ayrılan bu bant sıkışma yaşanmayan bir kanalda hızlı bağlantı sunuyor. 6 GHz bandı ayrıca WiFi 6E düğümleri arasındaki bağlantı için de ideal. ZenWiFi ET8, WiFi veya Ethernet ile düğümler arası esnek bağlantı seçenekleri sunuyor. Router, bağlantı kalitesine göre en güvenilir yöntemi akıllı bir şekilde seçiyor. Kullanıcı dilerse düğümler arası bağlantının türünü manuel olarak seçebiliyor.
WiFi 6E, ağ kapasitesini 6 GHz bandındaki yedi adede kadar ekstra 160 MHz kanallarıyla önemli oranda artırıyor. Böylece hem daha fazla cihaz bağlanabiliyor hem de bant genişliğindeki yoğunluk azalıyor. 6 GHz WiFi 6E bandı Dinamik Frekans Seçimi (Dynamic Frequency Selection – DFS) özelliği olmadan çalışıyor. Bu sayede hava trafik kontrol radarı gibi cihazların oluşturduğu etki önleniyor, cihazlar DFS nedeniyle meydana gelen gecikmelerden etkilenmeden anında bağlanabiliyor.
ASUS ZenWiFi ET8 her zaman, her yerde güvenli
ASUS ZenWiFi ET8’de bulunan ASUS Instant Guard özelliği kahve dükkanlarında, restoranlarda, otellerde ve havalimanlarında herkese açık kullanıma sunulan ücretsiz WiFi bağlantılarını güvenli hale getiriyor. Instant Guard özelliği sayesinde, tek tıklamayla ZenWiFi ET8’in VPN sunucusuna özel bir VPN veri tüneli açılıyor. Böylece kullanıcı açık WiFi bağlantısından olabildiğince güvenli biçimde yararlanıyor.
ZenWiFi ET8, Trend Micro™ destekli AiProtection Pro ile router’ın kullanım ömrü boyunca ağ güvenliği sunuluyor. Düzenli bir şekilde güncellenen güvenlik kriterleriyle her zaman koruma sağlanıyor. Ebeveyn denetimi özellikleriyle donatılan AiProtection Pro, ailelerin kişisel verilerini veya evden çalışanların işle ilgili verilerini korumak için ekstra bir güvenlik katmanı oluşturuyor.
Kolay kurulum, kolay yönetim
ASUS ZenWiFi ET8, teknik bilgisi kısıtlı olanlar tarafından bile kurulup ayarlanabiliyor. Ücretsiz ASUS Router uygulamasındaki üç adımlık kolay kurulum işlemi sayesinde kullanıcılar tüm evi kapsayan Wi-Fi ağını birkaç dakika içinde hazır hale getirebiliyor. Tek sefer yapılan kurulum işleminde paketteki tüm düğümler otomatik senkronize oluyor. Her bir router AiMesh teknolojisini kullandığından, AiMesh özellikli ASUS router ekleyerek ağın kapsama alanını daha da genişletmek mümkün oluyor.
Tecrübeli kullanıcılar WiFi ağ yapılandırmasını kendi ihtiyaçlarına göre değiştirebiliyor. Kullanıcılar kusursuz dolaşım için tüm ağda tek bir SSID adı seçebiliyor veya her bir frekans bandına ayrı SSID adları atayabiliyor.
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ASUS
Asus Republic of Gamers ve Xbox’tan ROG Strix XG43UQ Xbox Edition İş Birliği
Asus Republic of Gamers (ROG), ROG Strix XG43UQ Xbox Edition oyuncu monitörünü duyurdu. ROG ve Xbox AR-GE ekiplerinin ortak gerçekleştirdiği araştırma, geliştirme ve çalışma süreci sonucunda ortaya çıkan 43 inç boyutundaki bu oyuncu monitörü, modern oyunculuğun geldiği noktada, oyuncuların taleplerine cevap verebilecek birçok özelliğe sahip.
