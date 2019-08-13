Asus ProArt PA90 incelemesi | Mühendis bilgisayarı

Asus ProArt PA90 ve Asus ProArt PA27AC modelleri ile yarı profesyonel ve profesyonel kullanıcılara yönelik bir bilgisayar incelemesi ile karşınızdayız.

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İş istasyonu sınıfı ve aynı zamanda bir mini PC olan Asus ProArt PA90, mimarlık, mühendislik ve tasarım (CAD) gibi zorlu işler için güçlü ve kararlı performans sağlamayı başarıyor.

Asus ProArt PA90 özellikleri