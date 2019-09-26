Asus ROG Strix 750W Gold güç kaynağı incelemesi

ROG ailesine ROG Thor modelinin ardından yeni güç kaynakları ekleniyor. Ekibe yeni katılan yeni nesil 80 Plus Gold sertifikalı ROG Strix 750W Gold, özel soğutma sistemiyle kullanım süresini uzatıyor.

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Asus ROG Strix 750W Gold, tasarımsal olarak Republic of Gamers imzasını taşıdığı çok net belli oluyor. Metal bir yapıda gelen ROG Strix 750W, dış görünümü değiştirilebilir olarak sunuyor. Böylece Türkiye’de bulabileceğiniz tek özelleştirilebilir güç kaynağı konumunda. Manyetik logo ve çıkartmalar ile ürünün yanları ve hatta güç girişi bölümündeki ROG logosunu da özelleştirebildiğiniz şekilde tasarlanan ROG Strix 750W Gold modeli bu ufak detayıyla bile fark yaratmayı başarıyor.

Özel soğutma

Soğutma tarafında eksen teknolojisine sahip fan tasarımıyla aşağı yönlü hava basıncını arttıran üründe, 0 dB teknolojisi de mevcut. Bu sayede belli bir ısının altında, yani günlük kullanım senaryolarında güç kaynağı fanı çalışmadan sessiz bir şekilde güç akışı sağlıyor. Buna ek olarak fanlarda yer alan çift rulman sistemiyle klasik fanlara göre iki kat daha uzun ömürlü olan ROG Strix 750W, ROG soğutma blokları sayesinde de önemli ve kritik bileşenler ekstra bir koruma ile daha uzun ömürlü çalışabiliyor.

80 Plus Gold sertifikası

Güç kaynaklarında önem arz eden 80 Plus sertifikasında 80 Plus Gold seviyesinde enerji verimliliği sağlayan ürün %100 yük altında sertifikası olmayan benzer güç kaynağına göre %87 oranında çok ciddi bir verimlilik ile bütçenizi koruyor. Bu sertifikanın yanı sıra düşük RDS MOSFET ve Japon kapasitörler ile verimlilik konusunda çok önemli gelişmeler sunan ROG Strix 750W Gold güç kaynağı bu konuda oldukça iddialı durumda.

Modüler kablolama

Bir kasa toplama aşamasındaki en meşakkatli iş olan kablolama için tamamen bir modüler yapıda gelen güç kaynağı bir adet 24 pim, iki adet 6+2 pin PCI-e ve iki adet 8 pin CPU kablosu beraberinde voltaj dalgalanmalarını azaltan kapasitörlerle birlikte geliyor. Sarmal koruma ile hem şık hem aşınma ihtimalini düşüren ROG Strix 750W gereksiz kablo yığınını engelliyor.

Sonuç olarak ROG Strix 750W Gold güç kaynağı güçlü sisteminde güçlü ve güvenilir bir güç kaynağı arayanlar için ROG imzasını taşıyan yeni nesil bir ürün olarak karşımızda. Aynı zamanda tamamen aynı özelliklere sahip ROG Strix 650W modeli ne daha az güç gerektiren sistemlerde yanınızda olacak.