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İçindekiler
43 inç boyutta 4K deneyimi
43 inç boyuta sahip Strix XG43UQ Xbox Edition ortalamanın çok daha üstünde bir büyüklüğe sahip. Xbox Series X’te HDMI 2.1 üzerinden renk alt örnekleme olmadan yerleşik 4K (3840 x 2160) çözünürlük sunabilmesi de en çok dikkat çeken detaylardan. Bu monitör ayrıca Xbox Series X|S’te 120 Hz’e kadar da tazeleme hızı sunabiliyor. Bilgisayarda ise DisplayPort 1.4 ile 4K 144 Hz görüntüler rahatlıkla elde edilebiliyor. Monitörde Xbox Series X|S’te en iyi renk, kontrast ve ton ayarlarını sunan yerleşik bir Xbox modu bulunuyor. HDR oyun deneyimi yaşamak isteyenler için ise ROG Strix XG43UQ Xbox Edition’daki HDR Gaming Interest Group (HGiG) profili oyunlarda geliştiricilerin ortaya çıkardığı görüntüleri HDR kalitesiyle sunuyor.
DisplayHDR 1000 sertifikasına sahip olan ROG Strix XG43UQ Xbox Edition, 1000 nit maksimum parlaklıkla OLED TV’lerden üç kat daha yüksek parlaklık değerlerine çıkabiliyor. Otomatik Düşük Gecikme modu ise giriş gecikmesini standart 4K TV’lerin yarısına getiriyor. Ayrıca yansıma önleyici yapı aydınlık ortamlarda film izlerken veya oyun oynarken herhangi bir güneş, veya ışık yansımasını bertaraf ederek kullanıcıya net bir görüntü deneyimi sunmaya devam ediyor.
Xbox ve PC ile tam uyum
ROG Strix XG43UQ Xbox Edition’da kullanılan AMD FreeSync Premium teknolojisi bilgisayarda oyun oynarken herhangi bir yırtılmayla karşılaşmadan saniyede 144 kareye kadar alabilmenizi, yani 144 Hz tazeleme hızının keyfine varabilmenizi sağlıyor. Bu yüksek kare hızına ek olarak “Çok Düşük Hareket Bulanıklığı Senkronizasyonu” (ELMB Sync) adı verilen teknoloji, hareket bulanıklığını da azaltıyor. Bu teknolojiyle birlikte çalışan bir de “Değişken Yenileme Hızı” teknolojisi, monitörün gelen görüntünün akışına anlık olarak adapte olabilmesini sağlamakta yardımcı oluyor.
ROG Strix XG43UQ Xbox Edition’ın portlar bakımından da eli gayet açık. USB 3.0, HDMI 2.1 ve 2.0, DisplayPort 1.4, ses hat girişi ve kulaklık jakı gibi geniş bağlantı seçenekleri burada mevcut. Ürünün uzaktan kumandası sayesinde de kullanıcılar görüntü ayarlarını kolaylıkla yapabiliyor.
ROG, oyun tutkunlarına daha çeşitli ve daha kaliteli ürünler sunabilmek istiyor
ROG, her zaman oyuncu ürünleri sektörünün trendlerini belirleyen markalardan biri oldu. Monitör tarafında da büyük başarılar yakalayan ROG, oyuncu monitörleriyle sektöre öncülük etmeye devam etmek istiyor. Bunun en son örnekleri arasında HDR oyun deneyimi için mini LED teknolojisinin kullanılması ve e-spor profesyonelleri için geliştirilen 360 Hz ekranlar yer alıyor.
Xbox Donanım Ortaklıkları Direktörü Matt Kesselring, “Designed for Xbox ekibi olarak her zaman kullanıcıların oyun deneyimini zenginleştirmek için çalışıyoruz. ASUS Republic of Gamers ile yaptığımız iş birliği sonucunda ortaya çıkan yeni oyuncu monitörünü duyurmaktan heyecan duyuyoruz. Bu monitör, Xbox Series X|S’in hızından, performansından ve teknolojisinden sonuna kadar yararlanıyor.” dedi.
