Everest Everbook EB-5R Vatan Bilgisayar’da

Yeni nesil dizüstü bilgisayar anlayışıyla tasarlanan Everest Everbook EB-15R’nin teknik özelliklerine yakından bakıyoruz.

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Siyah renkteki çerçeve ve kasasıyla klasik bir görüntü sergiliyor. 15.6 inç geniş ekranı bulunan cihaz 1.6 kg ağırlığında. 1920 x 1080 çözünürlükte Full HD ekranı, rahatsız edici parlama ve yansımalardan kaynaklanan istenmeyen dikkat dağıtıcı unsurları azaltmak için bir parlama önleyici kaplamaya da sahip geliyor.

Everest Everbook EB-15R bağlantı noktaları arasında;

2 adet normal USB bağlantısı,

2 adet Type-C bağlantısı

HDMI Bağlantı yuvası

SD kart yuvası

RJ45 yuvası

3.5 mm’lik kulaklık girişi bulunuyor.

Gaming cihazlarda görmeye alışık olduğumuz RGB klavye, Everbook EB-15R’de bulunuyor.

Donanım ve Performans Özellikleri

Intel Core i5 1135G7 işlemci ile güçlenen cihaz işlemciye uyum sağlayan Intel Iris Xe grafik kartına sahip. Beraberinde 8 GB RAM ve 500 GB SSD depolama desteği de bulunuyor.

Sysmark Test Sonuçları

ÜRETKENLİK kısmından 1389 puan,

YARATICILIK kısmından 1660 puan,

TEPKİSELLİK kısmından 1623 puan ve son olarak 1552 ORTALAMA puan alıyor.

Oyun Performansı

League of Legends’ta en yüksek ayarlarda 65 FPS,

Fortnite’da HD grafiklerde ve düşük ayarlarda 65 FPS

PUBG’de ise HD grafiklerde ve düşük ayarlarda 41 FPS değeri alıyor.

Fiyat performans odağıyla dikkat çekmeyi başaran Everbook EB-15R’yi Vatan Bilgisayar güvencesiyle satın almak için tıklayın.