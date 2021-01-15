Genel
ASUS TUF Gaming Dash F15 modeli tanıtıldı
ASUS, CES 2021 etkinliğinde TUF Gaming Dash F15 oyun dizüstü bilgisayarını duyurdu. Şirketin yeni bilgisayarı; hafifliği, özellikleri ve uygun fiyatıyla dikkat çekiyor.
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Tayvanlı teknoloji devi ASUS, en çok satan fiyat performans dizüstü oyuncu bilgisayar serisinin yeni modeli olan TUF Gaming Dash F15, CES 2021 etkinliğinde tanıtıldı. Yeni cihaz, geçtiğimiz yıllardaki modellere göre daha ince ve hafif bir oyuncu bilgisayarı bulunuyor.
Intel Tiger Lake işlemciler ve yeni NVIDIA RTX 3000 serisi mobil ekran kartlarının yer aldığı ürün, günümüz oyunlarında oldukça iyi performans göstermeyi hedefliyor. Ayrıca, adaptif senkronizasyon ve 144 Hz yenileme hızına sahip 1080p ekran veya 240 Hz yenileme hızına sahip bir ekran seçeneği de mevcut.
ASUS TUF Gaming Dash F15 modelinin teknik özellikleri
- CPU (Yonga Seti) : Intel 11. Nesil i7 H (Tiger Lake) / Intel 11. Nesil i5 H (Tiger Lake)
- Hafıza (RAM) : 1x 8 GB Dahili RAM / 1x 16 GB Dahili RAM / 1x 24/32 Destekli SOO DIMM slot
- Ekran : 15.6″ FHD vIPS 144 Hz, 25 ms, adaptive sync / 15.6″ FHD IPS 240 Hz, 3 ms, sRGB %100
- Hafıza (Depolama) : 1 TB, M.2 NVMe PCIe SSD
- GPU (Ekran Kartı) : NVIDIA RTX 3070
- Bağlantılar : 3x USB Type-A 3.1 Gen2 / 1x USB Type-C 3.1 Gen2 (DisplayPort 1.4, Thunderbolt 4, PD) / 1x HDMI 2.0 / 1x 3.5mm kulaklık jakı / 1x Kensington kilit / 1x RJ45 ethernet jakı / 1x Power girişi
- Batarya : 76 WHr, 200Watt Power Adaptör / 100Watt Power Delivery Şarj (Tpye-C)
- Boyutlar : 360 x 252 x 19.9 mm
- Ağırlık : 2.1 kg
Tüm Asus TUF ürünlerinde olduğu gibi Gaming Dash F15 modeli de askeri düzeyde dayanıklılığa sahip. Bu özellik sayesinde dizüstünüzü yanınızda taşırken kendinizi daha güvende hissedeceksiniz. Ancak söz konusu oyuncu bilgisayarının fiyatı ve çıkış tarihi ise henüz açıklanmadı.
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Akıllı Telefon
Xiaomi ‘den Açıklama Geldi;
Koltuğu devretmesine sayılı günler kalan ABD Başkanı Donald Trump, Çin Hükümetine yardım etme şüphesi barındırdığı için Xiaomi’ de dahil olmak üzere toplamda 9 Çinli şirketi kara listeye aldı.
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Açıklanan karar dahilinde ABD’li yatırımcıların Xiaomi’ye yatırım yapması yasaklandı ve uygulanan yatırımların geri çekilmesi istendi.
Yapılan açıklamadan sonra Xiaomi Türkiye tarafından yapılan açıklama ise;
“Şirketimiz varlık gösterdiği bölgelerin ilgili yasa ve yönetmeliklerine uygun olarak faaliyetlerini yürütmekte ve tamamen bireysel ve ticari kullanıma yönelik ürünler ve hizmetler sunmaktadır. Şirketimiz Çin ordusuna ait değildir, Çin ordusuyla herhangi bir bağı bulunmamaktadır ve NDAA’da (ABD Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası) belirtildiği şekilde “Komünist Çin Askeri Şirketi” değildir. Şirketimizin ve hissedarlarımızın çıkarlarını korumak üzere gerekli tüm önlemler tarafımızdan alınacaktır.
Şirketimiz, bu sürecin olası sonuçlarının grup üzerindeki etkilerini değerlendirmek üzere detaylı incelemelerini sürdürmektedir. Gerekli olması halinde ilerleyen günlerde ek açıklamalar yapılacaktır.”
Saygılarımızla,
Xiaomi Türkiye
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Genel
Yerli mesajlaşma uygulaması iş birliği
Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone aldıkları ortak kararla yerli mesajlaşma uygulaması iş birliğini duyurdu. Bip ve Yaay internet kotasından yemeyecek. Yerli uygulamaya destek.