ROG Strix XG43UQ Xbox Edition teknik özellikler
|
Ekran
|
Panel Boyutu (çaprazlama)
|
43 inç (109,22 cm) 16:9 geniş ekran
|
Ekran İzleme Alanı (Y x D)
|
941,184 x 529,416 mm
|
Panel arka aydınlatma / tür
|
W-LED / VA
|
Ekran Yüzeyi
|
Yansımaz
|
Renk Doygunluğu
|
%125 sRGB, DCI-P3 %90
|
Gerçek çözünürlük / Tazeleme oranı
|
3840×2160 @144 Hz
|
Piksel Aralığı
|
0,2451 mm
|
Parlaklık
|
1000 cd/m² (en yüksek)
|
Kontrast Oranı
|
4.000:1 (Tipik)
|
İzleme Açıları (CR≧10)
|
178°(Y) / 178°(D)
|
Görüntü Renkleri
|
1073,7 milyon (10 bit)
|
Tepki Süresi
|
1 ms MPRT
|
HDR
|
VESA DisplayHDR™ 1000
|
Video Özellikleri
|
Shadow Boost
|
Evet
|
HDCP
|
Evet
|
GameVisual
|
Var (Xbox®, FPS, RTS/RPG, Yarış, sRGB, Sinema, Manzara, MOBA, Kullanıcı modu)
|
GamePlus
|
Var (Nişangah, Zamanlayıcı, FPS Sayacı, Ekran Hizalama, Keskin Nişancı)
|
FreeSync™ Premium Pro
|
Evet
|
ELMB SYNC
|
Evet
|
Giriş / Çıkış
|
2 x HDMI® 2.1
2 x HDMI® 2.0
1 x DisplayPort™ 1.4
2 x USB 3.0
1 x kulaklık jakı
|
Stereo Hoparlör
|
2 x 10 W stereo hoparlörler, RMS
|
Sinyal
Frekans
|
Dijital Sinyal Frekansı
|
DisplayPort: 275-275 KHz (Y) / 48-144 Hz (D)
HDMI 2.0: 30-135 KHz (Y) / 48-60 Hz (D)
HDMI 2.1: 30-135 KHz (Y) / 48-144 Hz (D)
|
Güç
|
Güç Tüketimi
|
< 48 W*
*Ses kapalıyken, USB ve kart okuyucu bağlı değilken, 200 nit parlaklıkta ölçülmüştür
|
Voltaj
|
100-240 V, 50 / 60 Hz
|
Mekanik
Tasarım
|
Öne Arkaya Eğme
|
+10° ~ -5°
|
VESA Montajı
|
100 x 100 mm
|
Boyutlar
|
Fiziksel Boyutlar
|
974,58 x 631,31 x 301,46 mm (stant olmadan)
974,58 x 570,62 x 74,6 mm (stant olmadan)
|
Ağırlık
|
15,3 kg (net), 22,8 kg (brüt), 14,2 kg (stant olmadan net)
|
Diğer
Özellikler
|
DisplayHDR 1000
Çok Düşük Hareket Bulanıklığı Senkronizasyonu
Shadow Boost
DisplayWidget
GameFast Giriş teknolojisi
Yan Yana Resim
Aura Sync
ASUS Değişken Hız Aşırtma
|
Aksesuarlar
|
Güç adaptörü
Güç kablosu
DisplayPort kablosu
Ultra yüksek hızlı HDMI kablosu
USB 3.0 kablosu
Uzaktan kumanda
Hızlı Başlangıç Kılavuzu
Garanti kartı
Aura Sync ROG logo projektörü
|
Uyumluluk
ve Standartlar
|
TÜV Rheinland Flicker Free Sertifikası
TÜV Rheinland Blue Light Sertifikası
VESA DisplayHDR™ 1000
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ASUS
Asus ROG-STRIX-1000G İnceleme | 10 Yıl Garantiyle Geliyor
Asus ROG-STRIX-1000G, kullanıcılara 1000W güç sunabilen bir güç kaynağı. Asus’un üst segmentte yer alan güç kaynağı STRIX-1000G, üst düzey soğutma performansıyla bizden geçer not almayı başardı.
