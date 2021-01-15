ASUS TUF Gaming Dash F15 modeli tanıtıldı

ASUS, CES 2021 etkinliğinde TUF Gaming Dash F15 oyun dizüstü bilgisayarını duyurdu. Şirketin yeni bilgisayarı; hafifliği, özellikleri ve uygun fiyatıyla dikkat çekiyor.

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Tayvanlı teknoloji devi ASUS, en çok satan fiyat performans dizüstü oyuncu bilgisayar serisinin yeni modeli olan TUF Gaming Dash F15, CES 2021 etkinliğinde tanıtıldı. Yeni cihaz, geçtiğimiz yıllardaki modellere göre daha ince ve hafif bir oyuncu bilgisayarı bulunuyor.

Intel Tiger Lake işlemciler ve yeni NVIDIA RTX 3000 serisi mobil ekran kartlarının yer aldığı ürün, günümüz oyunlarında oldukça iyi performans göstermeyi hedefliyor. Ayrıca, adaptif senkronizasyon ve 144 Hz yenileme hızına sahip 1080p ekran veya 240 Hz yenileme hızına sahip bir ekran seçeneği de mevcut.

ASUS TUF Gaming Dash F15 modelinin teknik özellikleri

CPU (Yonga Seti) : Intel 11. Nesil i7 H (Tiger Lake) / Intel 11. Nesil i5 H (Tiger Lake)

Hafıza (RAM) : 1x 8 GB Dahili RAM / 1x 16 GB Dahili RAM / 1x 24/32 Destekli SOO DIMM slot

Ekran : 15.6″ FHD vIPS 144 Hz, 25 ms, adaptive sync / 15.6″ FHD IPS 240 Hz, 3 ms, sRGB %100

Hafıza (Depolama) : 1 TB, M.2 NVMe PCIe SSD

GPU (Ekran Kartı) : NVIDIA RTX 3070

Bağlantılar : 3x USB Type-A 3.1 Gen2 / 1x USB Type-C 3.1 Gen2 (DisplayPort 1.4, Thunderbolt 4, PD) / 1x HDMI 2.0 / 1x 3.5mm kulaklık jakı / 1x Kensington kilit / 1x RJ45 ethernet jakı / 1x Power girişi

Batarya : 76 WHr, 200Watt Power Adaptör / 100Watt Power Delivery Şarj (Tpye-C)

Boyutlar : 360 x 252 x 19.9 mm

Ağırlık : 2.1 kg

Tüm Asus TUF ürünlerinde olduğu gibi Gaming Dash F15 modeli de askeri düzeyde dayanıklılığa sahip. Bu özellik sayesinde dizüstünüzü yanınızda taşırken kendinizi daha güvende hissedeceksiniz. Ancak söz konusu oyuncu bilgisayarının fiyatı ve çıkış tarihi ise henüz açıklanmadı.

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