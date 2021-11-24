ASUS Soğutma Konusunda Konfor Sağlayan Sistemini Tanıttı

ASUS oyuncular için özel olarak tasarladığı Rog Strix, Rog Scar ve Rog Zephyrus serilerinde bulunan ROG Intelligent Cooling (akıllı soğutma) oyuncuların en büyük problemlerinden biri olan ısınma problemini ortadan kaldırıyor. Yeni akıllı soğutma sistemi, sıvı metal termal bileşen ile işlemci üzerinde 10 dereceye kadar ısı düşüşü sağlıyor. Sistemdeki 0dB teknolojisi sayesinde bilgisayar oyun boyunca sessiz kalıyor. Böylelikle, oyun deneyimi çok daha konsantre ve keyifli bir hale geliyor.

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ASUS, oyun dizüstü bilgisayarlarının en büyük zorluklarından biri olan ısınma problemini ortadan kaldıracak, yeni akıllı soğutma sistemi “ROG Intelligent Cooling”i tanıttı. Oyuncular için özel olarak tasarladığı, dünyanın en güçlü ve çok yönlü oyun dizüstü bilgisayar modellerinden oluşan ROG (Republic of Gamers)serisinin Rog Strix, Rog Scar ve Rog Zephyrus modellerinde bulunan sistem, 10 santigrat dereceye kadar ısı düşüşü sağlıyor. Daha düşük sıcaklık sayesinde daha sessiz ve verimli bir oyun deneyimi imkanı sunarken, cihazın kullanım ömrünü de uzatıyor.

Isınmaya geçit vermeyen detaylar

Akıllı soğutma sistemi, hava akışını yüzde 32’ye kadar artırabilen Arc Flow Fans’a sahip. Kullandığı Anti-toz tünelleri ise sistemin çok daha uzun ömürlü olmasını sağlıyor. Yükseltilmiş termal modül tasarımında, fan çevresinde yüzde 5’e kadar daha fazla alan bırakarak hava akışını yüzde 15’e kadar iyileştiren daha kısa toz önleme tünelleri bulunuyor. Toz birikmesinin önüne geçen sistem sayesinde cihazı daha uzun ve güvenli kullanım mümkün oluyor. Isı borulu soğutma sistemi CPU, GPU, VRM, VRAM bölgelerini kapsayan, blok içinde 6 adet ısı borularından oluşuyor. ROG Strix G15 Advantage Edition için özel geliştirilen buhar odaları, ısıyı daha hızlı dağıtmaya yardımcı oluyor. Geleneksel ısı borularıyla karşılaştırıldığında, buhar odası tasarımları ısıyı tüm yüzeylerine yayıyor ve küçük alanlarda sıcaklıkları hızla düşürmek için daha geniş bir ısı dağılımı alanı yaratıyor. Aynı zamanda ısıyı yalnızca CPU ve GPU’dan değil, aynı zamanda güç düzenleme devresinden uzaklaştırmak için dikdörtgen bir termal plaka kullanıyor. Bu güç bileşenleri, sıcaklığı düşürerek, uzun ve güvenli kullanım vadediyor. Sahip olduğu 0.1 mm inceliğindeki paneller, ısı dağılımını yüzde 13’e kadar artırabiliyor. Bu da yüzde 7 daha az hava direnci, yüzde 69’a kadar daha hızlı termal iletkinliğe imkan sunuyor.

Daha sessiz , daha konforlu oyun deneyimi

ROG Zephyrus Duo serisine özel geliştirirken Aktif Aerodinamik Sistem Plus (AAS Plus),AAS konseptini daha da ileriye taşıyarak hava akışını %30’a kadar artıran eğimli ikincil ekranın arkasında 28,5 mm’lik devasa bir hava girişi açıyor. Bileşenlerin gelen havayı ısıtabileceği dizüstü bilgisayarın altından hava çekmek yerine, yukarı bakan bu havalandırma deliğinden soğuk hava çekiyor. Daha geniş alan, performans modunda gürültü seviyelerini 43 dB’nin altında tutmaya yardımcı olarak daha sessiz bir oyun deneyimi sağlıyor.

Doğru zamanda doğru soğutma

Soğutma sisteminde bulunan senaryo profilleri, sunduğu sessiz, verim, turbo ve manuel seçenekleriyle, çalıştırılan uygulamaya bağlı olarak sistemin bu seçenekler arasında otomatik olarak geçiş yapmasına olanak tanıyor. ASUS ROG oyuncu cihazlarını tek noktadan bağlamayı, ayarlama yapmayı ve kontrolü sağlayan uygulama Armoury Crate, eldeki göreve en iyi uyacak ayarlamaları otomatik olarak, anında gerçekleştirebiliyor.