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İçindekiler
ROG soğutma blokları, Asus’un soğutma teknolojisini güç kaynaklarına da adapte ediyor
ROG soğutma blokları, sistem içinde fazla ısıya maruz kalan kritik bileşenlerin korunmasını sağlıyor. Sağlanan düşük sıcaklıklar sayesinde de cihazın kullanım ömrü uzarken; gürültü azalıyor. Sıcaklığın optimum seviyelere indirgenebilmesi kullanım performansı olarak da geri dönüyor. Geleneksel tasarımlara göre 2 kat daha yüksek hacimli entegre ROG soğutma blokları, Strix güç kaynaklarının çok daha düşük sıcaklıklarda çalışmasını sağlıyor. Eksen Teknolojili fan tasarımı da daha uzun kanatları barındırabilen küçük bir yuva ve aşağı yönlü hava basıncını artıran bir bariyer halkasıyla geliyor. Buradaki fanlarda da, çift rulmanlı kaymalı yataklı tasarımlara göre iki kat daha uzun süre dayanıyor. Aslen üst seviye ROG ekran kartları için yapılan ar-ge çalışmalarıyla ortaya çıkan Eksen Teknolojili fan tasarımında, artan verim sayesinde fan düşük hızlarda bile bileşenleri soğutabiliyor, böylece sistem gürültüsü azalıyor ve bileşenlerin kullanım ömrü uzuyor.
Yüksek performans gerektirmeyen oyunlarda sessiz bir oyun deneyimi yaşamak isterseniz de; “0db” modunu kullanarak fan sesinin önüne geçebiliyorsunuz. Böylelikle sessiz modda çalışan fanlar, oyun sırasında ses kirliliğinin önüne geçiyor. Şayet biz, oynadığımız oyunun ne kadar ağır olup olmadığı fark etmeksizin bütün koşullarda fan sesinin minimum seviyede olduğunu gözlemledik. Bu teknoloji hakkında biraz daha detaylı konuşmak gerekirse; toplam güç kullanımı (TDP) %40’ın altına indiğinde dahili denetleyici devreye alarak; 135 mm fanı durduruyor. Böylece neredeyse tamamen sessiz bir şekilde oyununuzu oynamaya devam edebiliyorsunuz. TDP %40’ın üzerine çıktığındaysa fanlar otomatik olarak çalışmaya başlıyor. Fakat çalışan fanlar bile ciddi anlamda dikkatinizi çekecek bir gürültüye sahip değil.
Malzeme kalitesiyle de öne çıkan ürün, Japon malı kapasitörler ve diğer üst düzey bileşenlerle 80 Plus Gold sertifikasına da layık görülmüş durumda. Bununla da yetinmeyen ROG-STRIX-1000G, kişiselleştirilebilir dış tasarıma sahip. Dilediğiniz gövde parçasını cihaza monte ederek; tasarımı kişiselleştirebiliyorsunuz. Ayrıca tamamen modüler kablolarla da desteklenen cihaz, kablo kalabalığının önüne geçerek sisteminizin derli toplu kalmasını sağlıyor. Cihaz 24 pim, iki adet 6+2 pim PCI-e ve iki adet 8 pim CPU kablosu beraberinde voltaj dalgalanmalarını azaltan kapasitörlerle birlikte geliyor. Bu sayede küçük kasalarda bile kablo düzenini sağlayabilmek mümkün görünüyor.
Fakat bize kalırsa ROG-STRIX-1000G’nin öne çıkan en önemli özelliklerinden biri de 10 yıl garantiyle sunulması. Bu güç kaynağı böylece uzun soluklu sistem toplamayı düşünen kullanıcıyı da kendisine çekiyor.
ROG Strix güç kaynakları sessizlik ve soğutma arasındaki en iyi dengeyi yakalayabilmek üzere dizayn edilmiş
ROG Strix Serisi Güç Kaynakları, oyun severlere son derece sessiz ve yüksek performanslı bir ürün sunmak için üst düzey soğutma ile üstün bileşenleri bir araya getiriyor. Güçlü ROG Thor serisindekilerden esinlenen makro boyutlardaki ROG soğutma blokları ve NVIDIA RTX ekran kartlarından alındığını gördüğümüz Eksen Teknolojili fan tasarımı, soğutma sisteminin fark yaratmasını sağlıyor. Ürünün içinde ise düşük RDS (açık) MOSFET’ler ve üst düzey Japon üretimi kapasitörler güç dağıtımıyla kolaylıkla başa çıkıyor. Sonuç olarak, en yoğun oyunların üstesinden gelebilen, son derece sessiz ve verimli bir güç kaynağı ortaya çıkmış.
