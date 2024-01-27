ASUS RTX 4070 ekran kartı ile hazırladığımız İncehesap Gaming Plus Bronze sistem incelemesiyle karşınızdayız.
İlginizi çekebilir; TECNO POVA 5 ve POVA 5 Pro Performansı Nasıl? | Uygun Fiyata Oyuncu Telefonu Olur Mu?
İçindekiler
ASUS RTX 4070 DUAL & Intel Core i5-13400F Sistemi | İncehesap Gaming Plus Bronze
HWP olarak İncehesap’tan çok sorulan ve istenen ikilisi Intel Core i5-13400F ve ASUS GeForce RTX 4070 DUAL OC Edition sistemi istedik ve onlar da İncehesap Gaming Plus Bronze modelini gönderdiler.
Fiyat bilgisi ve özelleştirme için: https://incehesap.link/GamingPlusBronze
Biz de bu videoda sistemin özellikleri ve test sonuçlarına göz atacağız. İyi seyirler…
İnceHesap Gaming Plus Bronze Özellikleri:
- Anakart: Asus Prime H610M-E D4
- İşlemci: Intel Core i5-13400F
- Ekran Kartı: Asus DUAL RTX4070 O12G White
- Bellek: 2x 16 GB Team T-Force Vulcan TUF Gaming Alliance
- Depolama: Team MP33 Pro 512 GB
- Soğutma: Intel Stok Hava Soğutma
- PSU: FSP 750 Watt
- Kasa: Vento VG12AL