Tayvanlı teknoloji devi ASUS, Çin’de ASUS VivoWatch 5 AERO isimli akıllı bilekliğini tanıttı. ASUS VivoWatch 5 AERO dünyadaki ilk parmak ucu nabız indeksini destekleyen akıllı bileklik olarak tanıtılıyor. Cihaz bunun yanı sıra tıbbi sınıf triyot tek uçlu EKG’ye sahip.

Giyilebilir cihazlar her geçen gün daha da gelişiyor. Parmak ucu nabız testi de bunun kanıtı. Ayrıyeten ASUS VivoWatch 5 AERO EKG özelliği için bir sertifika da almış.

Cihazın öne çıkan özellikleri bunlardı. Bu özelliklerin yanı sıra cihaz 5 ATM su geçirmezliği destekliyor. ASUS VivoWatch 5 AERO, tek şarjla yedi gün pil ömrü sunan bir bataryaya da sahip.

ASUS VivoWatch 5 AERO Çin’de 840 yuan fiyat etiketi ile satışa sunuldu. Bu da 121 Amerikan Dolarına tekabül ediyor.