Teknik Özellikler
Boyutlar
Verimlilik
Koruma Özellikleri
Tehlikeli Madde
AC Giriş Aralığı
Termal Özellikler
DC Çıkış Voltajı
Maksimum Yük
Toplam Çıkış
Bağlantılar
CPU 4+4-pin x 2
PCI-E 6+2-pin x 6
SATA x 8 PERIPHERAL x 6
Kutu İçeriği
Motherboard Güç Kablosu x 1 (610mm)
CPU Cable 1000mm x 2 (1000mm)
PCI-E Kablosu x 3 (675mm)
SATA Kablosu x 2 (810mm/860mm)
Peripheral x 2 (450mm)
ROG badge x 2
ROG logo magnet x 1
ROG label x 3
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ASUS
Asus, ROG Ryujin II, ROG Strix LC II ve TUF Gaming LC ARGB serisi sıvı soğutma sistemlerini duyurdu
Asus, ROG Ryujin II, ROG Strix LC II ve TUF Gaming LC ARGB serilerinden meydana gelen yeni hepsi bir arada (AIO) sıvı CPU soğutma ailesini duyurdu. Asus’un yeni soğutma sistemleri yüksek performanslı radyatör fanlarına, kişiselleştirilebilen tasarımlara ve altı yıl garantiye sahip. Asus’un yeni soğutucu modelleri farklı seviyelerden oyunculara optimum performansı, minimum fan gürültüsü ve maliyetle sunmayı amaçlıyor.
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İçindekiler
ROG Ryujin II serisi
Ailenin premium üyesi olarak adlandırabileceğimiz ROG Ryujin II AIO soğutucu serisi, en yüksek performansı sunmayı amaçlıyor. 7. nesil Asetek pompa ve Noctua Industrial PPC radyatör fanlarına sahip olan modellerde, anakartın CPU yuvası bölgesini, VRM’i ve ilk M.2 yuvasını da soğutan yerleşik bir fan yer alıyor. Pompa yuvasının üzerinde yer alan 3,5 inç LCD panel, sistem verilerini ve kişiye özel grafikleri sistemin tam kalbinden gösterebiliyor. Armoury Crate yazılımını kullanarak ekranda gösterilecek fotoğrafları ve animasyonları düzenlemek de mümkün. Serideki modeller ayrıca fan kablolarını kolayca düzenlemek için AIO Fan Controller çözümü ve ARGB şeritleriyle birlikte sunuluyor. Hediye olarak verilen bir yıllık AIDA 64 sistem takibi yazılımı üyeliği sayesinde de LCD ekrana özel ROG kullanıcı arayüzü eklenebiliyor.
ROG Strix LC II serisi
Kullanıcıların 120, 240, 280 ve 360 mm radyatör boyutları arasından istediğini seçebildiği ROG Strix LC II serisindeki modeller, Intel veya AMD CPU’ların potansiyelini sıvı soğutma teknolojisiyle açığa çıkarmayı amaçlıyor. Kapalı döngü tasarımına sahip olan seride 7. nesil Asetek pompa ile soğutma, sızıntı koruması, dayanıklılık ve minimum gürültü elde edilebiliyor. Estetik görünümü daha kişisel hale getirmek için ise RGB radyatör fanlarıyla renkli aydınlatma efektleri oluşturulabiliyor. ARGB özelliği bulunmayan seçenekle de daha sade sistemler kurulabiliyor.
