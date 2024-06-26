ASUS Republic of Gamers (ROG), oyuncu monitörleri serisine iki yeni modeli ekledi: Asus Strix XG27UCS ve XG27ACS. Bu modeller, Türkiye pazarında satışa sunuldu. Yeni modeller, daha az yer kaplayan ve estetik bir görünüme sahip olan stant tasarımıyla dikkat çekiyor. Ayrıca, mobil cihazlar için özel bir yuva, USB-C® bağlantısı ve yapay zekâ destekli GamePlus teknolojisi gibi yenilikçi özellikler de sunuyor. Bu monitörler, oyun tutkunlarına üstün performans ve görsel kalite vaat ediyor.

ASUS Strix XG27UCS, 4K çözünürlükte 160 Hz yenileme hızı sunarak, yüksek çözünürlükte akıcı bir oyun deneyimi sağlıyor. XG27ACS ise 1440p çözünürlükte 180 Hz yenileme hızı ile dikkat çekiyor. Her iki modelde de 1 ms tepki süresi, NVIDIA G-SYNC uyumluluğu ve HDR gibi özellikler bulunuyor. Bu özellikler, oyun deneyimini daha etkileyici ve rekabetçi hale getiriyor.

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XG27ACS, klasik siyah ROG tasarımına sahipken, beyaz sistemlere uyumlu tamamen beyaz bir alternatif de mevcut. Fast IPS panel teknolojisi ile donatılan bu monitörler, 1 ms griden griye tepki süresi ile aksiyon dolu sahneleri en akıcı şekilde yansıtıyor. Bu, oyunculara rekabet avantajı sağlıyor.

G-SYNC uyumu ve Çok Düşük Hareket Bulanıklığı Senkronizasyonu (ELMB Sync) özellikleri sayesinde, XG27UCS ve XG27ACS modellerinde görüntülerde yırtılma yaşanmıyor. DisplayHDR 400 sertifikası ve geniş DCI-P3 renk gamı, etkileyici HDR görüntüler ve üstün renk performansı sunuyor. ASUS Variable Overdrive 2.0 teknolojisi, kare hızları değişirken ekranların hız aşırtma ayarlarını dinamik olarak düzenleme imkanı tanıyor. Bu sayede, gölgelenme etkisi ortadan kalkıyor ve görüntüler akıcı hale geliyor.

GamePlus teknolojisi, yapay zekâ desteği ile sahneleri gerçek zamanlı olarak analiz ediyor ve GamePlus nişan alma işaretini ayarlayarak hassaslığı artırıyor. Dynamic Shadow Boost özelliği ise parlak alanları fazla pozlamadan karanlık bölgelerin daha açık görülmesini sağlıyor. Bu da oyunculara loş ışıklı sahnelerde avantaj sağlıyor.

XG27UCS ve XG27ACS modellerinde DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 ve USB Type-C (DP Alt modu ve Power Delivery) gibi çeşitli bağlantı seçenekleri bulunuyor. Bu sayede, monitörleri masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar ile oyun konsollarında rahatlıkla kullanmak mümkün. ASUS DisplayWidget Center yazılımı, kullanıcıların ekran menüsü yerine mouse kullanarak monitör ayarlarını kolayca yapabilmesine olanak tanıyor. Her iki model de, kutudan çıkar çıkmaz olağanüstü renk doğruluğu ve performans sunmak üzere sıkı kalite kontrol testlerinden geçiriliyor.

ROG’nin sürdürülebilirlik iddiasına bağlı kalan bu iki monitör, FSC-Mix sertifikalı malzemeden üretilen ambalajlarda geliyor. Bu sayede, çevre dostu bir yaklaşım benimsiyor ve kullanıcılarına hem yüksek performans hem de çevre bilinci sunuyor.

ASUS Republic of Gamers (ROG), Strix XG27UCS ve XG27ACS modelleri ile oyunculara benzersiz bir oyun deneyimi sunmayı hedefliyor. Yenilikçi teknolojileri ve kullanıcı dostu özellikleri ile bu monitörler, oyun severlerin vazgeçilmezi olacak gibi görünüyor.