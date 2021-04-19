ASUS, Mini PC PN51’i duyurdu!

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Ryzen 5000 işlemcili bu son derece küçük boyutlu bilgisayar, 60 Hz’de 8K veya 60 Hz’de dört adet 4K UHD ekrana destek veriyor. 64 GB’a kadar DDR4 RAM seçeneği sunan bu ev ve iş kullanımına uygun modelde M.2 SSD ve WiFi 6 gibi özellikler de bulunuyor.

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ASUS, evlerde ve iş yerlerinde çeşitli uygulamalar için güçlü performans sunan ve popüler Mini PC PN50 modelinin devamı niteliğindeki Mini PN51 ultra kompakt bilgisayar modelini duyurdu. En yeni Radeon™ Vega 7 grafikli AMD Ryzen™ 5000 mobil işlemcilere ve 3200 MHz DDR4 bellek desteğine sahip olan Mini PC PN51, masada çok az yer kaplayan tasarımı sayesinde geleneksel bilgisayarların sığmadığı yerlerde kullanım için ideal bir çözüm sunuyor.

Mini PC PN51, 60 Hz’de 8K çözünürlüğe veya aynı anda dört adet 4K ekrana destek veriyor. Ayrıca, yapılandırılabilir giriş seçenekleriyle esnek kurumsal senaryolar için uygun bir yapıya sahip. WiFi 6 (802.11ax) ağ standardı ile kalabalık ortamlarda bile yüksek hızı veri aktarımı yapabilen cihaz, iki adet USB-C® bağlantı noktasıyla da tek kablo üzerinden veri ve DisplayPort işlevini iletebiliyor. Microsoft Cortana için hazır olan Mini PC PN51, sahip olduğu iki sıra ön mikrofonla rahat sesli kontrol imkanı sunuyor. Kızılötesi sensör ise kullanıcıların uygulamaları uzaktan kumanda ile kontrol etmesini sağlıyor. Ekranı bekleme modundan uyandırıp Mini PC PN51’i açmak için HDMI CEC özelliğinden de yararlanılabiliyor.

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Performans için hazır: İşlem gücü ve aynı anda birden fazla iş yapabilmek için için etkili işlemci ve bellek

ASUS Mini PC PN51 gücünü en yeni AMD Ryzen 5000 mobil işlemcilerden alıyor. Aynı sınıf geleneksel mini PC işlemcilerine kıyasla %20,2’ye kadar genel performans artışı sunan bu işlemci serisi, günlük işlerde akıcı bir deneyim sağlıyor. PN51 aynı anda birden fazla görev üzerinde çalışma konusunda da iyi işler yapıyor. Bu alanda benzerlerine göre %58,2 oranında performans avantajı sağlıyor. ASUS Mini PC serisinin bu en yeni üyesi, DDR4 2400 MHz belleklere göre 1,3 kat daha hızlı olan DD4R 3200 MHz belleklere sahip. Bu da ürünü günlük işlemler için hale işe yarar hale getiriyor.

Görsel deneyim: 8K UHD veya 4K dört ekran desteği, hepsi 60 Hz’de

Entegre Radeon Vega 7 grafiklerinden güç alan ASUS Mini PC PN51, geleneksel Mini PC grafiklerine kıyasla %150’nin üzerinde performans artışı sağlıyor. PN51; HDMI, DisplayPort özellikli USB-C ve yapılandırılabilir giriş üzerinden 60 Hz’de tek bir 8K ekrana veya dört adet 4K ekrana kısıtlama olmadan destek veriyor.

Mini PC PN51 ayrıca DisplayPort 1.4 veya Type-C DisplayPort üzerinden 8K çözünürlüğe destek veriyor. Böylece 4K’dan 4 kat, FHD’den 16 kat daha ayrıntılı görüntüler elde ediliyor. 8K görüntüleri 30 Hz ile tek bir DisplayPort üzerinden ve 60 Hz ile DisplayPort Dual-Mode (DP++) üzerinden gönderen PN51, her görüntüyü gerçeklikle sunuyor.

Hızlı ve esnek bağlantı seçenekleri: DisplayPort 1.4 özellikli iki adet USB 3.2 Gen 2 Type-C bağlantı noktası ve WiFi 6

ASUS Mini PC PN51 çok sayıda girişle kapsamlı bağlantı seçenekleri sunuyor. Ön kısımda Battery Charging 1.2 ve DisplayPort 1.4 destekli USB 3.2 Gen 2 Type-C bağlantı noktası ve arka kısımda DisplayPort 1.4 destekli bir USB 3.2 Gen 2 Type-C bağlantı noktasının yanı sıra üründe eski cihazlara, ekstra ekranlara veya birden fazla ağ bağlantısına destek veren bir adet de yapılandırılabilir giriş bulunuyor. Bu yeni makine, WiFi 6 (802.11ax) ile kablosuz bağlantı olanağı da sağlıyor.

PN51’deki yapılandırılabilir giriş için COM, VGA, LAN ve DisplayPort 1.4 seçenekleri bulunuyor. Bu sayede kullanıcılar kendi istedikleri bağlantı noktalarını seçme özgürlüğüne kavuşuyor. Mini PC PN51 bu sayede dijital tabela, satış noktası (POS) sistemleri ve akıllı otomatlar için de uygun bir cihaz haline geliyor.

Kolay yenileme imkanı veren kompakt kasa

Fırça desenli kaplamaya sahip tasarımıyla ASUS Mini PC PN51 ev, ofis ve perakende ortamlarına kolayca uyum sağlıyor. 115 mm x 115 mm x 49 mm boyutları ve 0,62 litre hacmiyle hafif ve küçük ürün hemen her yere sığıyor, hatta alandan tasarruf eden hepsi bir arada çözüm için VESA montaj parçasıyla bir ekranın arkasına bile takılabiliyor. Kayarak açılan kasa tasarımı sayesinde yalnızca bir tornavida kullanarak iki adımda M.2 SSD, 2,5 inç HDD veya SSD ya da bellek eklemek de mümkün. SSD’deki soğutma bloğu, sistem boştayken sürücünün sıcaklığını 70 derecenin altında tutuyor. Dayanıklılığı ve güvenilirliği artıran bu çözüm bakım maliyetlerini de azaltma potansiyeline sahip. Kendilerine özgü bir sistem kurmak isteyen tüketiciler için de kısıtlı donanıma sahip bir sürüm bulunuyor.

Doğayla dost ve sessiz

ASUS Mini PC PN51’in enerji verimliliği sağlayan tasarımı çevreye etkiyi azaltırken iş yerlerinde kullanım maliyetlerinin düşmesine de yardımcı oluyor. Doğa dostu ASUS Mini PC serisi, Energy Star da dahil olmak üzere bilgisayar endüstrisinin en üst düzey çevre sertifikalarını taşıyor. PN51 boştayken yalnızca 9 W güç harcıyor. Ayrıca boştayken 21,9 dBA, tam yükteyken de 34,7 dBA gürültü seviyesiyle neredeyse bir fısıltı kadar ses çıkarıyor.