TUF Gaming LC ARGB serisi
TUF Gaming LC ARGB serisi orta boy oyun sistemlerinden en optimum şekilde yararlanmak için gereken performansı ve özellikleri sunuyor. Güç ve stili bir araya getiren serideki tüm modellerde Aura Sync destekli ARGB unsurlar bulunuyor. Bunlar radyatör fanlarını ve pompa kapağındaki TUF Gaming logosunu aydınlatıyor. Daha geniş seçenek sunmak için seride 120 veya 240 mm boyutunda radyatörlere sahip modeller de mevcut. Böylece birçok farklı PC kasasındaki montaj noktalarına uygun modeller sunulabiliyor. Ayrıca serideki radyatör fanları IP5X sertifikasına sahip. Yani belirli ölçülerde toza dayanıklılık sunuyor. Bu sayede en zorlu koşullarda bile gelişmiş güvenilirlik, daha uzun kullanım ömrü ve uygun fan performansı elde edilebiliyor.
Asus’un yeni soğutma serilerini bütün detaylarıyla incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.
Cihazlarla ilgili detayla özelliklere de aşağıdaki tablolardan ulaşabilirsiniz:
|
Model
|
ROG Ryujin II 360
|
ROG Ryujin II 240
|
Su Bloğu
|
Su Bloğu Boyutları
|
78,15 x 87,5 x 81 mm
|
Blok Malzemesi
|
Bakır
|
Yerleşik Fan
|
v
|
-Fan Hızı
|
4.800 rpm +/- %10
|
-Hava Basıncı
|
3,23 mm H2O
|
-Hava Akımı
|
19,4 cfm
|
-Fan Sesi
|
31 dB(A)
|
CPU Soket Desteği
|
Intel: LGA 115x,1200, 1366, 2011, 2011-3, 2066
|
AMD: AM4, TR4*
|
*Montaj yuvası, TR4 işlemci paketiyle birlikte gelir.
|
Radyatör
|
Radyatör Boyutları
|
394 x 121 x 27 mm
|
272 x 121 x 27 mm
|
Radyatör Malzemesi
|
Alüminyum
|
Tüp
|
Kılıflı kauçuk tüp (380 mm)
|
Fan
|
Fan
|
3 x Noctua NF-FU Industrial PPC 2000 PWM
|
2 x Noctua NF-FU Industrial PPC 2000 PWM
|
Fan Büyüklüğü
|
3 fan yuvası (120 mm)
|
2 fan yuvası (120 mm)
|
Fan Boyutları
|
120 x 120 x 25 mm
|
Fan Hızı
|
450-2.000 rpm +/- %10
|
Fan Statik Basıncı
|
3,94 mm H2O
|
Fan Hava Akımı
|
71,6 cfm I 121,8 m3h
|
Fan Sesi
|
29,7 dB
|
Kontrol Modu
|
PWM/DC
|
AURA Fan
|
Yok
|
Diğer Özellikler
|
Ekran
|
3,5 inç renkli LCD
|
AURA Sync Desteği
|
v
|
Paket İçeriği
|
1 x Sıvı soğutucu (termal macun önceden sürülmüş)
|
1 x Sıvı soğutucu (termal macun önceden sürülmüş)
|
3 x 120 mm fan
|
2 x 120 mm fan
|
1 x 1-3 Y kablo (fan bağlantısı için)
|
1 x 1-3 Y kablo (fan bağlantısı için)
|
1 x ARGB giriş kablosu
|
1 x ARGB giriş kablosu
|
1 x Vidalar ve yuvalardan oluşan aksesuar paketi
|
1 x Vidalar ve yuvalardan oluşan aksesuar paketi
|
1 x Hızlı Başlangıç Kılavuzu
|
1 x Hızlı Başlangıç Kılavuzu
|
1 x ROG çıkartması
|
1 x ROG çıkartması
|
1 x ROG fan denetleyicisi 3M montaj bantı
|
1 x ROG fan denetleyicisi 3M montaj bantı
|
1 x AIO fan denetleyicisi
|
1 x AIO fan denetleyicisi
|
Garanti
|
6 yıl
|
Model
|
ROG Strix LC II 360 ARGB
|
ROG Strix LC II 240 ARGB
|
ROG Strix LC II 280 ARGB
|
Su Bloğu
|
Su Bloğu Boyutları
|
80 x 80 x 45 mm
|
Blok Malzemesi
|
Bakır
|
Yerleşik Fan
|
Yok
|
-Fan Hızı
|
-Hava Basıncı
|
-Hava Akımı
|
-Fan Sesi
|
CPU Soket Desteği
|
Intel: LGA 115x,1200, 1366, 2011, 2011-3, 2066
|
AMD: AM4, TR4*
|
*Montaj yuvası, TR4 işlemci paketiyle birlikte gelir.
