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ASUS TUF Gaming FA506II Kullanıcı Deneyimi (Ahmet Aktaş)
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Huawei P30 Pro Kullanıcı Deneyimi (Raşid Canbolat)
Huawei P30 Pro cihazıyla ofisimize gelen Raşid, Huawei’nin son Google servisleri yüklü üst seviye telefonuyla alakalı deneyimlerini aktarıyor. Bakalım Raşid’e göre 2020 yılında P30 Pro deneyimleri nasıl imiş.
İyi seyirler…
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Huawei P30 Pro Kullanıcı Deneyimi (Raşid Canbolat)
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Sizin Yorumunuz
Realme 6 Pro Kullanıcı Deneyimi (Samet Kemer)
Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu Realme 6 Pro akıllı telefonuyla Samet Kemer oldu. Bakalım Samet, cihazıyla ilgili bize nasıl deneyimler anlatacak?
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Xiaomi Mi Note 10 Pro Kullanıcı Deneyimi (Mücahit Gümüş)
Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu Xiaomi Mi Note 10 Pro akıllı telefonuyla Mücahit Gümüş oldu. Bakalım Mücahit Bey, telefonla ilgili bize neler anlatacak?
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Sizin Yorumunuz12 Ekim 2020
ASUS TUF Gaming FA506II Kullanıcı Deneyimi (Ahmet Aktaş)
Akıllı Telefon11 Ekim 2020
Oppo Reno4 Lite inceleme – “Zarif” telefon
Video11 Ekim 2020
3 Kanka 1 Konuk #4 (Konuk: Ersin Kılıç)
Video10 Ekim 2020
500 TL’ye ev akıllandıran 3 ürün! (VIDEO)
Video9 Ekim 2020