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WhatsApp, kullanıcılarına yeni gizlilik sözleşmesini sunduğundan beri, tepki çekmeye ve kullanıcı kaybetmeye devam ediyor. Mesajlaşma uygulamasının kullanıcıları verilerini Facebook ile paylaşmak istemedikleri için, uygulamayı terk edip alternatiflere geçiyor. Signal ve Telegram gibi alternatifler popülerliğini gittikçe arttırırken, kullanıcıları yerli çözümlere yönlendirmek için çalışmalar da sürüyor. Türkiye’de faaliyet gösteren operatörler, yaptıkları kampanya ile yerli mesajlaşma uygulaması Bip ve Yaay için kotadan harcamama desteğini sundu. Bu uygulamalar artık kullanıcıların internet paketinden yemeyecek.
Yerli mesajlaşma uygulaması desteği
Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone ortak yaptıkları anlaşmada benzersiz bir iş birliğine imza attı. Bundan sonra Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone iletişim Pass kullanıcıları Bip ve Yaay gibi yerli uygulamaları kullanırken internet kotalarından harcama yapmayacak. Sınırsız şekilde kullanımın yerli mesajlaşma uygulaması için oldukça iyi bir teşvik olacağı düşünülüyor. Özellikle WhatsApp’dan sonra yerli bir alternatif arayan kullanıcılar bu teşvikten sonra tercihini bu uygulamalardan yana kullanabilir. Müjdeyi Turkcell CEO’su Murat Erkan, Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile kullanıcılara duyurdu.
Bundan böyle Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone İletişim Pass kullanıcıları @BiPMobil ve @yaaydayiz için internet kotalarından harcamayacak. Güvenle ve gururla kullanmanızı dilerim. Türk Telekom CEO’su @umitonaltr ve Vodafone CEO’su @EnginA72 nezdinde emeği geçenlere teşekkürler
— Murat Erkan (@Murat__Erkan) January 15, 2021
Bip ve Yaay nedir?
Bip; Turkcell tarafından iOS ve Android kullanıcıları için geliştirilen, herkesin ücretsiz şekilde kullanabileceği anlık yerli mesajlaşma uygulamasıdır. Uygulama App Store, Google Play ve Huawei AppGallery üzerinden ücretsiz indirilebilir. Yaay; Türk Telekom Grubu şirketlerinden, TT Ventures Proje Geliştirme A.Ş. bünyesinde yer alan mobil uygulama geliştirme şirketi Appyap tarafından hazırlanmış ve geliştirilmektedir. İlk sürümü Eylül 2020’de yayınlanan uygulama, App Store ve Google Play üzerinden ücretsiz şekilde indirilebilmektedir. Teşviklerin bu uygulamaları ne kadar popüler yapacağı ve WhatsApp’ın yerini alıp alamayacağı ise merak konusu. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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Genel
Quantum Operation kan şekerini ölçebilen akıllı saat geliştirdi
Quantum Operation, cildi delmeden kullanıcının kan şekeri seviyesini belirleyebilen giyilebilir bir cihazın prototipini CES 2021 etkinliğinde gösterdi. Bu akıllı saat sayesinde artık kan şekeri ölçtürmek için derimizi deldirmek zorunda kalmayacağız.
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Şeker hastalığı milyonlarca insanın hayatını oldukça zorlaştırıyor. Bazı diyabet hastaları sürekli olarak kan şekerlerini ölçmek zorunda kalıyor. Bunun için de halen hastalardan kan örneği alınması gerekiyor. CES 2021 online etkinliğinde sergilenen yeni bir ürün diyabet hastalarını sevindirdi.
Japonya merkezli Quantum Operation isimli şirket, tarafından geliştirilen akıllı saat sayesinde cildi delmeden kullanıcının kan şekeri seviyesini belirleyebilen giyilebilir bir cihazın prototipini gösterdi.
Parmak uçlarını delerek kan örneği almak zorunda kalmadan kan şekerini doğru bir şekilde ölçebilen ürün, 20 saniyede sonucu paylaşabiliyor. Saat, kan şekerini ölçerken Raman Spektroskopisi yöntemini tercih ediyor. Işığın kanda bulunan maddelerle etkileşiminin analizine dayanıyor. Bu durumda kansız şeker ölçümünü mümkün hale geliyor.
Quantum Operation markasının akıllı saati, sıradan bir akıllı saate çok benziyor. Cihazın, kan şekeri seviyelerini izlemeye ek olarak, EKG kaydedebildiği ve kullanıcının kalp atış hızını izleyebildiği ifade edildi.
Prototip aşamasında olan bu ürünün piyasaya ne zaman çıkacağı ise henüz bilinmiyor. Bu tarz bir sağlık cihazının mutlaka ama mutlaka yüzde 100’e yakın doğru veriler vermesi gerekiyor. Çünkü kan şekeri değerlerine göre insülin yapanlar bulunuyor ve burada bir hayati durum oluşabiliyor.
Son olarak kan şekerini ölçme fikri ilk kez Quantum Operation şirketinin aklına gelmiş değil. Teknoloji devi Apple‘ın da akıllı saatleri için benzer bir patenti bulunuyor. Ancak şirket, bu teknolojiyi henüz hayata geçirmiş değil.
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Yazan: market2020, 2 saat önce
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Yazan: mehmett, 9 saat önce
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