|
Radyatör
|
Radyatör Boyutları
|
394 x 121 x 27 mm
|
272 x 121 x 27 mm
|
143 x 315 x 30 mm
|
Radyatör Malzemesi
|
Alüminyum
|
Tüp
|
Kılıflı kauçuk tüp (380 mm)
|
Fan
|
Fan
|
3 x ROG radyatör fanı
|
2 x ROG radyatör fanı
|
2 x ROG Strix Fan Model 14 ARGB
|
Fan Büyüklüğü
|
3 fan yuvası (120 mm)
|
2 fan yuvası (120 mm)
|
2 fan yuvası (140 mm)
|
Fan Boyutları
|
120 x 120 x 25 mm
|
140 x 140 x 25,5 mm
|
Fan Hızı
|
800-2500 rpm +/- %10
|
700-2100 rpm +/- %10
|
Fan Statik Basıncı
|
5,0 mm H2O
|
3,1 mm H2O
|
Fan Hava Akımı
|
80,95 cfm I 137,5 m3h
|
102,3 cfm
|
Fan Sesi
|
37,6 dB(A)
|
35,7 dB(A)
|
Kontrol Modu
|
PWM/DC
|
PWM
|
AURA Fan
|
ARGB Fan
|
Diğer Özellikler
|
Ekran
|
Yok
|
AURA Sync Desteği
|
V
|
Paket İçeriği
|
1 x Sıvı soğutucu (termal macun önceden sürülmüş)
|
1 x Sıvı soğutucu (termal macun önceden sürülmüş)
|
1 x Sıvı soğutucu (termal macun önceden sürülmüş)
|
3 x 120 mm fan
|
2 x 120 mm fan
|
2 x 140 mm fan
|
1 x USB kablosu (yazılım kontrolü için)
|
1 x USB kablosu (yazılım kontrolü için)
|
1 x USB kablosu (yazılım kontrolü için)
|
1 x 1-3 Y kablo (fan bağlantısı için)
|
1 x 1-3 Y kablo (fan bağlantısı için)
|
1 x 1-3 Y kablo (fan bağlantısı için)
|
1 x 1-4 ARGB ayırıcı kablo
|
1 x 1-4 ARGB ayırıcı kablo
|
1 x 1-4 ARGB ayırıcı kablo
|
1 x Vidalar ve yuvalardan oluşan aksesuar paketi
|
1 x Vidalar ve yuvalardan oluşan aksesuar paketi
|
1 x Vidalar ve yuvalardan oluşan aksesuar paketi
|
1 x Hızlı Başlangıç Kılavuzu
|
1 x Hızlı Başlangıç Kılavuzu
|
1 x Hızlı Başlangıç Kılavuzu
|
1 x ROG çıkartması
|
1 x ROG çıkartması
|
1 x ROG çıkartması
|
|
|
|
Garanti
|
6 yıl
|
Model
|
ROG Strix LC II 360 ARGB
|
ROG Strix LC II 240 ARGB
|
Su Bloğu
|
Su Bloğu Boyutları
|
80 x 80 x 45 mm
|
Blok Malzemesi
|
Bakır
|
Yerleşik Fan
|
Yok
|
-Fan Hızı
|
-Hava Basıncı
|
-Hava Akımı
|
-Fan Sesi
|
CPU Soket Desteği
|
Intel: LGA 115x,1200, 1366, 2011, 2011-3, 2066
|
AMD: AM4, TR4*
|
*Montaj yuvası, TR4 işlemci paketiyle birlikte gelir.
