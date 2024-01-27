ASUS RTX 4070 ekran kartı ile hazırladığımız İncehesap Gaming Plus Bronze sistem incelemesiyle karşınızdayız.

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HWP olarak İncehesap’tan çok sorulan ve istenen ikilisi Intel Core i5-13400F ve ASUS GeForce RTX 4070 DUAL OC Edition sistemi istedik ve onlar da İncehesap Gaming Plus Bronze modelini gönderdiler.

Fiyat bilgisi ve özelleştirme için: https://incehesap.link/GamingPlusBronze

Biz de bu videoda sistemin özellikleri ve test sonuçlarına göz atacağız. İyi seyirler…

İnceHesap Gaming Plus Bronze Özellikleri: