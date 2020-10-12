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ASUS TUF Gaming FA506II Kullanıcı Deneyimi (Ahmet Aktaş)

Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu ASUS TUF Gaming FA506II modeliyle Ahmet Aktaş oldu. Bakalım Ahmet, dizüstü bilgisayarıyla ilgili bize nasıl deneyimler anlatacak?

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Uzun süredir teknoloji basınında yer alan Kerem, başta mobil teknolojiler olmak üzere donanım ve kripto paralar ile de ilgileniyor.

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Huawei P30 Pro Kullanıcı Deneyimi (Raşid Canbolat)

7 Ekim 2020 11:08

Yazan:

Huawei P30 Pro Kullanıcı Deneyimi (Raşid Canbolat)

Huawei P30 Pro cihazıyla ofisimize gelen Raşid, Huawei’nin son Google servisleri yüklü üst seviye telefonuyla alakalı deneyimlerini aktarıyor. Bakalım Raşid’e göre 2020 yılında P30 Pro deneyimleri nasıl imiş.

İyi seyirler…

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Huawei P30 Pro Kullanıcı Deneyimi (Raşid Canbolat)

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Sizin Yorumunuz

Realme 6 Pro Kullanıcı Deneyimi (Samet Kemer)

3 Ekim 2020 11:00

Yazan:

Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu Realme 6 Pro akıllı telefonuyla Samet Kemer oldu. Bakalım Samet, cihazıyla ilgili bize nasıl deneyimler anlatacak?

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Xiaomi Mi Note 10 Pro Kullanıcı Deneyimi (Mücahit Gümüş)

29 Eylül 2020 11:16

Yazan:

Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu Xiaomi Mi Note 10 Pro akıllı telefonuyla Mücahit Gümüş oldu. Bakalım Mücahit Bey, telefonla ilgili bize neler anlatacak?

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