|
Radyatör
|
Radyatör Boyutları
|
394 x 121 x 27 mm
|
272 x 121 x 27 mm
|
Radyatör Malzemesi
|
Alüminyum
|
Tüp
|
Kılıflı kauçuk tüp (380 mm)
|
Fan
|
Fan
|
3 x ROG radyatör fanı
|
2 x ROG radyatör fanı
|
Fan Büyüklüğü
|
3 fan yuvası (120 mm)
|
2 fan yuvası (120 mm)
|
Fan Boyutları
|
120 x 120 x 25 mm
|
Fan Hızı
|
800-2500 rpm +/- %10
|
Fan Statik Basıncı
|
5,0 mm H2O
|
Fan Hava Akımı
|
80,95 cfm I 137,5 m3h
|
Fan Sesi
|
37,6 dB(A)
|
Kontrol Modu
|
PWM/DC
|
AURA Fan
|
Yok
|
Diğer Özellikler
|
Ekran
|
Yok
|
AURA Sync Desteği
|
V
|
Paket İçeriği
|
1 x Sıvı soğutucu (termal macun önceden sürülmüş)
|
1 x Sıvı soğutucu (termal macun önceden sürülmüş)
|
3 x 120 mm fan
|
2 x 120 mm fan
|
1 x USB kablosu (yazılım kontrolü için)
|
1 x USB kablosu (yazılım kontrolü için)
|
1 x 1-3 Y kablo (fan bağlantısı için)
|
1 x 1-3 Y kablo (fan bağlantısı için)
|
1 x 1-4 ARGB ayırıcı kablo
|
1 x 1-4 ARGB ayırıcı kablo
|
1 x Vidalar ve yuvalardan oluşan aksesuar paketi
|
1 x Vidalar ve yuvalardan oluşan aksesuar paketi
|
1 x Hızlı Başlangıç Kılavuzu
|
1 x Hızlı Başlangıç Kılavuzu
|
1 x ROG çıkartması
|
1 x ROG çıkartması
|
|
|
Garanti
|
6 yıl
|
Model
|
TUF Gaming LC 240 ARGB
|
TUF Gaming LC 120 ARGB
|
Su Bloğu
|
Su Bloğu Boyutları
|
80 x 80 x 45 mm
|
Blok Malzemesi
|
Bakır
|
Yerleşik Fan
|
Yok
|
-Fan Hızı
|
-Hava Basıncı
|
-Hava Akımı
|
-Fan Sesi
|
CPU Soket Desteği
|
Intel: LGA 115x, 1200, 1366
|
AMD: AM4
|
|
Radyatör
|
Radyatör Boyutları
|
272 x 121 x 27 mm
|
150 x 122 x 27 mm
|
Radyatör Malzemesi
|
Alüminyum
|
Tüp
|
Kılıflı kauçuk tüp (380 mm)
|
Fan
|
Fan
|
2 x TUF Gaming ARGB radyatör fanı
|
2 x TUF Gaming radyatör fanı
|
Fan Büyüklüğü
|
2 fan yuvası (120 mm)
|
1 fan yuvası (120 mm)
|
Fan Boyutları
|
120 x 120 x 25 mm
|
Fan Hızı
|
800-2000 rpm +/- %10
|
Fan Statik Basıncı
|
3,0 mm H2O
|
Fan Hava Akımı
|
67 cfm I 113,8 m3h
|
Fan Sesi
|
29 dB(A)
|
Kontrol Modu
|
PWM/DC
|
AURA Fan
|
ARGB Fan
|
Diğer Özellikler
|
Ekran
|
Yok
|
AURA Sync Desteği
|
V
|
Paket İçeriği
|
1 x Sıvı soğutucu (termal macun önceden sürülmüş)
|
1 x Sıvı soğutucu (termal macun önceden sürülmüş)
|
2 x 120 mm fan
|
1 x 120 mm fan
|
1 x Vidalar ve yuvalardan oluşan aksesuar paketi
|
1 x Vidalar ve yuvalardan oluşan aksesuar paketi
|
1 x Hızlı Başlangıç Kılavuzu
|
1 x Hızlı Başlangıç Kılavuzu
|
1 x 1-3 Y kablo (ARGB kontrolü için)
|
1 x 1-2 Y kablo (ARGB kontrolü için)
|
1 x 1-2 Y kablo (fan bağlantısı için)
|
1 x TUF Gaming çıkartması
|
1 x TUF Gaming çıkartması
|
|
|
|
|
Garanti
|
6 yıl
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Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
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